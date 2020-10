Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 2 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de octubre de 2020

Aries, nuevo comienzo en tu vida, será difícil, pero debes intentarlo nuevamente. Amores pasajeros que te llenan de alegrías. Solo quieres vivir el momento y no preocuparte por el futuro, piénsalo mejor. Eres un artista innato y siempre se te ocurrirá algo nuevo que hacer. Cuidado y te involucrarán en un asunto delicado.

Horóscopo hoy Tauro 2 de octubre de 2020

Tauro, no seas terco, trata de ampliar tu horizonte y ver más allá las cosas. Deja abierta la posibilidad a las oportunidades que se te presenten. El estrés es algo que debes de controlar, relájate. Recordarás situaciones del pasado que quedaron pendientes por. Cree en ti. Has cosas distintas para no aburrirte.

Horóscopo hoy Géminis 2 de octubre de 2020

Géminis, llegarán a ti buenas noticias. Sé positivo que todo mejorará. Conocerás a una persona emprendedora, que te impulsará a salir adelante. Cuentas con las mejores herramientas para superar esta crisis. Motivarás a las personas a que luchen por lo que quieren.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de octubre de 2020

Cáncer, sentirás que las cosas están muy lentas y que los sueños que tenías se están desvaneciendo, calma todo va a girar a tu favor. Asume tu situación actual como la oportunidad de crecer y madurar. Debes ayudar a una persona en el trabajo, por su edad y la situación que atraviesa difícil tiene depresión.

Horóscopo hoy Leo 2 de octubre de 2020

Leo, hoy comenzarás algo nuevo. Te cuesta avanzar, hazlo con tal fuerza que no haya posibilidad de dar marcha atrás. Si miras atrás que sea para recoger lo aprendido y ponerlo en práctica para lo que ha de venir. Eres fuerte y saldrás adelante. Recuerda los lugares que conociste, sientes ganas de regresar, pronto lo harás.

Horóscopo hoy Virgo 2 de octubre de 2020

Virgo, te estás exigiendo demasiado a ti mismo, no pierdas las ganas y las perspectivas de hacer las cosas. Impresionarás a los demás y demostrarás que eres capaz de trabajar bajo una gran presión. Se avecinan tiempos difíciles pero esperanzadores. En la salud estarás con dolor de espalda, no te alarmes no es nada malo.

Horóscopo hoy Libra 2 de octubre de 2020

Libra, puedes obtener la felicidad, todo depende de ti, de cómo te manejes y que decisiones tomes. Te sentirás vulnerable, mantén la calma y realiza tus cosas tranquilamente. Distrae tu mente con el trabajo, estarás más tranquilo y surgirán ideas para resolver los asuntos pendientes en tu vida. te llega un dinero extra.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de octubre de 2020

Escorpio, haz realidad tus metas, dirígete hacia las personas adecuadas que te ayudarán a lograr lo que deseas. Aunque estés con muchas personas a tu alrededor, a veces, te sientes solo. Recuerda que tienes razones suficientes para sentirse seguro. Trata siempre de proyectar lo mejor de ti. Llénate de positivismo.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de octubre de 2020

Sagitario, lo espiritual estará contigo en lo cotidiano, ten fe y lograrás lo que desees. Días favorables para el amor, disfrútalos. Procura engreír a la persona que está a tu lado. Recibirás señales del cielo que te avisarán sobre peligros y deberás tener cuidado en todo lo que realices. No te enredes en aventuras pasajeras.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de octubre de 2020

Capricornio, la situación que vives te fortalece cada vez más, por muy dura que sea, siempre se aprende. Mantente equilibrado y no pierdas la calma. Cuidado con adquisiciones innecesarias, vendrán tiempos difíciles y deberás ahorrar lo más que puedas. Vive un día a la vez, resuelve las cosas como se te vayan presentando.

Horóscopo hoy Acuario 2 de octubre de 2020

Acuario, te sentirás estresado y ponte en actividad para olvidar lo que te aqueja. Mucha vitalidad en este día. Trata de calmarte conversando con amistades y así te relajaras un poco. Cambios positivos en lo económico. Cuidado con malos entendido, sobre todo en el trabajo. No te metas en la relación de otras personas.

Horóscopo hoy Piscis 2 de octubre de 2020

Piscis, sé diplomático a la hora que te propongan algo, no asumas compromisos precipitadamente. Dirás las cosas como las sientes sin ningún reparo, puede que algunas personas no te comprendan. Las oportunidades se te presentarán, pero si estás con dudas, no te darás cuenta de lo que realmente te conviene. Sé precavido.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio