Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 22 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de febrero de 2021

Aries, eres muy apasionado y vehemente, debes ver más allá de tus narices para que te des cuenta en quien confiar. Una idea que llega a ti deberás analizarla bien antes de ejecutarla. Inicio de un nuevo ciclo en tu vida, aunque con un poco de dificultades, pero empezarás con buen pie. Una amistad te pedirá ayuda

Horóscopo hoy Tauro 22 de febrero 2021

Tauro, noticias positivas después de una larga espera. Escribe sobre lo que sientes como una terapia e invita a hacer lo mismo a quien creas que lo necesita y comparte tu experiencia. Recuerda que tu ayuda termina cuando esta empieza ser un problema en tu vida. Ten paciencia y sé constante, tendrás buenas noticias.

Horóscopo hoy Géminis 22 de febrero de 2021

Géminis, estarás muy sensible estos días. Recibirás noticias de un familiar. Recibirás gestos de amor con pequeños detalles, se agradecido. Cuidado de meterte en chismes o rumores entre tus amistades o familia, mantente al margen para evitar conflictos. Te reconcilias con una persona que estabas alejado. Sé feliz.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de febrero de 2021

Cáncer, hay un familiar que por más que le hables no entiende y al final hará lo que desea, aconséjale, pero debes dejar que tenga su propia experiencia. Si se cae será parte del proceso de aprendizaje. No discutas y guarda tus energías. Si no haces cambios en tus hábitos entrarás en depresión. Confía en tu intuición.

Horóscopo hoy Leo 22 de febrero de 2021

Leo, alguien te dará ánimos para seguir adelante. Necesitarás sentirte protegido y acompañado en estos momentos. Una persona se comunicará contigo y te brindará ese apoyo que tanto necesitas.

Horóscopo hoy Virgo 22 de febrero de 2021

Virgo, cambia tu rutina de vida para que no decaigas, hay muchas cosas que hacer en casa. El sol sale para ti y para los tuyos solo ten fe.

Horóscopo hoy Libra 22 de febrero de 2021

Libra, la soledad no es la mejor compañía sobre todo en estos momentos. Estás teniendo mucho sueño durante el día y esto se debe a que estas muy cargado y preocupado, relájate, veras que en pocos días te sentirás mejor y con buen ánimo. Levántate temprano y haz ejercicios para que liberes toxinas.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de febrero de 2021

Escorpio, debes vivir un día a la vez, aprende a manejar tus emociones. Deberás apaciguar una situación de peleas a tu alrededor. Eres tú quien toma las decisiones fuertes en el hogar así que mantente firme. Empieza a comer saludable para que tu organismo se desintoxique. Recárgate de buenas energías con la naturaleza.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de febrero de 2021

Sagitario, mantente firme en tus decisiones y lucha por cada cosa que deseas realizar, por más difícil que sea. Tu familia es la mejor compañía a pesar de la distancia. El amor toca tu corazón, una persona especial te harpa vivir un momento de mucha felicidad. Se fortalecen los lazos de amor. Te prestan un dinero para invertir.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de febrero de 2021

Capricornio, estarás conversando sobre un tema de papeles que se ha postergado, solo debes de esperar para que puedas continuar ese tema. Te preocupa tu familia y lo que pueda ocurrirle, envíales energías positivas con palabras de optimismo y de esperanza. Cuidado con pérdidas de documentos y dinero en la calle.

Horóscopo hoy Acuario 22 de febrero de 2021

Acuario, después de una larga espera, todo saldrá favorable para ti. Estarás ansioso en casa, distráete escuchar música o arreglar algo, el arte será buena iniciativa para canalizar tus emociones. Estarás muy pensativo, recuerda que siempre encontrarás una salida ante cualquier dificultad que se te presente.

Horóscopo hoy Piscis 22 de febrero de 2021

Piscis, muchas cosas que estás viviendo, te están haciendo madurar de una manera acelerada, ahora ves la vida de otro ángulo, estas desarrollándote en lo espiritual. Pídele a los ángeles protección que ellos te escucharan. Te traicionan y te hacen sentir mal, aclara las cosas. Un nuevo comienzo en lo laboral.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio