Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 21 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de diciembre de 2021

Aries, no discutas antes de escuchar, controla tus impulsos y no juzgues sin saber. Cambios positivos en este día, darás los primeros pasos para establecer prioridades. Un amigo afectuoso te dará un mensaje y te alegrará tu día. Recibes la visita de tu familia. Hay alegría en casa, pero deberás ser más precavidos que antes.

Horóscopo hoy Tauro 21 de diciembre de 2021

Tauro, estás a puertas de nuevo comienzo en tu vida, aprovecha las oportunidades. Encontrarás una salida brillante para una situación que estaba estancada. Gastos extras en hijos o familiares. Servirás de mediador entre dos personas, evitarás que se peleen. Necesitas conversar con tu pareja, ahora más que nunca se fortalecen los lazos.

Horóscopo hoy Géminis 21 de diciembre de 2021

Géminis, reunión familiar para arreglar un asunto de papeles o documentos. Presenciarás malos entendidos entre personas que se quieren, llegarán a un acuerdo. Te ganas un dinero extra, inviértelo bien. Se resuelve un problema familiar que te tenía estresado. Sales a comer con tus amistades, recordarán viejos tiempos.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de diciembre de 2021

Cáncer, no te aísles ni te pongas triste si las cosas no te salen como tú quieres. Planeas hacer cambios significativos en tu vida, comienza por tu casa eliminando todo lo que no uses. Conéctate con la energía positiva de la tierra y recárgate. Tienes todas las herramientas para lo que quieres lograr con la pareja. Dale prioridad a tus emociones.

Horóscopo hoy Leo 21 de diciembre de 2021

Leo, momento de cambios y reorganización en tu sitio de trabajo. Inicias un proyecto dentro de una empresa de tu interés. No te desanimes si las cosas no salen bien, adelante tú puedes. Ten cuidado con golpes en las piernas, esguince o molestia en un pie. Situación inesperada que cambiará las cosas, será para mejor.

Horóscopo hoy Virgo 21 de diciembre de 2021

Virgo, nuevos caminos por recorrer, intentarás mudarte. Una situación que altera progresivamente tus nervios llega al límite, discusión inevitable en el trabajo, posible ruptura laboral, piensa bien antes de hablar. Superas obstáculos de una forma asombrosa. Es tiempo de curar todas las heridas.

Horóscopo hoy Libra 21 de diciembre de 2021

Libra, hoy amanece nuevamente, siéntete útil y productivo y anímate. Deberás apaciguar una situación de peleas a tu alrededor. Realizarás ciertas remodelaciones en casa. Debes tomar una decisión ya o eso que deseas tanto se puede alejar. Progreso y cambios paulatinos darán resultados prometedores.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de diciembre de 2021

Escorpio, pensarás hacer estudios importantes que te ayudarán en el ámbito laboral. Deberás darle paso a nuevas ideas y reinvéntate, no pierdas más el tiempo lamentándote ponle ganas y manos a la obra. Reuniones familiares y con amistades por estas fiestas, debes de cuidarte no lo olvides. Cuídate de los dolores de cabeza.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de diciembre de 2021

Sagitario, estás tratando de hacer cosas nuevas, deja el pasado atrás, no dejes que te atormente y sal adelante. En estos tiempos necesitas más comprensión de la gente que te rodea, te esfuerzas por el bienestar de todos y eso es lo mejor de ti, tendrás tu recompensa. Deberás hacer una rutina de ejercicios y comida sana.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de diciembre de 2021

Capricornio, guardas un dinero para el futuro. Recibes noticias que alegrarán tu corazón. Arriba los ánimos, estas cumpliendo con el universo, dar sin pedir nada a cambio, pronto el cielo te recompensará por tu noble corazón. Haces una misa para un familiar enfermo o difunto. Realizaras un viaje largo, te encontraras con tu familia.

Horóscopo hoy Acuario 21 de diciembre de 2021

Acuario, no pretendas que todos vayan a tu mismo ritmo, debes entender que cada quien tiene una forma de hacer las cosas, se más tolerante y comprensivo con los demás. Alguien te pondrá a prueba, verán tu capacidad para hacer las cosas. Aprende de lo que te pasa, es parte de la universidad llamada vida. Te fortaleces cada día más.

Horóscopo hoy Piscis 21 de diciembre de 2021

Piscis, hablarás con un abogado para tramites importantes. Te preocupará una persona en especial y tratarás de ayudarlo así sea a la distancia. Valoras mucho a la familia así estén lejos trataran de estar más unidos más que nunca, a través de una llamada, un video o un mensaje. Recibes ayuda religiosa. La fe mueve montañas no lo olvides.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

