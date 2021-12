Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 20 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de diciembre de 2021

Aries, te preocupa tu seguridad financiera, debes salir de algunas deudas para poder estar mejor, será difícil, pero si lo lograrás. Se optimista y todo saldrá bien. Te invitarán a una celebración especial, no te niegues. Este es un período de lucha y de conflicto, reflexiona al respecto, pero no te rindas. Ruptura con alguien especial traerá consecuencias.

Horóscopo hoy Tauro 20 de diciembre de 2021

Tauro, te ganarás un dinero extra, adminístralo bien sobre todo en estos tiempos difíciles. En tu trabajo, tu opinión será importante en un asunto delicado, hazla valer sin imposiciones. Piensas en tu familia y en su bienestar, realizarás diferentes trabajos para mejorar tu situación. Palabra clave es la Oración, que te dará fuerza en estos tiempos.

Horóscopo hoy Géminis 20 de diciembre de 2021

Géminis, te hacen una propuesta de trabajo, te reunirás en familia para comentarles y ellos te darán su aprobación. Descubres una traición entre tus amistades. Solo buscarán un interés propio. Estás muy pensativo, recuerda que siempre encontrarás una salida ante cualquier dificultad que se te presente. Propuesta de amor te cae de sorpresa.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de diciembre de 2021

Cáncer, laboras en algo que sabes hacer, que manejas a tu antojo, pero cuidado, hay una situación nueva que puede traer descontroles. Te sentirás bien contigo mismo en lo personal e íntimo de tu ser. La autoconfianza puede ser negativa, esfuérzate más y no te duermas. Contrariedades en el trabajo que deberás aclarar y resolver.

Horóscopo hoy Leo 20 de diciembre de 2021

Leo, te buscan para un proyecto, no es tiempo de arriesgar, escucha esa voz interior. Rescata la inocencia y los valores espirituales en contacto con la naturaleza, deberás ir a parques, a lugares verdes o a lugares amplios. Alguien te cambia la vida. Nuevas conquistas por conocer, el año que viene se aspecto muy positivo para el amor.

Horóscopo hoy Virgo 20 de diciembre de 2021

Virgo, por fin has logrado lo que te habías propuesto un día, solo debes recordarlo siempre. Buscas nuevos caminos en lo laboral, te reúnes para hablar de un negocio que prometen ser positivo. Te preocupa tu familia y lo que pueda ocurrirle, envíales energías positivas con palabras de optimismo y de esperanza. Ten fe.

Horóscopo hoy Libra 20 de diciembre de 2021

Libra, eres tú quien toma las decisiones fuertes en el hogar así que planifica las cosas para que te rinda el tiempo y el dinero. Mantente firme en tus decisiones, no te detengas. Una persona muy importante en tu vida te necesitará más que nunca, no le des la espalda. En la unión esta la fuerza, a trabajar en equipo. Lograrás vencer tus miedos.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de diciembre de 2021

Escorpio, alguien duda de tu capacidad, no hagas caso y sigue demostrando quién eres en tu trabajo. El dinero no te alcanza, tienes que pagar compromisos, buscarás la estabilidad en tu vida. Recuerda que el miedo es lo que hace que las cosas buenas se alejen de ti, canaliza tus emociones y lucha por lo que quieres. El ser optimista te ayudará.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de diciembre de 2021

Sagitario, dinero que cae en tus manos y sabrás que hacer con él. Deberás poner en orden tus cosas, prioriza y descarta lo que no te conviene. El emprendimiento será exitoso en tu vida. Alegría una reunión, reencuentro con la familia. Comprométete contigo mismo y medita en el silencio interno. Hoy será un gran día para ti.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de diciembre de 2021

Capricornio, tendrás gastos que no podrás evadir, un dinero importante en alimentos y medicinas para tu familia. A punto de lograr todo lo que te habías propuesto en los estudios, falta un poco de orden. Sientes que te presionan mucho, debes aprender a relajarte. Hora de mostrar una firme voluntad para hacer las cosas. Visitas un lugar muy especial.

Horóscopo hoy Acuario 20 de diciembre de 2021

Acuario, el sol sale para ti, se resolverá un tema que te tenía preocupado. Piensa bien antes de actuar. Aprende a ser fuerte y levanta la cabeza, no dejes que nadie te manipule. Estarás asumiendo responsabilidades con personas allegadas a ti. Aléjate de los recuerdos tristes y las melancolías. Cuida tu salud sobre todo la garganta.

Horóscopo hoy Piscis 20 de diciembre de 2021

Piscis, sientes que te has esforzado mucho para tener lo que tienes, vez con tristeza no poder seguir avanzando, no te desanimes. Controla los impulsos sobre todo con tu familia o seres queridos, no todos podrán comprenderte. Nuevos amores y nuevos intereses te mantendrán ocupado. Recibes un regalo de alguien muy especial.

