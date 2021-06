Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 18 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de junio de 2021

Aries, será una semana de renovación para superar cada uno de los obstáculos que se te presenten. Cambia la monotonía, has cosas diferentes y te sentirás más descargado. Llénate de buenas energías rodeándote de gente alegre y sincera. Tu creatividad estará al cien, aprovéchala para innovar. Controla la impulsividad.

Horóscopo hoy Tauro 19 de junio de 2021

Tauro, vienen para ti nuevas y mejores oportunidades. Eres decidido, cuando quieres algo lo luchas hasta conseguirlo. Visita a un sitio o restaurante muy reconocido. Hay actitudes y patrones que tienes que erradicar para no cometer los mismos errores. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, ten fe. No te cierres, abre tu corazón.

Horóscopo hoy Géminis 19 de junio de 2021

Géminis, a pesar de los problemas, podrás salir adelante. Hoy tendrás una facilidad extra para avanzar en tu trabajo. Un compromiso el cual no podrás eludir. Estás llevando un proceso persona difícil pero necesario para crecer. Vístete de colores oscuros que reflejan tu personalidad segura y sincera. Todo tiene su momento, ten paciencia.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de junio de 2021

Cáncer, un problema del pasado saldrá a relucir y pondrá a prueba tu manejo de ira. Buscarás la soledad para poder encontrar la solución a tus problemas financieros. Encuentro con buena comida o bebida. Es importante que hables ese problema que te preocupa para poder desahogarte. Una nueva sociedad con grandes proyectos.

Horóscopo hoy Leo 19 de junio de 2021

Leo, la intuición siempre será tu mejor herramienta para todas las decisiones que tomes. Amigos te buscan por celebraciones. Algo se celebrará o un deseo se te cumplirá. No seas tan duro contigo mismo, la autocrítica no te está dejando avanzar, permítete equivocarte. En el trabajo te sientes muy agotado.

Horóscopo hoy Virgo 19 de junio de 2021

Virgo, busca la opinión de personas que tienen más experiencia que tú. Tomate tu tiempo para decidir lo que te conviene. Escogen una fecha para algo especial. Hoy es un buen día para acabar todos los pendientes que tienes. Acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las claves de hoy.

Horóscopo hoy Libra 19 de junio de 2021

Libra, mantén el equilibrio y armonía en tu hogar, muchas veces es mejor ser mediador. Estarás muy pensativo el día de hoy, planifícate bien. Se fortalecen las relaciones con personas o instituciones de poder. Te tocará confiar en una persona que tiene más experiencia que tú. Toda ira mejorando durante el día.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de junio de 2021

Escorpio, debes estar atento con las cosas que te ofrecen y si realmente te convienen. Ordénate y pon en marcha tus proyectos. A pesar de todo ganarás en los negocios y en el amor. En estos días tendrás muchas más energías para aprender algo nuevo, aprovéchalo al máximo. Pactos acertados con personas para nuevos proyectos.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de junio de 2021

Sagitario, sale el sol para ti, vendrán tiempos de armonía para ti y los tuyos. Hay algunas cosas que no pueden esperar más y debes de resolverlas lo antes posible. Prepárate para los cambios. Una persona sentirá empatía por una situación que estás pasando y te tenderá la mano. Escucha un consejo, será de mucha ayuda.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de junio de 2021

Capricornio, no pierdas el norte por estar pensando en otras cosas. Eleva tus ánimos y mira con total confianza hacia el futuro. Diferentes criterios entre familiares causan un distanciamiento pasajero. A pesar de los contratiempos lograrás tener un día muy ameno para ti y para los tuyos. Ten calma y espera que todo pase.

Horóscopo hoy Acuario 19 de junio de 2021

Acuario, una mujer causa grandes problemas en tu vida. Retornas a un lugar. El pasado no regresa y sus puertas se cierran definitivamente. Verás una respuesta positiva en cambios que se avecinan. Alguien te juzgará mal, no te preocupes que hasta que te conozca bien no tendrá una idea clara de quien eres tú.

Horóscopo hoy Piscis 19 de junio de 2021

Piscis, nuevas ideas y energías se activan el día de hoy, aprovéchalas al máximo. Pronto lograras lo que tanto esperas y por lo cual te has esforzado. Se vienen tiempos complicados laboralmente. Hecho curioso con una música que te interesa. Cuídate de no caer en el pesimismo y de no poder confiar más en nadie cercano, reanímate.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio