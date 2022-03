Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 20 de marzo del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de marzo de 2022

Aries, conocerás a una persona que te llenará de muchas atenciones y cambiará totalmente tu perspectiva hacia el amor. Abre tu corazón. Todo lo bueno te pasará poco a poco en forma positiva. Tendrá un pequeño desequilibrio laboral a causa de una razón generalizada, pero pasará muy pronto, no te desanimes.

Horóscopo hoy Tauro 20 de marzo de 2022

Tauro, comienzas una etapa de transmisión, debes estar preparado, apóyate en tus seres queridos. Los cambios dependerán de ti, deja de ser tan cerrado. Has estado descuidando tu relación por mucho tiempo, no dejes que los problemas externos afecten tu vida privada. Has estado cargando con mucho estrés, mantén la calma.

Horóscopo hoy Géminis 20 de marzo de 2022

Géminis, lo seguro no siempre es lo correcto, sal de esa zona de confort. Acércate a tu familia, hay alguien necesita tu ayuda, podrás hacerlo siempre y cuando no te perjudique. Se unen vínculos de amor con un ser muy especial. Viaje inesperado, pero te traerá muchos beneficios. Es momento de empezar a cuidar tu corazón, acude a un especialista.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de marzo de 2022

Cáncer, será necesario que organices tus ideas. Deja de dudar, tienes muchas metas y no has podido concretarlas. Deja de ser tan enamoradizo y busca la estabilidad emocional en alguien que realmente te valore por lo que eres y por lo que tienes. No des tu confianza a personas que realmente no la merecen.

Horóscopo hoy Leo 20 de marzo de 2022

Leo, sabes muy bien el talento que tienes y a donde puedes llegar, pero últimamente no has apuntado bien tu norte. No dejes que la rutina se apodere de tu vida amorosa, intenta hacer cosas nuevas. Es necesario que pidas ayuda cuando sientas que no puedes más, deja tu orgullo. La soledad te viene bien por el momento.

Horóscopo hoy Virgo 20 de marzo de 2022

Virgo, estarás con una actitud de rebeldía ante los demás, se flexible y no te cierres en tu propio mundo. Recuerda que las cosas a veces no salen como lo esperamos, no dejes que eso te haga bajar la guardia. Pagas una deuda pendiente. No busques problemas donde no existen, siempre es importante confiar en la persona que tienes a tu lado.

Horóscopo hoy Libra 20 de marzo de 2022

Libra, a veces debemos aceptar las decisiones de nuestro entorno y aprender a escuchar, no todo estará bajo tu control. Sé más paciente y enfócate en tus objetivos, sin olvidar tener empatía con el resto. Las sociedades no te caerán bien por ahora, trabaja en silencia para lograr tus objetivos. Vives un romance temporal.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de marzo de 2022

Escorpio, eres muy observador, deja de cuestionar todo lo que ves, y no te sientas culpable de todo lo que te sucede y no funciona. Recuerda que los detalles son importantes y tú sabes valorar eso. No te desesperes si no encuentras la estabilidad económica que has estado esperando, todo a su tiempo. Conocerás a alguien que te llenará de alegría.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de marzo de 2022

Sagitario, deberás enfocarte en tu salud. No olvides que tienes en ti todo el potencial para ser feliz, sin aferrarte a un tercero. Viajes de negocios para concretar la firma de un documento. Una persona ha buscado perjudicar tu paz mental. Ten cuidado con denuncias y conflictos por chismes y malos entendidos. Tómate una pausa para chequear tu salud.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de marzo de 2022

Capricornio, planifica mejor ese proyecto antes de ejecutarlo. Cuídate de los posibles socios, siempre es importante evaluar el pro y el contra antes de cualquier decisión. Ten en cuenta las razones por las cuales te alejaste de esa persona antes de darle una nueva oportunidad. Amigos del pasado vuelven a tu vida. No temas en disfrutar.

Horóscopo hoy Acuario 20 de marzo de 2022

Acuario, déjate llevar de tu intuición, sabes que casi nunca te falla. Date un descanso, realiza actividades de ocio que puedas compartir con buenos amigos. Reúnete con esa persona que has estado esquivando, te traerá sorpresas positivas. En una reunión de trabajo dirán una noticia desafortunada para tu equipo.

Horóscopo hoy Piscis 20 de marzo de 2022

Piscis, te gusta renovarte, innovar, buscar nuevos retos. Es importante salir de la rutina. No pierdas esa esencia que te caracteriza por más que te critiquen, se tú mismo. Procura darte a respetar y que las personas que quieran estar en tu vida te amen por lo que eres. Deberás acudir a un profesional para ver un tema de riñón.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

