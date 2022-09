Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 19 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de setiembre de 2022

Aries, se vienen grandes cambios y todo es fruto de tu esfuerzo. Las grandes cosas de construyen poco a poco, que tu mejor instrumento sea la perseverancia. Fuertes dolores de cabeza te perjudican tu descanso. Dile al universo que hoy tienes el deseo de hacer muchas cosas positivas y pon toda tu energía hasta lograrlo.

Horóscopo hoy Tauro 19 de setiembre de 2022

Tauro, trabaja duro por alcanzar tus sueños, pero no te apegues al resultado. Atento con compras innecesarias, no mal gastes tu dinero. Te entregan un documento para que lo leas cuidadosamente, no firmes nada sin antes no estar seguro. Aumento de ingresos por negocio informal satisfactorio. Progreso para tu familia.

Horóscopo hoy Géminis 19 de setiembre de 2022

Géminis, tienes las herramientas y los recursos para lograr lo que tienes en mente, así que no hay excusas. Quieres decirle a esa persona que te gusta, pero no sabes cómo. Nuevas ilusiones que llegan y te dan fuerzas de seguir adelante. Pactos duraderos y aumento de la prosperidad. Avance en los próximos días.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de setiembre de 2022

Cáncer, te buscan por problema en estacionamiento o por situación con vehículo, mantén la calma. No creas en todo lo que por fuera se vea bonito. Alerta con decisiones que no son las más convenientes. Cuidado, mala inversión o perdidas de documentos. Evita discusiones con tus familiares, sientes que no te comprenden.

Horóscopo hoy Leo 19 de setiembre de 2022

Leo, una persona te requiere para que concluyas un trabajo pendiente. No mantengas una actitud rebelde frente a la “nueva normalidad”, acata las nuevas medidas de seguridad, tu vida vale mucho. Cambios que prometen mejoras a tu ida, todo con calma se resolverá. Evolución luego de superar situaciones delicadas.

Horóscopo hoy Virgo 19 de setiembre de 2022

Virgo, ten cuidado que alguien quiera manipularte y lograr un objetivo personal. Busca armonizar tu entorno y conversar a tiempo ante una posible situación de discrepancia. Cuida tu salud bucal. Conocerás a una persona dadivosa que promete ayudarte. Adquisición de un vehículo para comenzar a trabajarlo.

Horóscopo hoy Libra 19 de setiembre de 2022

Libra, cancelas una deuda después de mucho tiempo. Deseos de encontrarte con un amor que fue imposible en el pasado para intentarlo nuevamente. Luchas internas que debes superar. Arreglo de papeles por herencia. Fortuna próxima. Preocupación por un niño que necesita de tu atención. Los problemas comienzan a resolverse.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de setiembre de 2022

Escorpio, alegrías al aire libre en un paseo a la naturaleza. Cuidado en salir de casa sin tus documentos o las llaves, presta más atención en lo que haces. Después de una lucha verás un triunfo tangible. Conversaciones con una persona para un nuevo trabajo. Noticias del extranjero que te dejan preocupado.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de setiembre de 2022

Sagitario, crees que el tiempo pasa demasiado rápido y sientes que no has hecho casi nada, tranquilo y piensa que todo lo lograrás con paciencia y persistencia. Tu familia te necesita alegre y tranquilo, mantén la calma ante las adversidades. Un nuevo amanecer te invita a vivir feliz y en armonía. Éxitos en lo que emprendas.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de setiembre de 2022

Capricornio, algo te tiene estresado respecto a la familia. Un plan se retrasa para el mes de Octubre. Se hace justicia en algo de carácter muy personal. Viaje que se sigue posponiendo, pronto se reactivará. La mejor protección es a través de los ángeles, pide: amor, paz, salud y felicidad, y ellos te lo concederán.

Horóscopo hoy Acuario 19 de setiembre de 2022

Acuario, surgirán compromisos que deberás atender. Tiempo de reanudar estudios. Preocupación por hijos. Pedirás ayuda a hermana o amiga. No escuches chismes, mantente al margen. Alguien cercano se muestra ausente, convérsale y ayúdalo en lo que puedas. Adquieres algo, pero te das cuenta que no vale su costo.

Horóscopo hoy Piscis 19 de setiembre de 2022

Piscis, realiza estiramientos antes de entrenar, puede que te den calambres. Palabra clave la Fraternidad. Llegas a acuerdos con la familia sobre la venta de un terreno o vivienda. Sé prudente con lo que dices a un recién conocido, puedes llevarte una sorpresa desagradable. Necesitas protegerte a través de la fe.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

