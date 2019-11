Horóscopo de hoy 22 de noviembre de 2019: Averigua qué te deparan los astros según tu signo

Síguenos en Facebook

Aries (21 marzo-21 abril)

Después de tanto lujo es necesario buscar la tranquilidad. Es mejor que controles tus palabras y no andes mortificando a los demás. Evita los rencores.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Todos serán partícipes de tu victoria y felicidad, por fin se hizo un camino justo para ti. El universo te condecora con un premio.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Después de la pena bien el gozo, la pasión desatará todos sus instintos con gran fuerza, se acabarán los problemas, y pronto llegarán a ti los éxitos.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Debes tener mucho valor para enfrentar esos problemas judiciales. La maldad trata de imponerse y es motivo de tu preocupación. Demuestra tu arte.

Leo (23 julio-22 agosto)

La unión hace la fuerza, la lucha ha sido constante contra las adversidades, la indolencia y derrota; por fin el amor triunfó.

Virgo (23 agosto-23 setiembre)

Tienes que ponerte muy fuerte ante las adversidades y demostrar a la persona que amas que eres capaz de lograr lo que te propones. Triunfos.

Libra (24 setiembre-23 octubre)

Deseas que tu imagen no se deteriore, pero no te sientes bien de salud. Has entrado en una etapa de lentitud, debes de hacer cambios fuertes en tu vida.

Escorpio (24 octubre-22 noviembre)

Es inútil tratar de interferir a los que desean hacerte daño. Mantente tranquilo, observa y actúa con inteligencia y lograras el triunfo.

Sagitario (23 noviembre-21 diciembre)

Se te presenta la oportunidad de la realización de un evento que te hará ganar mucho dinero. Demostrarás tu dominio ante todas las personas malas.

Capricornio (22 diciembre-20 enero)

Problemas sentimentales fuertes, te quitarán el apoyo económico del que disfrutabas y tendrás que esconderte de los demás. El triunfo acabó.

Acuario (21 enero-20 febrero)

La ruina no está hecha para ti, siempre conseguirás lo que deseas a través de trabajo, situación que te da placer y que solo se apagará con la muerte.

Piscis (21 febrero-20 marzo)

Te llega un dinero inesperadamente. Es momento de recolectar dinero y compartir con los tuyos, recuerda que no siempre tienes buena suerte.