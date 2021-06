Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 18 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de junio de 2021

Aries, celebración por la unión de grandes amigos. Mejora una situación monetaria y de liquidez. Es momento de alejar a las personas que no suman nada a tu vida. Darse el permiso para hacer lo que no han podido hacer juntos. Mantente atento con una persona que recién conoces. Recibes una llamada importante.

Horóscopo hoy Tauro 20 de junio de 2021

Tauro, deberás elegir entre dos caminos. Puertas del pasado que se cerraron se vuelven abrir. Dolores en las piernas limitan tus actividades diarias. Es el mejor momento para fortalecer los lazos con una persona. Vuelve a comunicarte con aquellos amigos que has alejado. Vivirás un día lleno de alegría con una persona especial.

Horóscopo hoy Géminis 20 de junio de 2021

Géminis, no te dejes llevar por lo comentarios negativos de otras personas. Confiar solo en el amor dado y recibido. Preocupación por tu entorno detona estrés en ti. Has hecho a un lado a tu pareja, debes darle la atención que necesita. Evita discutir en el trabajo, solo traerá malos ratos. Reanudando esfuerzos.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de junio de 2021

Cáncer, Identifica y ten la seguridad en lo que haces y quieres. No te aísles demasiado, cuidado con altercados inesperados que entorpecerán tu día. Dolores en las articulaciones requieren tu atención. Sentirás la amarga traición de un familiar cercano. Mantente en movimiento, pensando en cómo resolver las cosas.

Horóscopo hoy Leo 20 de junio de 2021

Leo, ayudarás a una persona que tiene un problema de salud. El tiempo trae las cosas nuevas, y el tiempo las hace viejas y se las lleva, recuérdalo. La ansiedad te está consumiendo, mantén la calma para que las cosas fluyan. Un amigo vuelve a tu vida después de un largo tiempo. Progreso en cada emprendimiento.

Horóscopo hoy Virgo 20 de junio de 2021

Virgo, ten la absoluta confianza de que todo saldrá bien si trabajas en ello. Hecho curioso a partir de la lectura de un reporte o noticia. Recuerda no ser posesivo, esto te está perjudicando amorosamente a ti a quienes te rodean. Un grupo de personas que te rodea tratarán de persuadirte en una decisión, mantente atento.

Horóscopo hoy Libra 20 de junio de 2021

Libra, debes seguir adelante ante una difícil situación y enfrentar las cosas de una mejor manera. Querrás liberarte de personas o situaciones asfixiantes. Sal de la agobiante rutina que tú mismo te has impuesto. Una decepción amorosa que no te sorprende se avecina, mantente atento. Ten calma ante una persona de poder.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de junio de 2021

Escorpio, por fin llega una noticia que tanto has esperado. Datos, configuración, introduciendo códigos. Encontrarás la paz en la compañía de un ser querido. Trata de resolver tus problemas en la casa, nadie tiene que enterarse de tus problemas amorosos. Cambios en tu vida te ayudarán a encontrarte contigo mismo.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de junio de 2021

Sagitario, disfrutarás hoy de un día pleno lleno de felicidad. Despiertas a una nueva realidad. Mantente firme en tus creencias y en lo que sabes. La decisión de continuar o no en una relación está en tus manos, no sigas en lo que no te hace feliz. No demores tanto en tomar una decisión, es vital que comiences a trabajar desde ya.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de junio de 2021

Capricornio, has a un lado el pasado para comenzar a vivir el presente. Actividad o reunión importante que tendrá que ver con nuevos vínculos o contactos, pero también con intereses económicos. Vienen cambios positivos a tu vida, renueva por completo todo. Recibirás una invitación inesperada que alegrará tu día.

Horóscopo hoy Acuario 20 de junio de 2021

Acuario, ten cuidado con tus palabras o puedes ofender a algunas personas. Debes usar a fondo tu imaginación, crearte posibilidades financieras y ser muy empático. Dolor en las manos o brazos. Despiertan sentimientos por alguien cercano. Te has cerrado en tus creencias sin escuchar al resto, abre un poco tu mente.

Horóscopo hoy Piscis 19 de junio de 2021

Piscis, noticias de una persona que se va del país. Después de tanto esfuerzo mereces un descanso, planea unas buenas vacaciones para ti. La oportunidad que se presenta implica desenterrar tesoros, alguien de tu pasado llega para mostrarte que las condiciones están dadas para concretar una amistad o algo más. Bendiciones en tu camino.

