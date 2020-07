Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 22 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de julio de 2020

Aries, has acumulado experiencia, tendrás la oportunidad de actuar sin titubeos de aquí en adelante. Intenta recargar tu fuerza vital, buscar tu equilibrio y encuentra el punto medio. Tendrás, eso sí, que adaptarte a las circunstancias, dejar de pelear contigo mismo y comenzar a fluir. No seas tan radical.

Horóscopo hoy Tauro 22 de julio de 2020

Tauro, descubrirás algo clave de tu propia identidad que te obligará a asumir nuevos retos, no pierdas más oportunidades. Utiliza tu encanto y poder de seducción a tu favor. Si te amargas, crearás a tu alrededor un ambiente cargado que no te favorecerá para el logro de tus planes. Respira profundo y relájate.

Horóscopo hoy Géminis 22 de julio de 2020

Géminis, las oportunidades para incrementar tus ingresos aparecerán en etapas, especialmente identificadas con la armonía con la que afrontes tus batallas. Hay metas promisorias, pero también hay riesgos. Un mal paso podría dejarte herido superficialmente, abre bien los ojos. La sabiduría está contigo.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de julio de 2020

Cáncer, tus actitudes y decisiones repercutirán en el plano material, por lo tanto, las consecuencias prácticas de tus acciones serán ahora más importantes para ti que toda condición psicológica. Asume lo práctico. Verás que se ponen lentas las cosas, pero para que tu mundo se mueva debe haber una ruptura.

Horóscopo hoy Leo 22 de julio de 2020

Leo, debes usar un tono más bajo en lo que dices con vehemencia. Baja tus revoluciones, ten calma. Te contarán la verdad de un hecho que te causará asombro y descubrirás una traición. Te entregarán algo después de un acuerdo. Tendrás malestares, pero serán pasajeros. Necesitas aprender a perdonar y olvidar.

Horóscopo hoy Virgo 22 de julio de 2020

Virgo, el aislamiento no se puede convertir en la excusa para el escapismo, son dos cosas muy distintas. No te deprimas y deja atrás toda negatividad. Niños en espera de algo que ofreciste. Que no te perturben los que diseminan chismes porque no tienen nada mejor que hacer, no caigas en provocaciones. Éxito.

Horóscopo hoy Libra 22 de julio de 2020

Libra, tomarás una decisión en un asunto relacionado al amor, estos tiempos no han sido muy favorables, pero será momentáneo, pronto habrá reconciliación. Nuevas amistades con ideas distintas te motivarán a salir de la situación que estas atravesando. Debes sonreír y alegrarte que todo lo bueno vendrá.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de julio de 2020

Escorpio, es un día muy importante porque concretarás asuntos que están pendientes de elaborar. Una situación negativa llega a su fin y es hora de seguir adelante. Sale de tu camino un obstáculo o un enemigo que no te dejaba avanzar como deseabas. Se soluciona asunto con un documento o juicio. No te detengas.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de julio de 2020

Sagitario, debes ponerte en movimiento, ya es tiempo de ejercitarte. Preocupaciones por la salud de un hermano o amigo. No busques justificación por tu accionar, asume las consecuencias de tus actos. Deja el conflicto interior y ármate de valor para hacer todo aquello que te has propuesto lograr en el futuro.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de julio de 2020

Capricornio, te darás cuenta de que tienes una mente brillante y bastante profunda, cuando te lo propones, la cual alberga optimismo, constancia y serenidad para concebir nuevos planes y proyectos futuros. Con calma lograrás lo que te propongas. Disfruta de este tiempo prodigioso que envuelve tu vida. Éxitos.

Horóscopo hoy Acuario 22 de julio de 2020

Acuario, en el trabajo obtendrás un resultado positivo en comparación a otros días. Periodo de valoración y planeamiento. Los cuatro puntos cardinales están abiertos para ti, sácales el máximo provecho. Cambios en tu vida, etapa por comenzar, deja el apego. Te preocupas por la salud de una persona mayor.

Horóscopo hoy Piscis 22 de julio de 2020

Piscis, notarás que te sientes diferente, abstraído por tu propio mundo, no te ausentes demasiado hay personas que te necesitan. Destacarás en el trabajo ante los demás. Que no te sorprendan las circunstancias presentes con la guardia baja, ponte fuerte. Debes hablar con claridad ante una confusión de trabajo.

