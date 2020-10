Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 21 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de octubre de 2020

Aries, buscarás a una persona para que te pague un dinero. Logros y satisfacción en algo que te costó mucho conseguir. Se resuelve una situación legal vinculada a una persona mayor. Temas de propiedades, alquiler o herencia que deberás atender y solucionar. Estás muy sensible y tendrás revelaciones a través de tus sueños.

Horóscopo hoy Tauro 21 de octubre de 2020

Tauro, está pendiente cumplir un compromiso de pago, date un tiempo para eso. Ahorra, es necesario si quieres llegar a una meta. Te inclinas a ejercitar más tu cuerpo. Debes saber usar tu capacidad de liderazgo, será importante ahora. Una persona especial llega a tu vida, valora cada instante. Si algo no funciona déjalo ir.

Horóscopo hoy Géminis 21 de octubre de 2020

Géminis, tendrás exceso de actividad, este día será estresante. No es el momento para aislarte, sino para salir al mundo y expandir tus ideas. La seguridad en ti mismo y las ganas de lograr tus sueños son los motores principales para alcanzar tus metas. Evita participar en conversaciones cuyos comentarios no son productivos.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de octubre de 2020

Cáncer, debes tener cuidado a la hora de administrar tus recursos. Hablas de un plan para diciembre con amistades y surgen ideas que se ven favorables. Alguien que conoces en el trabajo o un cliente se queda en tu mente, volverás a verlo. Reestructuración en tu sitio de trabajo, colabora en lo que puedas. Cuida tu estómago.

Horóscopo hoy Leo 21 de octubre de 2020

Leo, cuídate de amigos que son doble cara. Algo que estabas esperando llega por fin con una sorpresa, se agradecido por lo que recibes. Se incrementan las ganancias para ti. Deberás prestarle más atención a una verdad reveladora que alguien cercano te va a decir. Traición en puerta, ten cuidado en quien confías.

Horóscopo hoy Virgo 21 de octubre de 2020

Virgo, la salud de tus ojos es importante, deberás revisar tu vista. Te destacas sobre los demás con facilidad, habrá personas que sientan envidia. Participaras en un evento importante que dará de qué hablar. No te duermas en tus laureles, todo cambia, hay que estar en alerta. Evita discusiones con familiares.

Horóscopo hoy Libra 21 de octubre de 2020

Libra, conferencia en línea donde se toman decisiones importantes. No te acobardes ante la pérdida, todo podrás superar. Estarás recordando los momentos vividos y sentirás cierta tristeza. Cambios importantes en tu vida, cuidado con lo que decidas. Estás en un proceso de crecimiento espiritual, mayor protección y más fe.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de octubre de 2020

Escorpio, tiempo de recuperar tus fuerzas y las ganas de salir adelante. Nunca es tarde cuando la dicha llega, es cuestión de fe y perseverancia. Estarás en un proceso de juicio o documentos legales, con retrasos o demoras. La armonía estará presente en tu hogar, no la descuides. Date una nueva oportunidad en el amor.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de octubre de 2020

Sagitario, tendrás la necesidad de recargar las baterías, haz algo que te motive. Aunque todo se vea difícil debes poner tu mejor cara y demostrar de lo que eres capaz de hacer. Los ángeles están protegiéndote en estos momentos difíciles. Evita disgustos y pleitos con personas que no valen la pena, te quitan energías.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de octubre de 2020

Capricornio, viene la calma después de la tormenta. Más vale tarde que nunca, en reconocer el esfuerzo y la conducta grata del ser humano. Una mujer de tu entorno necesita de tu ayuda. Alguien cerca de ti te esta mintiendo, pronto lo descubrirás. Algunos obstáculos entorpecen tus planes, deberás superarlos y avanzar en todo.

Horóscopo hoy Acuario 21 de octubre de 2020

Acuario, el reto será recobrar la confianza en ti mismo, tú puedes. Lo corte no quita lo valiente, porque la conducta decente tiene que tener corrección en su forma y en su fondo. El amor se aleja de tu vida, deberás recuperarlo esforzándote más. Un hombre mayor te preocupa, lo ayudarás en lo que puedas. Enfermedad en casa.

Horóscopo hoy Piscis 21 de octubre de 2020

Piscis, recuerda, la suerte no es un obsequio solo del destino, es el esfuerzo propio y la intervención de las circunstancias. Fortaleces el trabajo con dedicación y disciplina. Floreces nuevamente en el dinero, todo mejorará. Has fluir la energía en casa, bota lo que está roto y regala lo que ya no usas. Pérdida de llaves.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio