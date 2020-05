Consulta aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 20 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de mayo de 2020

Aries, sientes temor por lo que ha de venir para ti, recuerdas aquellas cosas que te han dañado en el pasado y que producen emociones negativas dentro de ti. Necesitas cambiar, alejar odios y rencores. Respira profundo y llénate de energía que traiga a ti cosas positivas y empieza a renacer.

Horóscopo hoy Tauro 20 de mayo de 2020

Tauro, después de una larga espera y de muchos sacrificios, a partir de hoy empiezas a vivir una nueva etapa, llena de paz y felicidad, disfruta de las cosas buenas que te ofrece la vida. Por más que sean pequeños los detalles valorarás cada instante y más si es en compañía. Valió la pena esperar.

Horóscopo hoy Géminis 20 de mayo de 2020

Géminis, ten esperanza en lo que estás haciendo, ponle corazón y entusiasmo, vas por buen camino. Esta será una muy buena etapa para ti. Ya es hora de curar todas las heridas de tu pasado. Respira tranquilo, por fin estás libre y vuelas hacia algo realmente nuevo. Ten confianza y fuerzas para seguir luchando.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de mayo de 2020

Cáncer, estás nervioso de comenzar nuevas cosas en tu vida. Todo empezará a funcionar cuando pongas todo de tu parte, no te desanimes porque el camino es largo, pero tú tienes la voluntad de decidir, de decir sí o no cuando lo creas conveniente. Cuídate de las tentaciones que te distraigan de tus objetivos.

Horóscopo hoy Leo 20 de mayo de 2020

Leo, nada en esta vida es un regalo, todo lo que has recibido hasta hoy le ha costado mucho esfuerzo a las personas que te aman. Tienes que ser agradecido. Si quieres seguir creciendo en la vida, mira atrás y agradece todo lo que la vida te ha dado, da la mano a quien necesite, se abrirán muchas puertas

Horóscopo hoy Virgo 20 de mayo de 2020

Virgo, busca otros horizontes que te permitan alcanzar lo que quieres, no te quedes enfrascado en una sola idea. La vida en la tierra es para ser feliz y si se te complica debes buscar simplificar las cosas. Tienes que alcanzar esas metas que dejaste a un lado y que sacrificaste. Comienza de nuevo.

Horóscopo hoy Libra 20 de mayo de 2020

Libra, has estado muy mal, muy decaído y triste, creíste por un momento que no podías hacer las cosas. Pero eso ya pasó, desde hoy el cielo te bendice y te proporciona la sanación que necesitas para estar bien. Condúcete con cuidado y con calma, enmienda tus errores con acciones positivas, sé feliz.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de mayo de 2020

Escorpio, te sientes decepcionado por una persona muy especial. El amor es el sentimiento más puro y el milagro que cura el dolor de toda separación y perdida. Si sientes que puedes perdonar, aclara tus dudas, pero si ves que no hay oportunidades despídete en forma pacífica y sin rencores. Volverás a amar.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de mayo de 2020

Sagitario, te anuncio el logro de ese sueño anhelado. Ahora el cielo te ayuda con la energía adecuada. El éxito es tuyo. Comparte tu alegría con todas las personas que te acompañen, es tu misión ser alegre y feliz, brinda ayuda a las personas que conozcas y a las que la necesiten. El que da recibirá el doble.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de mayo de 2020

Capricornio, eres honesto y leal, y la justicia es el don más preciado que te ha otorgado el cielo. Actúa justamente en esta ocasión y de ahora en adelante plantéate retos nuevos por construir. Quien actúa con justicia recibe respeto, consideración y vivirá en plena dicha. Encontrarás el equilibrio que necesitas.

Horóscopo hoy Acuario 20 de mayo de 2020

Acuario has actuado de forma correcta, has ayudado a los demás y ahora necesitas de ayuda. Tus problemas se arreglarán en los próximos días, todo depende de la fuerza interior que le pongas. No sientas vergüenza en pedirle ayuda a esa persona que alguna vez auxiliaste, estamos para apoyarnos unos con otros.

Horóscopo hoy Piscis 20 de mayo de 2020

Piscis, la felicidad por fin llegará a tu vida y te llenará de energía positiva. Alguien de lejos se estará comunicando contigo y tendrás buenas noticias que te alegrarán. Compartirás momentos agradables con un ser querido. Cumplirás un sueño y la dicha está cerca de ti. Lucha por lo que quieres y ten fe.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio