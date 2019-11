Horóscopo de hoy 2 de noviembre de 2019: Averigua qué te deparan los astros según tu signo

Síguenos en Facebook

Aries (21 marzo-21 abril)

Tu pareja y tú tendrán un momento de gran éxito. La suerte les sonríe. Todo ha sido cuestión de tiempo, generándoles una gran alegría y momento de abundancia.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Habrán problemas fuertes en el trabajo, pero no te dejes vencer. Tú estás preparado para luchar y para salir airoso de toda situación.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Ese juicio te preocupa mucho, pero tu silencio no arregla nada. Debes actuar con rapidez y no quedarte de brazos cruzados. Paz.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Estás a punto de perder una fortuna o todo lo que has ganado con tu buena suerte. Sé fuerte, no te precipites y accedas a las personas que te quieren convencer de hacer algo de lo que no estás convencido.

Leo (23 julio-22 agosto)

Tu vida siempre ha estado rodeada de interferencias para alcanzar la felicidad, el deseo y el triunfo. La envidia se ha ensañado contigo. Toma valor y sal adelante.

Virgo (23 agosto-23 setiembre)

Necesitas efectuar cambios en tu vida. La gente a tu alrededor está actuando con mucha crueldad. Te critican sobre el amor y tu libertad. Aléjate.

Libra (24 setiembre-23 octubre)

Estás decepcionado de tus seres queridos. Cuida tu corazón. Tu bondad ha permitido el abuso. Asuntos legales atrasados.

Escorpio (24 octubre-22 noviembre)

Tendrás muchas manifestaciones de pasión en tu vida. Actua con prudencia. Si quieres alcanzar el éxito, sé inteligente, todo es cuestión de tiempo.

Sagitario (23 noviembre-21 diciembre)

Es el momento de alcanzar el poder. Cuidado con tanto lujo con tu pareja. La envidia espera tu derrota. Tendrás una reunión importante.

Capricornio (22 diciembre-20 enero)

Todavía tienes que esperar para ver si conseguiste el trabajo. El camino a la riqueza está un poco lento. Tu familia tiene que hacer documentos legales.

Acuario (21 enero-20 febrero)

Has estado encerrada por mucho tiempo, eso no te ayuda. Es momento de probar fortuna. Hazlo con fuerza y con mucha prudencia. Ganarás.

Piscis (21 febrero-20 marzo)

Aprovecha tus momentos de triunfo y de dominio con prudencia e inteligencia, controlando tu esfuerzo y tu salud. Serás muy feliz.