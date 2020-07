Consulta aquí el Horóscopo de hoy, jueves 2 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de julio de 2020

Aries, prepárate para tener una jornada movida, necesitarás más organización y calma para rendir sobre todo lo que tienes que hacer. Contarás con una gran vitalidad, lo que te ayudará en todo lo que planees, ya que cuentas con grandes dosis de creatividad y de originalidad. Aprovecha este día.

Horóscopo hoy Tauro 2 de julio de 2020

Tauro, te hablarán de muchas cosas y deberás mantener tus ideas claras para que no te confundan, la decisión es tuya. Tendrás tu mente ocupada pensando en cómo lograr lo que quieres, para ello necesitarás profundizar acerca de los proyectos que deseas hacer. Tómate tu tiempo, nada apresurado te saldrá bien.

Horóscopo hoy Géminis 2 de julio de 2020

Géminis, necesitas reordenar tu vida sentimental, cerrar ciclos que han quedado abiertos con algunas personas, eso no te deja avanzar. Aprende a perdonar y soltar el pasado. Te sentirás sensitivo y notarás que tienes una capacidad para registrar todo lo que está dentro de las personas que te rodean.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de julio de 2020

Cáncer, un familiar necesitará de tu ayuda, quizás no lo puedas apoyar como requiere, pero dentro de tus posibilidades harás un gran esfuerzo. Estarás decaído, es momento de recuperar fuerzas porque hay personas que dependen de ti, hazte un baño con hiervas como la menta y mejorara tu energía. Ten fe.

Horóscopo hoy Leo 2 de julio de 2020

Leo, tendrás muchas actividades profesionales hoy, así que deberás estar prestando atención en todo lo que haces, porque es importante que lo realices lo mejor posible. Tus ideas y tus planes guardados hace tiempo, necesitan que le pongas fecha y comiences a trabajar en ellos. No pierdas tiempo.

Horóscopo hoy Virgo 2 de julio de 2020

Virgo, tendrás muchas ideas en tu cabeza, deberás priorizarlas y comenzar a ejecutarlas lo antes posible. Realiza lo que sea factible lograr, no pierdas el tiempo en cosas que sean muy fantasiosas e inalcanzables para ti en estos momentos. Aunque no quieras deberás ajustarte, evita gastos innecesarios.

Horóscopo hoy Libra 2 de julio de 2020

Libra, es importante que hagas una pausa para resolver los conflictos o problemas que tengas en el trabajo. Las cosas se han puesto difíciles, pero con tu buen razonamiento podrás afrontarlas y resolverlas en corto tiempo. Ten paciencia y dedícate a culminar lo que tienes pendiente. El sol saldrá para ti.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de julio de 2020

Escorpio, te das cuenta que el tiempo va cambiando las cosas rápidamente, si no aceleras el paso te estancarás. Debes activarte nuevamente y apresurarte a buscar lo que te interesa y lograr tus sueños, aunque te cuesten al principio. Si ves que necesitas ayuda no dudes en pedirla, siempre habrá una mano amiga.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de julio de 2020

Sagitario, necesitas dedicarle tiempo y evaluar todo lo relacionado con estudios o nuevas oportunidades laborales. Una de las cosas más interesantes será escuchar a tu corazón y a lo que realmente le importa en tu vida. Lo importante debe ser lograr tus metas y eso es lo más acertado que hoy podrás realizar.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de julio de 2020

Capricornio, apreciarás y agradecerás de distintas maneras la ayuda que te han estado dando las personas en los momentos más difíciles. Haz uso de tu sentido común y en especial de la serenidad que te caracteriza para afrontar los retos que se te presenten más adelante. Fortalece los lazos con la pareja.

Horóscopo hoy Acuario 2 de julio de 2020

Acuario, debes cuidarte y descansar mejor, especialmente si nunca te das tiempo para ti. Deja de agobiarte por el exceso de trabajo o de tus ocupaciones. Necesitas organizarte mejor para el cumplimiento de tus deberes y obligaciones. No te cargues demasiado porque puede que no cumplas con todo. Disfruta.

Horóscopo hoy Piscis 2 de julio de 2020

Piscis, estos son tiempos donde has estado pensativo sobre todo lo que has vivido, lo que has aprendido y de cómo quieres que sea tu vida de ahora en adelante. Por el momento te costará disfrutar de tu cosecha. Es tiempo de luchar por lo que necesitas. Le darás valor a cada cosa así sea pequeña.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio