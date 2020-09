Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 2 de setiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de setiembre de 2020

Aries, cuidado con los errores que cometas. Sé prudente. Defenderás a un hombre que respetas mucho y que te ha brindado todo su apoyo siempre. No actúes guiado por tus emociones, medita bien las cosas antes de hacerlas. No creas en lo que te dicen, mira con tus propios ojos la realidad de las cosas.

Horóscopo hoy Tauro 2 de setiembre de 2020

Tauro, es mejor que esperes que las cosas ocurran por si solas y no te adelantes a los hechos. Sale el sol que iluminará tu camino. Los celos te afectarán enormemente. Situación con la pareja que se soluciona. La vida te da cambios inesperados, prepárate y aprende a afrontar las cosas. Rodea tu vida con amor.

Horóscopo hoy Géminis 2 de setiembre de 2020

Géminis, sientes que alguien se aprovecha de ti, aléjate y no permitas que nadie te maltrate. Estarás pensando en alguien del pasado, recordando y añorando viejos tiempos. Has una limpieza en casa, vota lo que está roto y regala lo que ya no usas, así la energía fluirá armoniosamente. Demuestra tu seguridad.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de setiembre de 2020

Cáncer, buen momento para compartir, disfrutarás de un encuentro con una persona especial. Evolución en tu vida la que esperabas. Alegrías con un grupo de amigos del colegio que se reencuentran. Que no te afecte el problema de los demás, apóyalos si está a tu alcance y bríndales tu amistad sincera.

Horóscopo hoy Leo 2 de setiembre de 2020

Leo, se activa la energía de la prosperidad en tu hogar. Tu puedes vencer dificultades, solo esfuérzate más y lo lograrás. Piensa bien lo que vas hacer, así evitarás equivocaciones a futuro. Disfruta con tu pareja de una velada romántica. Suelta todo aquello que no te hace bien, sobre todo el pasado.

Horóscopo hoy Virgo 2 de setiembre de 2020

Virgo, el pasado triste, déjalo atrás y vive lo que tienes ahora. Sale sol que iluminará tu camino. No dejes que nadie manipule tu vida, se tú mismo. Vota los espejos rotos que tienes en tu casa, esto te está trayendo retrasos a tu vida. Estarás resistiéndote a hacer un cambio. Pondrás empeño en lo que quieres.

Horóscopo hoy Libra 2 de setiembre de 2020

Libra, descubres una nueva forma de trabajo que te permitirá lograr la estabilidad que necesitas. Evita gastos innecesarios en estos días. No pierdas el tiempo en cosas sin importancia, deja ir lo que no funciona. No escuches a personas que hagan comentarios sobre tu persona, ignóralos no valen la pena.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de setiembre de 2020

Escorpio, deja a un lado los miedos e inseguridades y demuestra quién eres realmente. Debes aprender a reconocer cuando te equivocas. Eres ordenado y metódico en tus gastos, estarás gastando más de la cuenta y eso te desequilibra un poco. Estarás con las emociones a flor de piel y te sentirás vulnerable.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de setiembre de 2020

Sagitario, tendrás problemas para cobrar un dinero que te deben. Tendrás una entrevista de trabajo, demuestra seguridad, demuestra tu capacidad. Cuidado con opiniones de terceros que puedan perjudicar tu imagen. Cuidado con traiciones de amistades. Sal de la rutina, debes hacer cosas nuevas.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de setiembre de 2020

Capricornio, necesidad de fortalecer lo espiritual, desarrolla más tu fe y te ira mejor. Te alejarás de personas conflictivas. Buena energía en este día lo hará diferente. Si algo se detiene espera el momento. Inicias un trabajo en grupo. Muchas bendiciones en lo que inicias este día. Controla el estrés con meditación.

Horóscopo hoy Acuario 2 de setiembre de 2020

Acuario, firma de documentos. En lo económico habrá cambios positivos. Hay alguien que siempre está pendiente de ti, escucha sus concejos. Personas casadas o parejas que te buscan para un nuevo negocio. Sentirás que estas en proceso de evolución. Experimentarás equilibrio emocional. El amor te dará muchas alegrías.

Horóscopo hoy Piscis 2 de setiembre de 2020

Piscis, molestias con tu familia que se aclara. Participas en un trabajo nuevo y logras llegar a la meta. Lo esperado llega después de un retraso. Nuevas oportunidades se abren para ti, debes tomar las cosas con calma y serenidad. Buenas noticias en lo económico. Trata que no te afecte el problema de los demás.

