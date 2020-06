Consulta aquí el Horóscopo de hoy, sábado 20 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de junio de 2020

Aries, después de días de mucho estrés por fin vivirás un día emocionante. Te sentirás inspirado e inicias algo nuevo en tu vida sentimental. Un amigo te ofrece un trabajo, que por muy pequeño que sea te ayudará bastante. Algo nuevo llega para ti, la posibilidad de un nuevo empleo. Las puertas se abrirán.

Horóscopo hoy Tauro 20 de junio de 2020

Tauro, disfruta al máximo lo que tienes y haz las cosas con entusiasmo. Recuerda siempre de ayudar a otros que como tú también necesitaron de una mano amiga. Una persona necesitada te pedirá apoyo, hazlo sin pedir nada a cambio, el cielo te retribuirá por tu noble y gran corazón. Bendiciones para ti.

Horóscopo hoy Géminis 20 de junio de 2020

Géminis, nuevas sorpresas para ti te alegrarán en medio de las dificultades que estás teniendo. Siempre saldrá el sol para ti, solo debes ser fuerte y esperar con fe que las cosas se ordenen a tu alrededor. Ese tiempo está cerca. Disfruta este día con tus seres queridos y dale ánimos a quien lo necesita.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de junio de 2020

Cáncer, controla tus gastos, no compres por comprar. Te sentirás triste por no poder hacer lo que deseas y tendrás la sensación de que todo está detenido. Lo más importante es que puedes hacer muchas cosas para salir de esta situación, reinvéntate, tú eres creativo. Recuerda que tu familia te necesita.

Horóscopo hoy Leo 20 de junio de 2020

Leo, aprender a canalizar tu energía y no enojarte tan rápido. Mantén la calma así la situación sea difícil. Descansa por las noches y en el día dedícate a trabajar, así no te agotarás y rendirás mejor. Has de tu casa tu templo, encontrarás la felicidad y tranquilidad que buscas. No es el momento para discusiones.

Horóscopo hoy Virgo 20 de junio de 2020

Virgo, escucha tu intuición o tu voz interna para que puedas hacer las cosas bien. Saldrás adelante, solo que te costará un poco. Un familiar o amistad necesita urgente un apoyo tuyo, podrás ayudarlo, pero limitadamente. No renuncies a lo que es tuyo, sigue luchando y lograrás pronto lo que deseas.

Horóscopo hoy Libra 20 de junio de 2020

Libra, no te aferres a los recuerdos, aprende a soltar. Haz las cosas con calma. Recibirás un regalo de alguien especial que te dará mucha alegría. Tendrás conexión con personas del extranjero y compartirán momentos gratificantes. Estarás con dolor de rodillas, cuida tu peso y alimentación. Sé positivo.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de junio de 2020

Escorpio, disfrutarás del triunfo total en el amor y de nuevas alianzas. Vivirás momentos de reconciliación y se darán una nueva oportunidad. Llegó el momento de la felicidad. Ten confianza en lo que haces con un grupo de trabajo. Respeta a los demás si quieres que lo hagan contigo, puedes controlarte.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de junio de 2020

Sagitario, adminístrate mejor, evita gastos innecesarios. Vendrán tiempos complicados para ti, si no ahorras ahora lo lamentarás después. Se te presentarán muchos obstáculos, pero vencerás y lograrás lo que tanto te ha costado alcanzar. Descubres una infidelidad, cuidado contrólate y toma la mejor decisión.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de junio de 2020

Capricornio, te prepararás para un emprendimiento nuevo. Cuidado con los negocios que haces, analízalos bien. Te sentirás cómodo con quien estás, es un buen momento para lograr una estabilidad emocional, lo necesitas. No escuches comentarios negativos sobre esa persona, haz lo que tu corazón sienta y sé feliz.

Horóscopo hoy Acuario 20 de junio de 2020

Acuario, recibes por fin una buena noticia. Emprenderás un negocio, será pequeño, pero es el inicio de cosas buenas. Vivirás un momento religioso que te llenará el corazón de fe y esperanza, verás los cambios en tu día a día para bien. Algo con un sueño que se hace realidad pronto. En la salud estarás bien.

Horóscopo hoy Piscis 20 de junio de 2020

Piscis, debes ser más discreto en lo que haces. Esfuérzate más en lo laboral. Alcanza tus objetivos y que nadie te detenga. Debes disfrutar los pequeños placeres de la vida. Controla tus nervios haciendo actividades de distracción, por ejemplo ver una película o algún juego de mesa con la familia.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio