Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 22 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de junio de 2020

Aries, si alguien se tiene que alejar de ti, déjalo ir, más adelante será para bien. En el trabajo vendrán nuevos proyectos y estarás ahorrando para un negocio que has estado pensando hacer. Alguien se te acerca a pedirte ayuda, hazlo solo si está a tu alcance. Acuérdate el que hace bien le va bien.

Horóscopo hoy Tauro 22 de junio de 2020

Tauro, destacarás en el trabajo y tu esfuerzo será reconocido por tus superiores. Te has adaptado a los cambios y eso te permite fluir de la mejor manera en tu vida en general. Tu silencio desespera a alguien que está cerca de ti, trata de ser más comunicativo y expresa tus emociones. Pensarás en estudiar.

Horóscopo hoy Géminis 22 de junio de 2020

Géminis, estarás con una carga excesiva de trabajo, debes relajarte de alguna manera ya que si no lo haces te sentirá agobiado. Llegó el momento de delegar responsabilidades. Pon en marcha ese proyecto personal que estaba rondando en tu mente. Organízate bien y cuenta con el apoyo de tu familia. Avanza.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de junio de 2020

Cáncer, no te dejes llevar por la primera impresión. Evita tener fricciones con alguien de tu trabajo, aléjate de algunas personas que pueden ser tóxicas pata ti. Para no perder una amistad que tanto quieres será mejor aclarar todo y no dejar vacíos que se puedan interpretar de manera negativa.

Horóscopo hoy Leo 22 de junio de 2020

Leo, estás confundido ante una decisión difícil de tomar, tómate tu tiempo. Cualquier cambio que realices será para tu bien. Estarás ocupado resolviendo problemas familiares. Solucionarás un asunto de dinero con el banco para mejorar la economía. Déjate absorber por viejos recuerdos cargados de nostalgia.

Horóscopo hoy Virgo 22 de junio de 2020

Virgo, acepta que te equivocaste y deja de buscar culpables, no siempre tienes la razón. Hoy es un día para sentirte con mucha tranquilidad y para calmarte todo lo que puedas de los días tan ajetreados que han pasado. Es importante que descanses y te desconectes de los problemas para que recuperes energías.

Horóscopo hoy Libra 22 de junio de 2020

Libra, no tomes riesgos al menos que consideres cuidadosamente la situación. A veces sientes que estás en una etapa de mucha incertidumbre, tranquilo todo poco a poco se irá aclarando y verás las cosas de otro punto de vista, todo lo malo pasará. Valora a esa persona que está a tu lado, dale más atención.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de junio de 2020

Escorpio, vences obstáculos y comienzas a ver progreso en tu vida. Estarás motivado y empezarás estudios para crecer profesionalmente. Alguien del pasado llegará a tu vida con buenas intenciones, hazle caso a tu corazón. No te dejes llevar por tus impulsos y controla tu carácter ante un problema.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de junio de 2020

Sagitario, no hagas comentarios de una situación sin saber la verdad, cuidado con las confusiones que puedan enredarte en un problema. Estarás perdiendo la confianza con tu pareja por cosas que no te cuadran, debes hablarle y expresarle lo que sientes para aclarar tus dudas y disfrutar nuevamente del amor.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de junio de 2020

Capricornio, tienes que alimentarte espiritualmente, te sientes vulnerable. Debes ponerte fuerte, has oraciones diarias para fortalecer tu fe, eso te ayudará muchísimo y estarás bien. Cuídate de las personas de doble clara, te darás cuenta rápidamente de una traición, evita problemas alejándote de esa persona.

Horóscopo hoy Acuario 22 de junio de 2020

Acuario, necesitarás analizar y reflexionar con calma acerca de una situación comprometedora que te has involucrado. Libérate de energías negativas, regala todo aquello que no usas, así las cosas fluyen. Lo que estaba detenido hasta ahora por fin se pone nuevamente en movimiento, todo cambia para bien.

Horóscopo hoy Piscis 22 de junio de 2020

Piscis, se vienen días muy positivos para ti y llenos de alegrías. Serán momentos muy especiales en el amor. En lo laboral poco a poco saldrás adelante con mucho esfuerzo, no dejes las cosas para después y toma esa decisión que podría cambiar tu situación actual. Actívate y que nadie te detenga.

