Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 22 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de enero de 2022

Aries, aprovecha los momentos de paz para deshacerte de todos esos pensamientos negativos que torturan día a día. En tu camino aparecerán buenas y valiosas ofertas que no debes de rechazar de ninguna manera. Déjate ayudar, no seas orgulloso. Harás que una persona especial en tu vida sea partícipe de las actividades de tu familia.

Horóscopo hoy Tauro 22 de enero de 2022

Tauro, tendrás el día de hoy un ritmo laboral excelente, debes continuar así para que tu esfuerzo se haga notar. Mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial. Siéntate a esperar lo que el futuro te depara, aprovecha la oportunidad que se te presenta. No pospongas más tus sueños, debes ser más constante y seguir luchando.

Horóscopo hoy Géminis 22 de enero de 2022

Géminis, alguien te ayudara en un asunto amoroso que te tiene muy angustiado y que deseas resolver y no esperar más. Deja de luchar por las cosas que ya no tienen solución, da lo mejor de ti sin forzar nada. La preocupación que sientes por alguien en especial te hará darte cuenta que no es sana. Debes aprender a soltar.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de enero de 2022

Cáncer, comienzas una nueva etapa en tu vida acompañado por gente que te quiere y respeta, podrás seguir ayudando a quien más lo necesita. Aún te falta mucho por luchar y servir a los demás. No sientas miedo en expresar el amor que sientes y tienes para dar, se siempre la persona que da el primer paso. No pierdas la calma.

Horóscopo hoy Leo 22 de enero de 2022

Leo, sentirás la necesidad de conversar con alguien que tenga los pies bien puestos en la tierra, contáctalo y pídele consejo o incluso ayuda. Por fin te darás cuenta que en una relación es importante ser comunicativo, abierto y comprensivo. Dejar los miedos atrás para que así pueda funcionar. Cuida de tu alimentación.

Horóscopo hoy Virgo 22 de enero de 2022

Virgo, debes vivir un día a la vez, aprende a manejar tus emociones. Tu familia es la mejor compañía a pesar de la distancia. No pierdas el tiempo guardando odio y resentimiento, la vida te enseñará que hay cosas más importantes en que ocuparse. Por fin tendrás la oportunidad de ingresar a un lugar que querías estar, esto es fruto de tu esfuerzo.

Horóscopo hoy Libra 22 de enero de 2022

Libra, busca una persona de tu confianza para que te acompañe a emprender un negocio personal. Comienzas a comprender cómo funciona el karma y el destino y a entender también que a pesar de la “Ley de atracción”, hay fuerzas fuera de tu control. Hombre de poder económico te ayuda. No culpes a otros de tus errores. Vences dificultades.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de enero de 2022

Escorpio, proyéctate a futuro y deja de ver las metas de corto plazo como tu día a día. De esa forma sabrás el camino correcto. Sanas una vieja herida emocional con la llegada de un nuevo amor. Recibes una justa recompensa laboral. Amiga que espera por ti. El sol brilla en tu camino alumbrando lo que haces o quieres. Controla tus emociones.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de enero de 2022

Sagitario, será un día negativo a nivel sentimental, sin embargo, será solo un momento y no debes dejarte llevar por él. Si ejercitaras la meditación regularmente lograrías muchas más cosas productivas. Busca ayuda espiritual. Trata de resolver tus propios problemas, no dependas de la ayuda de los demás. Pon orden en tu vida.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de enero de 2022

Capricornio, hoy te sentirás muy en paz ayudando a quién lo necesite, esto te dará muchas buenas energías. Debes escuchar a una persona con experiencia e inteligencia porque sus palabras te traerán luces. Una persona intentará crear dudas entre las personas que amas y tú. No dejen que esto arruine su relación. Alguien se acerca a ti buscando tu amistad.

Horóscopo hoy Acuario 22 de enero de 2022

Acuario, un mundo de posibilidades delante de ti, sólo debes saber elegir de entre ellas cuál es tu mejor opción. No pienses que todas las personas son iguales. Toma de la mejor manera, y de hecho, hasta con humor las cosas malas que te suceden, esto dará un giro en tu vida. Tu simpatía te ayudará a ganarte el corazón de personas que no esperabas.

Horóscopo hoy Piscis 22 de enero de 2022

Piscis, decídete por lo que realmente quieres y no te fuerces a aceptar lo que no te parece correcto, se tu mismo. Debes ser más tolerante con los errores que cometen las personas que te rodean. Es un buen momento para dar el primer paso en cuestiones de amor, no dudes en acercarte a esa persona especial y decir lo que sientes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

