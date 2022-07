Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 2 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de julio de 2022

Aries, sabes cómo hacer para que esa persona que te interesa caiga a tus pies. Pero no juegues con sus sentimientos, la sinceridad siempre debe estar presente. Se agudiza tu sentido práctico y manejas mucho mejor aquello que tiene que ver con el campo laboral. La felicidad llegará para quedarse en tu vida, y tiene nombre y apellido.

Horóscopo hoy Tauro 2 de julio de 2022

Tauro, mantén separada tu vida laboral de tu vida sentimental, no es bueno juntar ambas. Es momento para liberarte de toda esa presión que ejercen los demás sobre ti, comienza a delegar funciones y cargas. El amor te juega una mala pasada y descubres que te controla para lograr lo que desea. Hoy tendrás una excelente jornada en todo lo que te propongas.

Horóscopo hoy Géminis 2 de julio de 2022

Géminis, toma tus propias decisiones y traza tus propios planes, no dejes que las demás personas decidan por ti por más amor que haya entre ustedes. Posiblemente te enfrentes hoy a pequeños contratiempos personales por malentendidos con tus familiares. La prudencia será la clave para no cometer errores, así evitas conflictos a futuro.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de julio de 2022

Cáncer, tu pareja te pide más amor y atención, últimamente has estado un poco descuidado. Hoy es el día para las decisiones definitivas, especialmente en lo relacionado con el amor. El dinero comienza a faltar de nuevo, así que debes buscar ingresos extra si no quieres enfrentar problemas a futuro.

Horóscopo hoy Leo 2 de julio de 2022

Leo, el día llega con todas sus fuerzas puestas en el amor y exige de ti ser más sincero con lo que sientes y prometes en este campo. La facilidad que tienes para relacionarte con los demás hace que logres rápidamente las metas que te propones. Surge la posibilidad de volver a darle vida a un proyecto que habías dejado abandonado, es hora de empezar de nuevo.

Horóscopo hoy Virgo 2 de julio de 2022

Virgo, sigues con problemas amorosos, pero dentro de poco esto tendrá solución y tendrás un parte de tranquilidad. Revisa las cosas del pasado, que, solo así podrás evitar cometer los mismos errores. Es momento de ser totalmente sincero con tu pareja, háblale de tus preocupaciones y tus miedos. Recibirás una llamada de larga distancia.

Horóscopo hoy Libra 2 de julio de 2022

Libra, buen momento para hacer planes relacionado a viajes, es necesario que te tomes un descanso. Concreta una cita con esa persona que quiere verte, Esto traerá mucha alegría a tu vida. Haz a un lado esas dudas que te está atemorizando y apóyate en tus amigos, te darán los mejores consejos que puedas necesitar.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de julio de 2022

Escorpio, no te sacrifiques por temas que no te incumben, en este momento es necesario ser un tanto egoísta. Hoy puedes llevarte una linda sorpresa de alguien, esto es algo que realmente no esperabas. Tus defensas han bajado significativamente, esto te puede traer problemas de salud, pon atención a este tema a tiempo.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de julio de 2022

Sagitario, te ha sucedido algo hace poco que te ha dejado con una extraña sensación de vacío. Por eso hoy, que deberías despejar tu mente en actividades que te generen placer. Hoy es un buen momento para empezar a utilizar tu gran poder mental y tu capacidad de razonamiento para resolver ciertas situaciones.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de julio de 2022

Capricornio, una persona cercana a tu entorno la está pasando mal, necesita de tu apoyo para mejorar esos ánimos. Te dejas llevar demasiado por las emociones y aunque esto a veces funciona, ahora te conviene ver las cosas más fríamente y confiar en tu inteligencia a diario. Tendrás la oportunidad de pasar un momento feliz con esa persona especial.

Horóscopo hoy Acuario 2 de julio de 2022

Acuario, haz oídos sordos a esas opiniones o comentarios que te están induciendo a error a diario. Intentarás ver la parte positiva de las cosas en un momento muy difícil y eso está bien. Prepárate, porque mañana en el trabajo te exigirán mucho. Si puedes avanzar hoy alguna tarea, hazlo, porque te puede faltar tiempo.

Horóscopo hoy Piscis 2 de julio de 2022

Piscis, recuerda que la sinceridad debe ser lo primero, no debes herir los sentimientos de las personas que te aman. Debes dejar de ceder tanto a los demás, no puedes estar complaciendo a todos sin ser feliz. Pon tus límites en el trabajo, es posible que si no lo haces van a querer abusar de tu confianza. Es hora de hacer arreglos en casa.

