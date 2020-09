Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 19 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de setiembre de 2020

Aries, ten cuidado al hablar, tus palabras son malinterpretadas. Ya no aguantas la lejanía de esa persona, no te acostumbres a la soledad. Debes ahorrar para lo que ha de venir. Pagas deudas y adquieres nuevas, mídete en los gastos. Realizarás un paseo. El pasado vuelve. Llamada en la que te piden orientación.

Horóscopo hoy Tauro 19 de setiembre de 2020

Tauro, te ofrecen algo nuevo, tomate tu tiempo para pensarlo bien. Cambias un plan por otro, del plan A al B. El dinero por fin está en tus manos, se cierra un ciclo para darle paso a otro nuevo. Alguien te indica a dónde debes ir y con quién debes hablar, es bueno recibir ayuda cuando se necesita.

Horóscopo hoy Géminis 19 de setiembre de 2020

Géminis, firmas un documento que te hace ganar dinero. Buscas nuevos caminos para enfrentar la realidad y poder salir adelante con los tuyos. Pérdida de algo querido, puede ser momentánea. Logras una sanación, la cura de una enfermedad. La renovación será el primer paso para el cambio que necesitas.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de setiembre de 2020

Cáncer, deberás tomar las decisiones correctas para mejorar integralmente. Olvidas los rencores y dejas la autocompasión, valórate y sigue creciendo. Reencuentro con amigos que te motivarán. Añoranzas de tiempos y lugares que pronto volverán. Necesitas recobrar fuerzas perdidas, se positivo. Ayuda a un familiar.

Horóscopo hoy Leo 19 de setiembre de 2020

Leo, pendiente sesión con psicoterapeuta o consejero espiritual. Concéntrate mejor en el trabajo. Estarás indeciso en una decisión importante que has de tomar, se racional y medita bien lo que has de hacer. Céntrate en lo que quieres lograr, enfócate y evolucionarás bastante, no te quedes en piloto automático.

Horóscopo hoy Virgo 19 de setiembre de 2020

Virgo, cancelas facturas pendientes, pagas una deuda con alegría. Si te afecta la presencia de alguien en tu casa, convérsalo y encuentra la solución. Cumples un compromiso de palabra. Aunque sientas que estas en un callejón sin salida, sigue luchando y encontrarás la salida. Eres constante y eso juega a tu favor.

Horóscopo hoy Libra 19 de setiembre de 2020

Libra, atento con quién te involucras sentimentalmente. Molestia por pago con banco, deberás solucionarlo. Planes de viaje con retrasos y molestias por no poder cumplirlo, paciencia pronto lo lograrás. Logras el resultado deseado, después de una larga espera. Este es el comienzo del triunfo y de tus éxitos.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de setiembre de 2020

Escorpio, cosas positivas se manifiestan de un día para otro, no desesperes. Confía, se avecinan cambios. Reúnes dinero, pero habrá imprevistos. Lo que está oculto no es claro, pides explicación para aclarar un asunto con alguien. No perdonarás una traición. Intrigas a tu alrededor, no des mucha confianza en tu trabajo.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de setiembre de 2020

Sagitario, obtendrás logros y victorias próximamente, viene más trabajo. Realiza cambios en tu rutina, nuevas ideas aparecen en tu mente. Acelera tus pasos para que todo se de en una forma positiva. Satisfacciones y contento por negocio prospero. Cuídate de mentiras y traiciones, utiliza tu intuición. Te reconciliarás.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de setiembre de 2020

Capricornio, una alteración en el plan de trabajo repercute en el terreno sentimental. Evita los trasnoches, te desgastan tu energía. Cuida tu cabeza, molestias sobre todo en la nuca, deberás descansar mejor. Consulta psicológica para empezar a sanar el pasado doloroso. Estas cargado y necesitas relajarte, has meditación.

Horóscopo hoy Acuario 19 de setiembre de 2020

Acuario, sientes que no te entienden cuando expresas alguna molestia en la familia, conversa y lleguen a acuerdos favorables para todos. Un encuentro fortuito con alguien te alegrara el día. La amistad es una forma de amor sin duda alguna, experiméntalo. Ayúdate a ti mismo, se conscientemente de tus errores y corrígelos.

Horóscopo hoy Piscis 19 de setiembre de 2020

Piscis, realizarás muchas cosas a la vez en tu hogar. Te dan un consejo positivo y lo aplicas en tu vida de pareja. Terminas un ciclo doloroso y lentamente te repones. Alcanzas el éxito en una empresa. Trata de salir del caparazón. Lo predicho se cumple, comienza un nuevo ciclo de lucha y de logros como lo habías deseado.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio