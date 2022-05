Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 2 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de mayo de 2022

Aries, este es un buen día para hacer lo que realmente amas. Trabaja duro por los logros que esperas, nada podrá separarte de lo que por ley te mereces. Cuídate de excesos en la comida o en actividades, debes medirte y no caer en círculos viciosos que te compliques los días. Tu pensamiento es poderoso, emplearlo a tu favor.

Horóscopo hoy Tauro 2 de mayo de 2022

Tauro, ejecuta un plan de ahorros que te permita lograr tu propósito, es momento de organizarte. Celebraciones te llenan de alegría y el bienestar se refleja en tu nueva salud y estado físico. Sientes que estás en un momento oscuro y difícil, sin embargo, solo es una etapa, confía. Evita luchas internas que te desvíe de oportunidades fructíferas.

Horóscopo hoy Géminis 2 de mayo de 2022

Géminis, evalúa bien las propuestas de un supuesto socio que busca quedarse con el esfuerzo que has hecho. Sientes que estás muy bien cómo estás, sin embargo, no te niegues la posibilidad de enamorarte. La meditación en estos días será tu aliado. Sigue tu lucha por adaptarte y por mantener tu mente en total equilibrio.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de mayo de 2022

Cáncer, llegó el momento de concretar esos proyectos que has estado postergando, no tengas miedo en dar este importante paso. La negatividad que se acerca a tu entorno muchas veces es solo la sombra de tu pensamiento, debes ser objetivo. Debes ser firme en cada paso. No puedes sabotear tu propio avance, así que elimina toda negatividad de tu ser.

Horóscopo hoy Leo 2 de mayo de 2022

Leo, la suerte está de tu lado con la mejor de las energías y tus finanzas se verán beneficiadas poco a poco. Ante ti se presentan nuevas oportunidades que serán concretadas a mediano plazo. El temor no debe tener un lugar en tu vida, confía en tu instinto. Mentiras tienen patas cortas. Recuerda hidratarte, tomar agua es saludable.

Horóscopo hoy Virgo 2 de mayo de 2022

Virgo, abre tu corazón y sincérate con tu pareja, recuerda que las. La actitud de un amigo te traerá confusiones, pregúntale o averigua cuáles son sus verdaderas intenciones. Ya por ley te vienen momentos de bienestar, a pesar de las dificultades, siempre puedes encontrar nuevas opciones evolutivas. Pasa más tiempo con tu pareja.

Horóscopo hoy Libra 2 de mayo de 2022

Libra, recuerda que el exceso de trabajo puede afectar tu productividad, mantén la calma. Has agotado todas las reservas de energías en esfuerzos innecesarios, es momento de pensar en ti y buscar tu paz. Hoy será un día especial, hoy te darán una noticia que tenías tiempo esperando, se aproxima un gran cambio.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de mayo de 2022

Escorpio, tendrás que tomar una difícil decisión, tendrás la responsabilidad de hacer lo correcto más allá de tu conveniencia. No te excedas en tus acciones, debes mantenerte tranquilo. Descansa. Discúlpate con esa persona que has lastimado o el karma tocará tu puerta cuando menos lo esperes. Serás capaz de conseguir lo que quieras.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de mayo de 2022

Sagitario, mueve tus energías con el trabajo, busca la forma de incrementar tus ingresos, si te mantienes estático vas a perder más de lo que creías. Mueve las posiciones de las cosas de tu casa, planea una limpieza profunda para eliminar las malas energías que hay en ella. Visitas a una persona que te resuelve un problema.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de mayo de 2022

Capricornio, celebra tus logros y lucha por lo que quieres sin temor. La persona que ha llegado a tu vida, no te defraudará, acepta dar un paso más sin miedo a los cambios. Debes ser muy observador y detenerte a verificar tus acciones cuando sea necesario. La persona que menos pensabas te sorprenderá con un apoyo incondicional.

Horóscopo hoy Acuario 2 de mayo de 2022

Acuario, estás colocando tus energías en el camino ideal, saca las dudas que hay dentro de ti. La alergia no es hacer cosas que no quieres hacer, escucha tu cuerpo y sigue tu corazón. Tu creatividad aflorará y te lleva a conocer otro nivel. Automedicarte no es una opción, acude a un profesional y mejorarás significativamente.

Horóscopo hoy Piscis 2 de mayo de 2022

Piscis, no tengas miedo de abrir tu corazón con esa persona que tanto te ha robado los pensamientos, la suerte está a tu favor. Mira atento las señales que se presentan para guiarte en el camino. Se vendrán tomas de decisiones que debes asumir con responsabilidad. Una persona muy especial llegará a tu vida para quedarse.

