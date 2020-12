Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 22 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de diciembre de 2020

Aries, deja que fluyan las cosas, a veces es mejor esperar un tiempo y poco a poco verás cómo saldrán, mantén la calma y sé paciente. El ser humano que eres es guerrero y fuerte, deja de pensar en las carencias y tristezas, arriba esos ánimos. Una mujer de poder espiritual que te da un regalo místico. No seas impaciente.

Horóscopo hoy Tauro 22 de diciembre de 2020

Tauro, deberás apaciguar una situación de peleas a tu alrededor. Progreso y cambios paulatinos darán resultados prometedores. Contactos familiares por estas fiestas. Debes tomar una decisión ya o eso que deseas tanto se te va. Pensarás hacer estudios importantes que te ayudarán en el ámbito laboral. Un familiar te necesita.

Horóscopo hoy Géminis 22 de diciembre de 2020

Géminis, eres tú quien toma las decisiones fuertes en el hogar así que mantente firme. Una persona muy importante en tu vida te necesitará más que nunca, no le des la espalda. Recuerda que el miedo es la antítesis del amor. Alguien duda de tu capacidad, no hagas caso y sigue demostrando quien eres con tu trabajo.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de diciembre de 2020

Cáncer, muchas cosas que estás viviendo te están haciendo madurar de una manera acelerada. Ves la vida desde otro ángulo, estas desarrollándote en lo espiritual. Enciende una velita blanca y pídele a los ángeles protección que ellos te escucharán. Realizarás un viaje, cuida y revisa el vehículo antes de salir.

Horóscopo hoy Leo 22 de diciembre de 2020

Leo, estás muy pensativo, recuerda que siempre encontrarás una salida ante cualquier dificultad que se te presente. El dinero no te alcanza, tienes que pagar compromisos, buscarás la estabilidad en tu vida. Te hacen una propuesta de trabajo. Te reúnes en familia, te llaman para darte una noticia. Propuesta de negocio.

Horóscopo hoy Virgo 22 de diciembre de 2020

Virgo, te preocupa tu familia y lo que pueda ocurrirle, envíales energías positivas con palabras de optimismo y de esperanza, aunque no estén contigo como deseas, fortalece esos lazos con amor. Buscas nuevas cosas en lo laboral, reunión de negocios que prometen ser positivos. En la unión esta la fuerza, a trabajar en equipo.

Horóscopo hoy Libra 22 de diciembre de 2020

Libra, sientes que te has esforzado mucho para tener lo que tienes, vez con tristeza no poder seguir avanzando, no te desanimes, debes volver a comenzar. Solo debes recordar como lo hiciste y como lo lograste. Cuida tu salud sobre todo la garganta. Deberás fortalecer la relación de pareja con pequeños detalles.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de diciembre de 2020

Escorpio, deberás darle paso a nuevas ideas y reinvéntate, no pierdas más el tiempo lamentándote ponle ganas y manos a la obra. Estás tratando de hacer cosas nuevas, deja el pasado atrás, no dejes que te atormente y sal adelante. Debes hacer una rutina de ejercicios y comida sana. Cuídate de los dolores de cabeza.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de diciembre de 2020

Sagitario, en estos tiempos necesitas más comprensión de la gente que te rodea, te esfuerzas por el bienestar de todos y sientes que es en vano. Arriba los ánimos, estas cumpliendo con el universo, dar sin pedir nada a cambio, pronto el cielo te recompensará por tu noble corazón. Recibes noticias que alegrarán tu corazón.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de diciembre de 2020

Capricornio, no pretendas que todos vayan a tu mismo ritmo debes entender que cada quien tiene una forma de hacer las cosas, se más tolerante y comprensivo con los demás. Realizaras un viaje largo, te encontraras con tu familia. Haces una misa para un familiar enfermo o difunto. Guardas un dinero para el futuro.

Horóscopo hoy Acuario 22 de diciembre de 2020

Acuario, valoras mucho a la familia así estén lejos trataran de estar más unidos más que nunca, a través de una llamada, un video o un mensaje. Aprende de lo que te pasa, es parte de la universidad llamada vida. Tiempos de alegrías y celebraciones, disfruta de estos momentos. Hablas con un abogado para tramites importantes.

Horóscopo hoy Piscis 22 de diciembre de 2020

Piscis, alguien te pone a prueba, verán tu capacidad para hacer las cosas. Te preocupará una persona en especial y tratarás de ayudarlo así sea a la distancia. Celebraciones en familia para fortalecer los lazos familiares. Habrá una celebración de familia, cuidado al comer y que te caiga mal. Recibes ayuda religiosa.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio