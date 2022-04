Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 21 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de abril de 2022

Aries, tendrás como prioridad tu trabajo, podrás terminar un proyecto con gran éxito. Eres una persona muy emotiva, estarás melancólico el día de hoy, vendrán a ti recuerdos del pasado, será un tiempo de reflexión. No te entristezcas y levanta esos ánimos, comunícate con esas personas que extrañas y veras que te sentirás mejor.

Horóscopo hoy Tauro 21 de abril de 2022

Tauro, la constancia y perseverancia serán la clave para que puedas lograr tus objetivos el día de hoy, sigue así y no te rindas. Te has cerrado de tal forma que no has podido concretar una relación estable con excelentes oportunidades, es hora de abrir tu corazón. Atrévete a ser feliz y disfruta de este gran día. Tu eres la prioridad no lo olvides.

Horóscopo hoy Géminis 21 de abril de 2022

Géminis, caerás en la tentación de tomar decisiones equivocadas por tu propia satisfacción, piensa antes en las consecuencias que esto puede traerte. Alguien inesperado te conquistará tu corazón y seguramente hallarás el amor. Estas liberándote de una situación que te mantenía atado y que no te dejaba avanzar, recuerda tu brillas con luz propia.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de abril de 2022

Cáncer, hoy deberás tomar tus propias decisiones y trazarte tus propios planes, no dejes que las demás personas decidan por ti por más amor que haya entre ustedes. Deberás aprender de los errores del pasado, repetirlos siempre te causará una pérdida irreparable. Mantente fuera de conflictos, querrán involucrarte en un problema en día de hoy.

Horóscopo hoy Leo 21 de abril de 2022

Leo, la prudencia será la clave para no cometer errores, así evitas conflictos a futuro. Los conflictos nos hacen crecer, y es preciso en este momento que podrás mostrar lo fuerte que eres, recuerda que cada día se aprende algo nuevo. Hoy es el día para las decisiones definitivas, especialmente en lo relacionado con el amor.

Horóscopo hoy Virgo 21 de abril de 2022

Virgo, empieza a fijarte en las soluciones y no te enfoques en el problema. Has estado mucho tiempo estancado en una relación que no tiene futuro y lo peor de todo es que eres consciente de ello. En casa ordena las cosas, pon todo en su lugar para que todo fluya correctamente. Dolores relacionados a la parte lumbar ameritan un chequeo urgente.

Horóscopo hoy Libra 21 de abril de 2022

Libra, la paciencia ha sido tu mayor herramienta en situaciones familiares complicadas, mantente en pie. Ahora céntrate en lo que quieres lograr y comparte tus deseos con personas que te aporten. Sé Tú mismo siempre, no te dejes influenciar por nadie. Mantén separada tu vida laboral de tu vida sentimental, no es bueno juntar ambas.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de abril de 2022

Escorpio, es momento para liberarte de toda esa presión que ejercen los demás sobre ti, comienza a delegar funciones y cargas. La disciplina te ayuda a equilibrar tu vida. Disfruta de la compañía familiar. El amor te juega una mala pasada y descubres que te controla para lograr lo que desea. Si presentas dolores de cabeza, será por el exceso de estrés.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de abril de 2022

Sagitario, a pesar de los hechos que el mundo está atravesando, tratarás de mantener un orden en tu vida, en tu familia y en la casa para que la cosas no se salgan de control. Surgen planes inesperados que cambiarán el rumbo de tu día. Tu pareja te pide más amor y atención, últimamente has estado un poco descuidado.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de abril de 2022

Capricornio, toma la fuerza de la creatividad para impulsar cambios en tus rutinas y así salir del estancamiento. No des tu el primer paso hasta estar totalmente seguro de lo que vas hacer. La solución a heridas que creías incurables la encontrarás en el tiempo, solo debes ser paciente. No te dejes vencer tan fácil, aprende de tus errores y sigue adelante.

Horóscopo hoy Acuario 21 de abril de 2022

Acuario, tu buena racha seguirá en pie, te esperan grandes resultados de tanto esfuerzo. No te gusta la soledad, tendrás muchas ganas de compartir y conversar, sal de tu rutina y atrévete a buscar a esa persona tan especial. Usa la tecnología para pasar tiempo con amistades y renueva las que tienes tiempo sin atender.

Horóscopo hoy Piscis 21 de abril de 2022

Piscis, sé fuerte ante la adversidad, no estás solo en este problema que estas atravesando, siempre habrá una mano amiga que te brindará su ayuda desinteresadamente, ten fe. Piensa dos veces antes de renunciar a todo por amor, debes observar bien y darte cuenta en que estas fallando. Problemas cardiovasculares requerirán tu atención.

