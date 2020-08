Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 22 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de agosto de 2020

Aries, sentirás la necesidad de apartarte de una persona o de un grupo, es necesario que medites bien tus cosas. Apoyarse entre familiares ahora será prioridad. Solución de un asunto pendiente relacionado con un crédito, hipoteca o pago. Donde no hay decisiones no hay cambios. Alguien se disculpará contigo.

Horóscopo hoy Tauro 22 de agosto de 2020

Tauro, para poder avanzar como deseas, debes aprender a cerrar etapas en tu vida. Estarás melancólico. Resuelves un problema que venias arrastrando y que te tenia preocupado. Todo vuelve a la normalidad en casa. Reconciliación en la familia. No insistas en hacer algo que por más que te esfuerces no se dará.

Horóscopo hoy Géminis 22 de agosto de 2020

Géminis, lo oculto no funciona más, las mentiras salen a flote, cuidado. Alguien del pasado llega a tu vida y te trae buenas nuevas. Vas a un lugar en donde liberas energía, te recargas de buenas vibras. Se hace justicia. Valora la ayuda de una amistad, que, pese a todo, siempre ha estado allí. Sé recíproco.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de agosto de 2020

Cáncer, aléjate de personas que sospechas que te tienen envidia, es mejor tratarlas de lejos. Siempre saldrás adelante, asume tu responsabilidad y enmienda tus errores. Ponle más energía en lo que estás haciendo. No exijas más de lo que te pueden dar los demás. Debes proyectarte positivamente en tu camino.

Horóscopo hoy Leo 22 de agosto de 2020

Leo, que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. Todo se arregla de la mejor manera. Dinero que te llega y debes pensar que hacer. pagas una deuda antigua que te tenia mortificado. Evita discusiones con vecinos, te traerá problemas más adelante. Cuida la salud, no te confíes y ten mas precaución.

Horóscopo hoy Virgo 22 de agosto de 2020

Horóscopo hoy Libra 22 de agosto de 2020

Libra, buscarás ayuda espiritual, te sientes cargadísimo y necesitas una limpieza. No te quedes dormido, lucha por lo que quieres y no esperes que todo llegue a tus manos. Se activa un compromiso. Tu cooperación será importante n un grupo de trabajo. Aportas ideas bien definidas para resolver un conflicto laboral.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de agosto de 2020

Escorpio, tienes mucha energía, debes dosificarla para que no te agotes y logres tus objetivos. Saldrás airoso de todo tema que te culparon. Estas escalando una posición importante. No te detengas. No permitas que otros te manipulen. Deja la ansiedad y has meditación. Lee un buen libro y te ayudará a estar tranquilo.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de agosto de 2020

Sagitario, habilidad para tomar decisiones, lo que escojas será lo mejor. Sientes desconfianza por todo lo que te ha ocurrido, ahora ya tienes experiencia. Estas viviendo momentos de sacrificio. Con la pareja tendrás cambios de rutina. Deberás escoger entre dos personas. Llega una persona a tu casa por sorpresa.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de agosto de 2020

Capricornio, sales por fin de una situación de paralización que afectaba a tu entorno familiar. No te eches la culpa de los que otros hacen mal. Aprovecha las oportunidades que te da la vida al máximo. Hay personas que sientes que te maltratan con palabras. Deja de discutir en casa. Lo que no te funciona déjalo atrás.

Horóscopo hoy Acuario 22 de agosto de 2020

Acuario, llegas a acuerdos y a nuevos compromisos con personas del trabajo. Ten esperanza que todo mejorará pronto. Tu mejor cualidad es tu conciencia y realismo. Tendrás un gasto inesperado. Logras una nueva estabilidad en lo económico gracias a tu esfuerzo. Debes tener fe en el futuro, cree en ti.

Horóscopo hoy Piscis 22 de agosto de 2020

Piscis, harás funcionar una empresa o negocio nuevo, pero sufrirá algunos cambios en el camino. Aparece alguien del pasado a través de tus redes sociales. El amanecer prosigue a la noche. Debes dejar atrás las circunstancias actuales que te afectan y las falsas creencias para abrirte camino hacia el futuro.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio