Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 20 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de agosto de 2022

Aries, no dejes que otros tomen decisiones por ti. Deja de culpar a los demás de las decisiones que tú mismo has tomado, es hora de hacerse responsable. Regresarás a un lugar que te ha traído mucha felicidad por mucho tiempo. Conversaciones amenas con amigos. Debes ser fuerte. Una persona te devuelve la alegría que necesitabas.

Horóscopo hoy Tauro 20 de agosto de 2022

Tauro, noticia inquietante de un familiar te mantendrá preocupado, no te preocupes pronto pasará. Una segunda oportunidad se presentará para ti no la desperdicies. Superas un fracaso que te había desmotivado económicamente. Situación dolorosa en el ámbito familiar. Se valiente, ante todo. No confíes en las personas.

Horóscopo hoy Géminis 20 de agosto de 2022

Géminis, debes mantenerte firma a la hora de tomar una decisión. Se acaran los caminos para ti después de una situación incómoda. Buscas la estabilidad en tu familia, intentas aconsejar a un familiar. Asistes a un lugar por ayuda espiritual. Deja de ser tan impulsivo que todo llegará a su debido tiempo. Deshazte de todas esas malas energías que te impiden avanzar.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de agosto de 2022

Cáncer, el nombramiento de una persona perjudicará tus finanzas. Tendrás una discusión con un desconocido. Debes tener cuidado con las salidas a horas de la noche. Éxito en tus proyectos laborales. Utilizarás tu creatividad para innovar en nuevos proyectos. Una persona cercana que te da buenas noticias.

Horóscopo hoy Leo 20 de agosto de 2022

Leo, asistes a un evento social que te hará sentir incómodo por una situación. Conversaciones amenas con familia. Caminos que se abren para un nuevo trabajo. Te vuelvas a cometer los mismos errores del pasado. Ten en cuenta siempre a las personas que estuvieron a tu lado en los momentos felices. Paciencia en los momentos difíciles.

Horóscopo hoy Virgo 20 de agosto de 2022

Virgo, evita las discusiones en tu ambiente laboral. Insiste en cumplir cada uno de tus proyectos, no te des por vencido tan pronto. Sale un secreto a la luz. Debes tener cuidado con robos o extravíos. Regularizas un documento. Un problema legal sale a tu favor. Permite abrir tu corazón a la felicidad. No pierdas tiempo en discutir.

Horóscopo hoy Libra 20 de agosto de 2022

Libra, hazle caso a tu intuición, tus sospechas pueden ser ciertas. Tienes una conversación incómoda con dos personas con las que tienes una relación laboral. La mala energía sale de tu vida definitivamente. Necesitarás asesorarte para el trámite de un documento. Encuentras las respuestas que necesitabas con un guía espiritual.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de agosto de 2022

Escorpio, circunstancias delicadas que has estado pasando mejorarán con el tiempo, ánimo no decaigas. Debes tomar una difícil decisión en el ámbito emocional. Problemas de alergias por alimentos. Logras un objetivo que te propones. Nuevas etapas y ciclos. Estos días será de gran empuje en tu negocio o trabajo.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de agosto de 2022

Sagitario, tienes un gran magnetismo y poder de liderazgo, vístete de naranja y amarillo, te favorecerá en este día. Una conversación desafortunada rompe lo lazos con una persona amada. Sabes ocultar bien lo que te lastima, pero es mejor hablar y decirle a esa persona lo que te molesta para que corrija su trato, no calles tus sentimientos ni tus emociones.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de agosto de 2022

Capricornio, planificación de proyectos familiares con una persona amada. Cuidado con el estrés laboral. Logro de un objetivo. Estableces una amistad con una persona mayor. Deberás enfrentar situaciones nuevas con serenidad e inteligencia. La salud debe ser primero antes de lo económico, dale prioridad.

Horóscopo hoy Acuario 20 de agosto de 2022

Acuario, aléjate de las personas que todo traigan problemas y energías negativas. Conectas con nuevo círculo de amistad. Alegrías por nacimiento de alguien o algo. Nuevas propuestas laborares. Antes de buscar un cambio externo tienes que cambiar cada uno de tus hábitos. Aprende a reconocer tus errores. Ten humildad, antes que nada.

Horóscopo hoy Piscis 20 de agosto de 2022

Piscis, te pagan un dinero que dabas por perdido. Organiza tu tiempo para enfocar bien tus proyectos, es momento de tomar mejores decisiones, Dale prioridad a todo aquello que realmente te interesa. Te ofrecen ayuda económica, debes tener cuidado que esta viene de una persona malintencionada. Nunca pares de soñar.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

