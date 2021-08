Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 20 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de agosto de 2021

Aries, descubrirás en ti habilidades que te ayudará a salir adelante. Una persona regresa a tu vida con intenciones de quedarse. Debes cuidar mucho más tu alimentación o podrías sufrir más delante de importantes cambios físicos. Los detalles se han ido perdiendo en tu relación y esta será la causa de una ruptura, activa el amor.

Horóscopo hoy Tauro 20 de agosto de 2021

Tauro, mantén el orden en tus actividades para que puedas tener un día productivo. Te has tomado un pequeño problema muy apecho y tú mismo has complicado las cosas. No confundas el amor con el apoyo, deja de ilusionarte tan rápido. Te conectas con un familiar que se encuentra en el extranjero. Un amigo te busca para que le ayudes.

Horóscopo hoy Géminis 20 de agosto de 2021

Géminis, vienen tiempo de triunfo económico, debes aprovecharlo al máximo. Logras solucionar un asunto relacionado a un familiar. Sentirás la necesidad de buscar ayuda espiritual para encontrar la plenitud. Enfrentarás importantes dificultades amorosas que les ayudará a fortalecer la relación. Gastos relacionados al tema de un auto.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de agosto de 2021

Cáncer, recuerda salir de las deudas antes de hacer otro tipo de compras innecesarias. Situaciones de papeles te harán que ocupes la mayor parte de tu tiempo. Oportunidad laboral que no podrás negarte, vienen tiempos mejores. Estrés por causas económicas. Un cambio en tu rutina de vida cambiará totalmente tu perspectiva.

Horóscopo hoy Leo 20 de agosto de 2021

Leo, debes tener en orden un tema de documentación relacionado con bienes. Has hecho gastos innecesarios que te han impedido ahorrar y es ahora cuando más lo necesitas. Se avecina una importante propuesta laboral que no afectará la que tienes actualmente. Paz espiritual en nuevas actividades. Todo mejorará.

Horóscopo hoy Virgo 20 de agosto de 2021

Virgo, una persona te ofrecerá un importante apoyo económico que te ayudará a salir de algunos problemas. El éxito estará de tu lado para cualquier inversión que quieras hacer. Deberás resolver un tema relacionado a papeles pendientes. Lograrás superar una fuerte situación amorosa que tiene relación con un tercero.

Horóscopo hoy Libra 20 de agosto de 2021

Libra, tendrás la suerte de tener la compañía de una persona que no dejará que te preocupes financieramente. Logros de un objetivo que has estado trabajando. Sal de la zona de confort que has estado acostumbrado todo este tiempo y comienza a tomar algunos riesgos. Cansancio por exceso de trabajo. Hazte un chequeo general.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de agosto de 2021

Escorpio, remodelación y cambios en tu hogar en corto tiempo, es bueno cambiar la energía. Es un momento para ahorrar, no hagas gastos innecesarios. Se acercará a ti una persona de poder con intenciones amorosas. Una bendición llega a tu vida y llenará de alegría toda la familia. Deberás cuidar tu peso. Migraña a causa de preocupación.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de agosto de 2021

Sagitario, viajes relacionados al trabajo. No dejes que las críticas te desmotiven, continúa en tu emprendimiento. Surgen nuevas emociones por una persona con que has estado hablado. Deudas atrasadas comienzan a perjudicar tus ingresos, adminístrate mejor y verás que todo estará bien. Alergias relacionadas al uso de un producto.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de agosto de 2021

Capricornio, se presentará una oportunidad aparentemente favorable que traerá consigo importantes sorpresas, haz las cosas de manera organizada. Viaje familiar será la clave para una importante unión. Las personas que quisieron hacerte daño tendrán consecuencias de sus actos. Cuidado con caída por un descuido, presta mayor atención.

Horóscopo hoy Acuario 20 de agosto de 2021

Acuario, alcanzarás un importante cargo por mérito propio, producto de tu esfuerzo. Te ofrecen la oportunidad de tener un mejor cargo en tu organización. Problema muscular. Gracias a tu constancia y dedicación, forjarás una base estable que será una gran ayuda. Tendrás respuesta de ese trabajo que tanto anhelas.

Horóscopo hoy Piscis 20 de agosto de 2021

Piscis, movimientos internos en el centro laboral comienzan a preocuparte. Una persona se acerca a ti con malas intenciones. Desgano y desmotivación. Vienen días de orden, control y restructuración en el ámbito laboral. Llamas la atención de una persona entre la multitud. Tu sacrifico es reconocido por muchas personas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

