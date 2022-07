Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 22 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de julio de 2022

Aries, hoy te asaltarán algunas dudas sobre algo del pasado. Estarás en un constante cambió, de un lugar a otro hasta que te organices y te centres. Pensarás en la realización de un curso o estudios profesionales, necesitarás analizarlo bien. Un consejo, se prudente. Lo detenido se pone en movimiento. En la salud estarás con algunos malestares producto del estrés.

Horóscopo hoy Tauro 22 de julio de 2022

Tauro, se abren nuevos caminos para ti, no dudes y date la oportunidad de salir adelante. Atento a situaciones que se esclarecen y te brindará un panorama más certero de lo que realmente sucede. Distanciamiento con la pareja porque cada uno tiene cosas que realizar por separado, recuerda el amor lo puede todo. Sé libre.

Horóscopo hoy Géminis 22 de julio de 2022

Géminis, ahora que sientes que tienes la capacidad para realizar grandes cosas a diario, no desperdicies ni un minuto en cosas que no merecen la pena. Si tu estas bien los que te rodean también estarán bien y felices. Debes cambiar la visión que tienes hacia ti, comenzar a buscar la forma de capacitarte y creer en cada una de tus habilidades.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de julio de 2022

Cáncer, no dejes pasar lo que te incomoda, hazle frente y aclara tus dudas con quien quiera ocasionarte dificultades. Hoy tendrás muy buenas energías, aprovéchalas para materializarla en dinero, cierra aquel negocio que has estado posponiendo de hace tiempo. Mantente alejado de conflictos y de toda persona que desee involucrarte en problemas.

Horóscopo hoy Leo 22 de julio de 2022

Leo, ten cuidado al dar respuestas agresivas, un trance negativo pero pasajero que deberás controlar. No te dejes enredar por otros en un problema que no te pertenece en lo absoluto, cada quien que se haga responsable de sus cosas. No les des más largas a aquella decisión de rehacer tu vida, es momento de hacerte feliz.

Horóscopo hoy Virgo 22 de julio de 2022

Virgo, se estancan algunos planes, debes luchar para reactivarte. Por ser una persona creativa y emprendedora, surgirán ideas en tu mente que querrás compartirlas con todos, mira bien con quien lo haces, aprende a mantenerte en silencio, aunque te cueste. Poco a poco se estabilizarán las situaciones que carecen de equilibrio en tu vida, confía sin dudar.

Horóscopo hoy Libra 22 de julio de 2022

Libra, te desanimas muy rápido cuando no te sale lo que planeas, no te rindas siempre habrá una salida. Se persistente. Es en un punto importante de tu vida, cada decisión deberás tomarla con responsabilidad. Firma de documento. Nuevas ideas que impulsan para buscar las herramientas necesarias para concretarlas.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de julio de 2022

Escorpio, logras superar obstáculos y no te importará ya la competencia. La sinceridad aclarará los malentendidos. Alegrías en la entrada de un negocio por encuentro fortuito. Hecho desagradable con un vehículo estacionado. Debes regalar lo que ya no usas, un cambio de energía te vendrá bien. Hay personas que hablan y cuentan cosas de tu pasado.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de julio de 2022

Sagitario, haz las cosas que ofreces. Disfruta de nuevas relaciones de amistad. Buscarás de nuevo a un familiar para aclarar algo. Compra de regalo para una persona especial que está lejos. Alguien te vigila en las redes sociales, no pasas desapercibido. Avances en asuntos amorosos. Reencuentro con el pasado en el amor y se te dibuja una sonrisa.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de julio de 2022

Capricornio, desde hoy, adopta una actitud positiva y cree más en ti. Solo con eso atraerás a quien quieras a tu vida. Nunca digas nunca. Parejas: Enfrentar aquello que les incomoda o predispone. Las exigencias de los dependientes. Una historia de amor que no se acaba. Necesitarás habilidad para organizarte y salir airoso de esta prueba.

Horóscopo hoy Acuario 22 de julio de 2022

Acuario, nunca dejes que la tristeza se apodere de ti, situaciones dolorosas estarán presente, pero debes aprender a ser fuerte. Cuídate de situaciones difíciles en el área laboral que se puedan salir de control y te hagan perder un poco de terreno. Siéntate a orar y eso te hará sentir en paz, renueva tu fe, lo espiritual deberá estar presente en este día con fuerza.

Horóscopo hoy Piscis 22 de julio de 2022

Piscis, una situación negativa puedes transformarla en algo positivo. Prepárate para darte una nueva oportunidad, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Una mano mágica aparece y te sostiene. Te sacrificas por otros. Recibes una llamada importante. Pruebas en el trabajo, actúa con estrategia. Una fuerza espiritual te sostiene.

