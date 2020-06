Consulta aquí el Horóscopo de hoy, martes 2 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de junio de 2020

Aries, necesitas tener nuevas experiencias en tu vida con respecto al amor, es algo que te inquieta. Haz las cosas con calma para que no te equivoques. El mundo no está en tus manos, deberás adaptarte a las circunstancias. Cuidado con lo que haces. Sentirás estrés y cansancio, aliméntate mejor y descansa.

Horóscopo hoy Tauro 2 de junio de 2020

Tauro, sientes que el tiempo que no te alcanza, tendrás que madrugar para hacer todos los pendientes. Ponte más activo en lo que quieres realizar. Recibirás un mensaje que te sorprenderá y deberás resolverlo inmediatamente. Cuidado con personas que quieran perjudicarte, deberás evitarlas. Enemigos al acecho.

Horóscopo hoy Géminis 2 de junio de 2020

Géminis, el tiempo pasa rápido y las cosas se irán ordenando. Ten confianza en lo que haces. Saldrás adelante y te sorprenderás de todo lo que logres al final. Se abren los caminos en tu vida. Mantente en movimiento, siempre pensando en qué hacer y cómo resolver las cosas. Evita discusiones innecesarias.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de junio de 2020

Cáncer, te ves con alguien que hace tiempo no te reunías, cuidado todavía no es tiempo de reuniones ni salidas libres con nadie, debes cuidar tu salud y la de tu familia. No te alejes de tus planes a futuro. Una personas te buscará para hablarte de un proyecto. Habrá algo importante en esta semana. Sé precavido.

Horóscopo hoy Leo 2 de junio de 2020

Leo, querrás ir a un lugar especial, espera aún no es tiempo. Recuerda los lugares que conociste y agradece al cielo por haberte dado la oportunidad de visitarlos, pronto volverás y será mejor. Encuentras documentos que no aparecían, los organizas y los tendrás pendiente para cuando se puedan procesar.

Horóscopo hoy Virgo 2 de junio de 2020

Virgo, inicias algo muy positivo en tu trabajo y conocerás tus nuevos compañeros de manera virtual. En la salud estarás con dolor de espalda, no te alarmes no es nada malo, puede que sea la mala postura o el estrés. Llega una persona a tu vida ofreciéndote muchas cosas, deja que las cosas fluyan.

Horóscopo hoy Libra 2 de junio de 2020

Libra, puedes obtener de nuevo la felicidad, todo depende de ti, de cómo te manejes y que decisiones tomes. Te reencontrarás con personas de tu infancia, recordarán momentos y a personas que ya no están, será una reunión virtual muy agradable. Mira las cosas buenas de la vida y deja el pasado atrás.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de junio de 2020

Escorpio, tienes las cosas claras de lo que quieres hacer y todo estará a tu favor, aprovecha este tiempo, aprende de las nuevas experiencias. Días favorables para el amor. Procura no engreír demasiado a la persona que está a tu lado, puede que se salga de control. No te enredes en aventuras, te arrepentirás.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de junio de 2020

Sagitario, lo espiritual estará contigo en lo cotidiano. Este día te dará una gran lección. Recibirás señales del cielo que te avisarán sobre peligros y deberás tener cuidado en todo lo que realices. Actúa con cautela y pensando bien las cosas. Debes trabajar para que todo mejore. Asume tus responsabilidades.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de junio de 2020

Capricornio, estos serán días muy positivos para concretar compromisos o matrimonio. Cuidado con adquisiciones innecesarias, vendrán tiempos difíciles y deberás ahorrar lo más que puedas. Hay que guardar pan para mayo. Adminístrate mejor y pide la colaboración de los que te rodean para un mayor ahorro.

Horóscopo hoy Acuario 2 de junio de 2020

Acuario, cuidado con malos entendidos en el grupo de trabajo. Cambios en todo lo económico y laboral. Reuniones virtuales que te hacen cambiar tu forma de pensar. No te metas en relación de otros. Busca la armonía y el equilibrio. Mejoras tu apariencia. Debes llegar a la raíz de un problema. Mucha vitalidad.

Horóscopo hoy Piscis 2 de junio de 2020

Piscis, defiendes la verdad porque sabes que te hace libre. Dirás las cosas como las sientes sin ningún reparo, puede que algunas personas no te comprendan y te critiquen, tu sigue adelante defendiendo tu postura. Habrá posibilidades de embarazo. Concretarás compromisos. Cambios generales en tu vida.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio