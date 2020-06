Consulta aquí el Horóscopo de hoy, domingo 21 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de junio de 2020

Aries, deberás enfocarte en tres cosas importantes: disciplina, estrategia y trabajo duro para salir de la situación en la que te encuentras. Necesitas hacerlo más que nunca pero no solo, apóyate de personas de tu extrema confianza. Sé precavido. Recuerda que no hay legado más rico que la honestidad.

Horóscopo hoy Tauro 21 de junio de 2020

Tauro, no pierdas la esperanza y menos la fe, tú mereces mucho más de lo que esperas. Tarde o temprano llegará lo que tanto deseas. Son tiempos difíciles, pero tu fuerza hace que todo pase y superes los obstáculos que se te presenten. Una noticia te alegrará el día, algo que creías perdido volverá a ti.

Horóscopo hoy Géminis 21 de junio de 2020

Géminis, eres una persona difícil de engañar, y descubrirás una mentira de quien confiabas. Te sentirás decepcionado, piensa bien si te conviene o no seguir adelante con esa persona o alejarla de tu vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer. Pensarás en un nuevo proyecto. Buen augurio, nuevos caminos.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de junio de 2020

Cáncer, no sabes hasta donde puedes llegar por alguien, cuando te entregas de verdad. Debes aprender a medirte porque si te fallan sufrirás mucho. Estarás muy sensible estos días y pensarás cómo distraerte, mejor si es en compañía. Antes de complacer a los demás debes primero ver tus propias necesidades.

Horóscopo hoy Leo 21 de junio de 2020

Leo, muchas veces tu carácter impulsivo y tu personalidad complicada pueden hacer que el resto de las personas que te rodean te vea mal o te juzguen. Esa situación te duele, aunque ante los demás te presentes como una persona fuerte. Alguien te pondrá a prueba tu paciencia y puede que pierdas el control.

Horóscopo hoy Virgo 21 de junio de 2020

Virgo, cuídate de personas que se muestran amables y buenas contigo, son ellos los que a tus espaldas hablan mal de ti y traicionan, perjudicándote enormemente en lo laboral. Alrededor tuyo hay mucha falsedad. Que no te afecten las críticas de las personas, sé fuerte y constante en lo que deseas hacer.

Horóscopo hoy Libra 21 de junio de 2020

Libra, si estás de mal humor es preferible que te mantengas alejado de la gente, podrías decir o hacer cosas que ofendan y hagan sentir mal a las personas. Si te peleas con alguien tranquilo pronto pasará, se perdonarán y volverán a comunicarse de manera tranquila. Evita peleas innecesarias. Serenidad.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de junio de 2020

Escorpio, se aproximan tiempos donde todo el panorama se aclarará para ti, encontrando respuestas a tus interrogantes y te sentirás seguro de cómo realizar todos tus proyectos. Renovarás tu energía. Nuevo ciclo se apertura para ti, siéntete tranquilo que esta etapa será de mucho avance y provecho para ti.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de junio de 2020

Sagitario, eres sencillo y directo, raras vez mientes sobre algo, debes tener cuidado porque a veces exageras con tus verdades, eres tan efusivo contándolas que puedes tener problemas. Mide la forma de expresarte y te agradecerán por tus palabras y consejos. Hay personas que te quieren ver derrotado, cuídate.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de junio de 2020

Capricornio, es momento de reflexionar sobre cómo estás actuando. Te sientes muy sensible y las demás personas no comprenden tu estado de ánimo. Préstale más atención a tu familia y no confíes mucho en quien recién conoces. Organízate mejor para que puedas cumplir con tus responsabilidades. Cuida tu espalda.

Horóscopo hoy Acuario 21 de junio de 2020

Acuario, si sientes que estás en un punto de tu vida en donde los días son más difíciles y tediosos, es hora de plantearte nuevas ideas que te permitan sentirte mejor y ser más productivo. Recuerda que tienes un guerrero dentro de ti, toda esa fuerza y poder debes usarla para fortalecerte y salir adelante.

Horóscopo hoy Piscis 21 de junio de 2020

Piscis, estás un poco irritado y con ganas de pelear, tranquilízate y modérate al hablar. No debes lastimar a nadie con tus palabras. Busca el momento indicado, la forma adecuada para expresar lo que sientes, que las personas entiendan y corrijan su error si es que lo hay. No descuides a tu pareja.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio