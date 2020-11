Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 20 de noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de noviembre de 2020

Aries, alguien importante cree en tus ideas y esto te traerá grandes éxitos. Siente la fuerza que hay dentro de ti. Dinero que esperabas demora más de lo debido. Habla con su pareja sobre tus proyectos a futuro, deberán mejorar la comunicación. Cuídate de dolores de cabeza, migrañas y mucho cuidado con hongos.

Horóscopo hoy Tauro 20 de noviembre de 2020

Tauro, si ya tomaste una decisión se coherente y no le des más vueltas, ejecútalo. Elimina obstáculos, mantén la esperanza y permite que todo fluya con energía. No pierdas la esperanza de conseguir tu mayor sueño. Alguien de tu familia necesita ayuda, búscalo y bríndale tu mano amiga. No habrá persona que se te resista.

Horóscopo hoy Géminis 20 de noviembre de 2020

Géminis, reunión en tu trabajo con tus superiores donde debes dejar las cosas bien claras, que no queden dudas. Ahorra pan para mayo. Llego el momento de enfrentar lo que tanto has postergado. Entras en un ciclo contundente donde se te presentan pruebas de las que saldrás triunfante. Es momento de planificar.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de noviembre de 2020

Cáncer, saldrá a relucir una energía que estaba oculta en el ambiente de trabajo, ten cuidado. Durante este día sentirás que das pasos importantes en el trabajo. No debes descuidar a tu pareja, porque podrías lamentarlo más adelante. Ten claro que lo que estás viviendo es el resultado de lo vivido y de tus propias decisiones.

Horóscopo hoy Leo 20 de noviembre de 2020

Leo, tu situación económica esta difícil en este momento y no puedes permitirte algunos caprichos, ten calma pronto todo mejorará. Te llega una propuesta interesante a través de un amigo. Sostendrás una conversación con alguien que te interesa. Cuida tus oídos, garganta y de tu alimentación. Etapa de plenitud.

Horóscopo hoy Virgo 20 de noviembre de 2020

Virgo, disfruta el momento y ve poco a poco, no te trates de vivir apresuradamente. El universo te recompensa por tu gran esfuerzo, solo debes saber esperar. Se presentarán oportunidades que deberás aprovechar. Se producirán cambios positivos a tu alrededor. Comienzas a ver mejoras en tu economía, sé precavido y ahorra.

Horóscopo hoy Libra 20 de noviembre de 2020

Libra, lo que hayas aprendido no caerá en saco roto, más temprano que tarde te servirá para lograr lo que te propongas. Momento de transformación. Cuidado con persona chismosa que se mete en tu relación. Tienes que sacar los rencores de tu mente porque este sentimiento no los lleva a ninguna parte. Sé feliz.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de noviembre de 2020

Escorpio, alguien en quien tú confías podría defraudarte en el trabajo. Observa bien quiénes son tus compañeros y quienes tus amigos. Este día tendrás las defensas bajas. Cuida tu sistema inmunológico. Debes tener cuidado con una persona del pasado, podrías confundirte. Remodelaciones en casa, controla los gastos.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de noviembre de 2020

Sagitario, se consagra un proyecto espectacular. Nueva sociedad que se proyecta con gran éxito. Persona que te activa en positivo la suerte y trae abundancia a tu vida. Reanudas tu vida amorosa. Ten cuidado con el estómago e intestinos. Atrévete a tomar riesgos, deja el miedo, el universo te está brindando protección divina.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de noviembre de 2020

Capricornio, un proyecto en el que has puesto tus esperanzas podría no salir bien. Planifícate mejor, deberás luchar más por tus sueños. Los solteros ya es hora de que se enserien no pueden seguir con ese jueguito. Terminas una relación o amistad, lo que se tenga que ir que se vaya. Cuida tu negocio de personas negativas.

Horóscopo hoy Acuario 20 de noviembre de 2020

Acuario, sé apacible, busca soluciones pacíficas a cualquier problema que surja, permite que fluya tu paz interna. Compra y ventas que serán muy productivas. Especialízate en algo que pueda servirte más adelante. Chequea los valores de tu sangre pueden estar alterados. Toma conciencia de lo que no está funcionando en tu vida.

Horóscopo hoy Piscis 20 de noviembre de 2020

Piscis, energía perturbadora en el trabajo. Energías negativas en el ámbito laboral, observa las señales alrededor de tu entorno. La situación laboral te obliga a ser dinámico y estar en constate renovación. Dios te protege. Sanación que te permitirá abrirte a cosas maravillosas. Pareja te ayuda frente a una inversión.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio