Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 20 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de agosto de 2020

Aries, tómate el tiempo suficiente para evaluar tus próximas decisiones, será lo mejor y lo más acertado. Tendrás dudas de algo que no se da. Este día evaluarás que es lo que te conviene, concéntrate en un solo objetivo a la vez. Ten fe, llegará la solución que tanto esperas de la persona menos esperada.

Horóscopo hoy Tauro 20 de agosto de 2020

Tauro, un nuevo amor llega a tu vida. Aprende a valorar a las personas que te brindan amor incondicional. Reunión familiar para solucionar temas de papeles o herencias. Decisión de estudios o nuevos proyectos que te emocionará y darán buenos resultados. Te sientes optimista por nuevos proyectos con la familia.

Horóscopo hoy Géminis 20 de agosto de 2020

Géminis, tu vida da un giro inesperado, acontecimientos importantes crean la necesidad de adaptarte rápidamente. Evita discusiones en la casa, sobre todo delante de los hijos. Termina lo que empiezas, dejar para mañana las cosas te traerán atraso a tu vida. un tema de propiedades, tierras o alquileres se soluciona.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de agosto de 2020

Cáncer, la vida te regresa algo por lo que trabajaste duro y será positivo. Te enterarás de un secreto que alguien guardo para ti. No te dejes manipular por familiares, por más que los ames debes darte tu lugar. llamada importante para un empleo o proyecto que te animará a seguir adelante. Éxito en todo lo planteado.

Horóscopo hoy Leo 20 de agosto de 2020

Leo, cambios en tu vida gracias a la superación de antiguas dificultades. No te dejes influenciar por personas que no tienen nada que ver con la familia. Firmas un acuerdo o contrato importante. Cuídate de personas que desean lo que tienes, eso es envidia. No permitas que cosas nocivas lleguen a tu vida.

Horóscopo hoy Virgo 20 de agosto de 2020

Virgo, embarazo en puerta. Fertilidad. Un dinero que llega lo sabrás utilizar para comenzar un nuevo negocio. Creas la base para una relación seria en tu vida amorosa. Posible romance. Analiza tus próximos pasos para que no te equivoques nuevamente. Se abre una puerta y puede que te lleve a caminos positivos.

Horóscopo hoy Libra 20 de agosto de 2020

Libra, eres entusiasta y por eso es que las cosas ahora te están saliendo a las mil maravillas, disfruta esta etapa. Valora a las personas de tu familia que están a tu lado. Debes aprender a no depender de otras personas para lograr algo. Tu cooperación será importante para un grupo de trabajo. Compra de vehículo.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de agosto de 2020

Escorpio, tendrás una urgencia, algo que resolver. Preocupación por la salud de una persona cercana. Debes trabajar de una forma más ordenada para que todo salga bien. Sientes que no te alcanza el tiempo, dedícate tiempo para ti. Tiempo de reconciliación y nuevos comienzos. Cambios en los estudios. Vences un obstáculo.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de agosto de 2020

Sagitario, el impulso puede jugarte una mala pasada, contrólate. Tendrás que actuar en estos momentos en base a tu experiencia. Asume las cosas y soluciona. Aléjate de personas de mala energía. Triunfo en lo personas y lo compartirás con familiares y amigos. Las cosas siempre te llegan en el momento menos esperado.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de agosto de 2020

Capricornio, en el trabajo sientes que das más de lo que deberías dar y no lo reconocen. Estas muy sensible y te afecta todo lo que te dicen. Cuidado con perder tu trabajo. Buscas ayuda en una persona y no la consigues. Un familiar te tiende la mano. Debes guardar calma ante las adversidades. No creas todo lo que te cuentan.

Horóscopo hoy Acuario 20 de agosto de 2020

Acuario, este día será grato para pasarla en la familia. Preocupación por una persona enferma muy cercana a ti. Comunicación con el extranjero que te alegrará. Te preocupas por arreglar tu auto, date un tiempo para hacer tus cosas. Te sacrificas por los demás y te descuidas de ti mismo. Te regalan cosas para tu casa.

Horóscopo hoy Piscis 20 de agosto de 2020

Piscis, no saques en cara lo que regalaste con amor a nadie. Empiezas a descubrir que alguien muy cercano te mintió. Decepciones por amistades falsas. Abres los ojos ante una situación. Pensarás en un viaje corto para relajarte. Empiezas nuevos estudios de idioma. Debes de limpiar tu casa, regala lo que ya no uses.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio