Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 21 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de febrero de 2021

Aries, cambios en lo laboral, aunque sea difícil deberás luchar por salir adelante. Tendrás un encuentro espiritual que te hará reflexionar sobre tu vida. Te sentirás atraído por una persona extraña, deberás conocerla bien antes de tomar una decisión. Cuidado con ilusionarte con personas que no te corresponden.

Horóscopo hoy Tauro 21 de febrero 2021

Tauro, debes apresurarte a realizar unos trámites, no dejes pasar mucho tiempo para resolverlo. Amigo poderoso te ayuda en una situación difícil. Unión sentimental duradera, debes cuidar a esa persona especial, el amor lo puede todo. Debes buscar más cambios en lo que quieres hacer. Define bien las cosas y saldrán bien.

Horóscopo hoy Géminis 21 de febrero de 2021

Géminis, dificultad para conseguir trabajo estable, debes seguir intentando. Te rodeas de personas que realmente amas, pero a veces te sientes solo, procura compartir con los tuyos. Ruptura en una relación amorosa. Reconciliación después de una discusión. Colabora más en el hogar y bota lo que ya no sirve.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de febrero de 2021

Cáncer, una situación que te altera tus nervios llega al límite, deberás calmarte y ver qué hacer. Discusión inevitable en el trabajo. Se hace justicia en una situación que creías perdido a nivel familiar. Deja los resentimientos. Te entristeces por recuerdos de alguien que ya no está, pronto te sentirás mejor, bendiciones.

Horóscopo hoy Leo 21 de febrero de 2021

Leo, toma conciencia de lo que haces, las consecuencias que esto traerá a tu vida. deberás cambiar muchas cosas para poder progresar. Hombre que te trae noticias no muy alentadoras, puede que no te diga toda la verdad. Te sentirás desconfiado por temor a equivocarte. Momento difícil en el amor, soluciónalo.

Horóscopo hoy Virgo 21 de febrero de 2021

Virgo, la comunicación fluida, es lo que une a las personas, sobre todo para ti que necesitas fortalecer los lazos con tus seres amados. Conversa con tu corazón, escúchalo sin temores. Realizarás reparaciones en el hogar. Inversiones beneficiosas, tomas tus precauciones, vas por lo que es seguro. Pasos firmes.

Horóscopo hoy Libra 21 de febrero de 2021

Libra, lo más importante será sentirte en paz contigo mismo, aprenderás a canalizar la energía transformando lo negativo en positivo. No será nada fácil, pero lo lograrás. Organiza tus ideas, paso a paso podrás alcanzar tus objetivos. Es tiempo de ahorrar para emprender ese negocio que tanto deseas, independízate.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de febrero de 2021

Escorpio, nuevos caminos se abren para ti, unos más rocosos que otros, siempre con la mente positiva. No pierdas el tiempo con alguien que no quiere avanzar junto a ti. Aléjate de alguien que solo desea quitarte tu tranquilidad, querrá involucrarte en problemas que no te corresponden. El amor vuelve a sonreírte, sé feliz.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de febrero de 2021

Sagitario, estarás ahorrando para un viaje que es parte de u n gran sueño. Invitación a salir que te pone nervioso. Alguien te pedirá ayuda, tu apoyo será de gran utilidad para esa persona y la vida te retribuirá con una gran bendición. Es tiempo de que avances rápidamente ante los retos que te has propuesto. Tiempo de éxitos.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de febrero de 2021

Capricornio, eres una persona precavida, deberás utilizar tu intuición para encontrar el verdadero camino. Estarás creativo en este día, se vienen nuevos planes en tu vida, aprovecha tus habilidades y toma tus propias decisiones. Llega un familiar de lejos, se ayudarán mutuamente. Evita los gastos innecesarios y ahorra.

Horóscopo hoy Acuario 21 de febrero de 2021

Acuario, estarás reactivando tus estudios, es tiempo de pensar en ti y en tu progreso. Una comunicación del extranjero te inquietará demasiado, contrólate y asimila las noticias con calma. Te interesará la política y querrás participar de ella. Una noticia que esperabas de un trabajo se concreta, empieza un nuevo ciclo.

Horóscopo hoy Piscis 21 de febrero de 2021

Piscis, estarás en contacto con el mar y te sentirás mejor. Una vida sana es también tener contacto con la naturaleza. Una persona menor que tu necesitará de tus consejos y guía, siempre tienes las palabras adecuadas de acuerdo al problema. Debes invertir en equipos de trabajo y pedirás un préstamo para ello. Todo saldrá bien.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio