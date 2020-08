Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 21 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de agosto de 2020

Aries, te llega un dinero y te quitas un peso de encima. Cambios en tu entorno, hombre joven de la familia te solicitará ayuda. Debes organízate y deshacerte de lo que no te sirve. Un sorpresivo mensaje te pone a pensar, serán buenas noticias. Tiempos difíciles vendrán y deberás estar preparado. Ahorra dinero.

Horóscopo hoy Tauro 21 de agosto de 2020

Tauro, no te ciegues por los celos, puede que te equivoques. Recibirás una ayuda para llevar a cabo un nuevo plan y sacarlo adelante. Nuevo proyecto que se concreta. Noticias importantes sobre estudios. Nuevas oportunidades para salir de tus deudas. Tendrás cansancio emocional, debes dedicarte más a ti.

Horóscopo hoy Géminis 21 de agosto de 2020

Géminis, nuevas situaciones, cambios en el trabajo, te mantendrán preocupado. Debes buscar nuevas alternativas en el plano laborar. Envía tu curriculum vitae a empresas en busca de un nuevo empleo. Debes estar preparado para los tiempos difíciles. Se apertura un nuevo camino de luz que aclara el panorama económico.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de agosto de 2020

Cáncer, el secreto para que todo te salga bien, es la organización, aplícalo y verás grandes resultados. Obtendrás ganancias en los negocios, ten paciencia y verás cómo creces de a pocos. Tendrás dolores musculare, algunos calambres, relájate y distráete para que te sientas mejor. Llega alguien especial.

Horóscopo hoy Leo 21 de agosto de 2020

Leo, un hombre educado y culto, te da un buen consejo. Algo bueno para ti ya que llegan dos personas para ofrecerte un nuevo negocio, estúdialo bien y tomate tu tiempo para decidir. Día de suerte. Actuaras con humanitarismo frente a una situación que lo ameritaba. Debes protegerte orando y pidiendo a tu ángel.

Horóscopo hoy Virgo 21 de agosto de 2020

Virgo, tendrás preocupación por la salud de algunos familiares. Hay decisiones que no dependen solo de ti, debes ser paciente y esperar. Pensarás realizar estudios que te ayudarán a superarte a ti mismo o a ascender. Que no te importe lo que la gente diga de ti, cuando aún no te conocen. Vences obstáculos.

Horóscopo hoy Libra 21 de agosto de 2020

Libra, alejamiento de una persona a la cual te habías encariñado. Tendrás pena próxima. Todo pasa por algo y es eso que deberás entender y aprender de esta experiencia. Cambios necesarios. Tendrás interés por una comida en especial. Te ocupas de un familiar o amistad en lo emocional o en lo económico.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de agosto de 2020

Escorpio, nuevas aperturas, disfrútalas. Una nueva ganancia de dinero llegará a tus manos, compártelo con tu familia. Recuerda que solo tú sabes lo que te está pasando. De la nada una mano protectora te ayudará para que puedas afrontar cualquier problema. Haces sacrificio por otros y no lo valoran.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de agosto de 2020

Sagitario, serás el centro de atención. Aprovecha este don para hacer cosas nuevas y captar clientes. Ten calma. Escucha tu yo interno, la intuición será tu mejor aliada. Inicias estudios que te hacen falta. Deja atrás lo que te hace daño. Pendiente con un nacimiento en la familia. Época positiva para iniciar proyectos.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de agosto de 2020

Capricornio, no olvides los compromisos adquiridos, no los aplaces ni postergues. Estarás pendiente de unos documentos de otra persona. Planeas tu futuro con nuevas proyecciones. Deja que cada quien lidie con sus propios problemas y los resuelva. Proceso de curación espiritual para limpiar y purificar tus emociones.

Horóscopo hoy Acuario 21 de agosto de 2020

Acuario, esfuérzate a fondo, podrás alcanzar un objetivo preciado. Analiza tus próximos pasos. Deja que cada quien tenga sus procesos de sanación, preocúpate por ti mismo. Un dinero que esperabas de hace tiempo llega para resolver tus problemas con los bancos. Debes de cumplir lo que prometes a los demás.

Horóscopo hoy Piscis 21 de agosto de 2020

Piscis, enfócate en lo que quieres y ponle todas tus ganas hasta lograrlo. No te distraigas en cosas que no valen la pena. Alguien te pedirá ayuda. Logras el ascenso que tanto estabas esperando. Veras la posibilidad de adquirir una vivienda propia. Un proyecto empieza a dar frutos. Evita escándalos con los vecinos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio