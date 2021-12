Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 2 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de diciembre de 2021

Aries, visualiza o que quieres concretar, es tiempo de darle forma real a tus proyectos. Cambios darán frutos y lograrán hacer que todo tu entorno se adapte a tus nuevos horizontes. Estabiliza tus emociones y sincérate con lo que realmente te hace feliz y sentir seguridad. Buena salud y bienestar en tus días, ocúpate de entrenar para fortalecerte.

Horóscopo hoy Tauro 2 de diciembre de 2021

Tauro, no dejes de pagar tus cuentas, ponte al día en tus deudas para que comiences el próximo año con buen pie. Un compañero de trabajo te trae una alegría. Vas a ser una persona útil, por eso debes prepararte. Algo de suerte llega a tus manos. Estarás con un poco de cansancio o falta de sueño. Practica la meditación.

Horóscopo hoy Géminis 2 de diciembre de 2021

Géminis, no dejes nada sin concretar, cerrar ciclos es importante para comenzar un camino año lleno de oportunidades para alcanzar cada logro. La buena fortuna estará contigo y la prosperidad se hará presente sin duda. Enfócate en la armonía y en dibujar la relación que siempre deseaste y te llena por completo. Mantente tranquilo y equilibrado.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de diciembre de 2021

Cáncer, celebraciones y alegrías con personas especiales durante estos días. Siempre habrá un motivo para alegrarse. Te encuentras muy sensible debes aprender a canalizar todas esas emociones. Añoras unas vacaciones normales y tranquilas. Cuidado con lo que vayas a decir delante de un grupo de personas. Éxitos.

Horóscopo hoy Leo 2 de diciembre de 2021

Leo, la estabilidad debes mantenerla en todos los sentidos y no permitir que ninguna situación te afecte. Empuña en tu mano la victoria y no permitas que la oscuridad te toque, pues toda acción, genera una reacción en la misma frecuencia de tus actos. La concreción de tus ideas se materializa en la realidad que te rodea. No desesperes, sé paciente.

Horóscopo hoy Virgo 2 de diciembre de 2021

Virgo, el tiempo ha pasado muy rápido y sientes que hay muchas cosas que te falto hacer, es tiempo de retomar tu vida y lograr todo aquello que un día deseaste. Actúa bien en una relación de amistad, poniendo todo en claro para que no haya confusiones. Conoces a una persona que te invita a vivir en otro país.

Horóscopo hoy Libra 2 de diciembre de 2021

Libra, concentra tu fuerza y poder en lo que realmente deseas y no te pierdas en diluir tu atención en más tareas de las que necesitas. Debes estar atento a las opciones afectivas que se presenten y disfruta al máximo, podrás encontrar una pareja que esté en tu misma línea y puedan compartir abiertamente, si te lo permites.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de diciembre de 2021

Escorpio, una situación difícil preocupa, no encuentras la salida y sentirás que te ahogas, busca ayuda si lo crees conveniente y pronto pasará. Recuerda que después de la noche llega el día y éste resplandecerá en tu vida para bien. Debes tener disciplina para encarar los retos venideros. Hecho curioso con una llamada.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de diciembre de 2021

Sagitario, estarás adaptándote a otras realidades, pero ahora con tranquilidad y con Fe. Disfruta cada momento y cada instante como si fuese el último. Firmas y asociaciones que traen alegrías, pero también expectativas. Pones empeño para levantarte de donde estas. Alguien se aleja definitivamente de tu vida.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de diciembre de 2021

Capricornio, se vienen grandes tomas de decisiones y no puedes flaquear ante nada, ni permitir que otros tengan liderazgo en los asuntos que son importantes para ti. Mantén tu hogar en calma y sin permitir que las emociones se salgan de control. Si el miedo te ataca, no te quedes de brazos cruzados, despierta rápido del momento y vuelve con fuerza y confianza.

Horóscopo hoy Acuario 2 de diciembre de 2021

Acuario, disfruta de un día tranquilo, bajo control, con muchos elementos positivos y buenas noticias. Se ríen de ti, de una torpeza o equivocación. Quieres una sociedad con alguien, deberás evaluar primero y estar seguro. Te sorprenden con un regalo, pequeño pero valioso con la intención. Debes de tomar más agua.

Horóscopo hoy Piscis 2 de diciembre de 2021

Piscis, no tengas miedo de dar cada paso para seguir en búsqueda del camino que te lleve al éxito que deseas. La negatividad que se acerca a tu entorno algunas veces es solo la sombra de tu pensamiento. En ti está el poder de administrar tu destino como quieras y llevar tus pasos al camino correcto. Sigue adelante, no te detengas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO