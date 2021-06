Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 22 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de junio de 2021

Aries, se cierran las puertas y se abren mejores para ti. Laboras en algo que sabes hacer bien, pero surgirá una situación inesperada que puede llevarte a un cierto descontrol. No podrán decir que no haces las cosas que te propones. Ten siempre en cuenta las prioridades, debes aprovechar al máximo tu tiempo. Cree en ti.

Horóscopo hoy Tauro 22 de junio de 2021

Tauro, una bendición en el ámbito económico llega a tu vida. Escucha los consejos que atraerás en los próximos días, es tu Ángel de la Guarda que quiere guiarte a través de otras personas. Aléjate de todo aquello y todo aquel que te esté afectando en tu vida, no siempre debemos caerles bien a todos. Encuentros con personas del pasado.

Horóscopo hoy Géminis 22 de junio de 2021

Géminis, sigue tu intuición cuando te indica que debes alejarte de alguien. Cuidado con hijo, puede que ande en malos pasos o con malas juntas. Es normal que en estos días estés más distraído de lo normal, pero intenta estar enfocado en las situaciones importantes. Enséñale a los chicos de la casa el respeto. Descansa más horas.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de junio de 2021

Cáncer, ten cuidado con dos compañeros de trabajo, hablan a tus espaldas. Reencuentro. Llegada a tu casa de alguien querido. La curiosidad te hará enterarte de un tema que no debiste saber, a veces es mejor mantenerse alejando de la tentación. Mantente atento mientras conduces. Tu buena racha seguirá en pie, aprovéchala al máximo.

Horóscopo hoy Leo 22 de junio de 2021

Leo, necesitarás sentirte refugiado o protegido por una persona mayor. Malentendido con pareja. Te liberas de un compromiso molesto. Has dicho un secreto que has debido guardarte, busca lo solución de esto antes de que pase a mayores. Medita hasta que te sientas mejor. Buscarás ayuda espiritual por una difícil situación.

Horóscopo hoy Virgo 22 de junio de 2021

Virgo, logras la concretar un acuerdo que estabas esperando cerrar. Nuevas amistades entran en tu vida y se anima la actividad social en pareja. Descubrirás una verdad en tu familia que puede hacer que te desmorones, debes ser fuerte. Días para ordenar, equilibrar y poner en la balanza algunas cosas. No seas tan radical, sé flexible.

Horóscopo hoy Libra 22 de junio de 2021

Libra, la llamada de un ejecutivo te traerá una buena noticia. Momento feliz al compartir. No hagas mucha fuerza, cautela con la cadera. Deja de tomarte las cosas tan a pecho, el mundo no está en tu contra. Tus deseos y sueños con alguien especial se hacen realidad. No te dejes llevar por los celos, piensa antes de actuar.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de junio de 2021

Escorpio, necesitarás más concentración en las cosas que haces, últimamente has cometido muchos errores. Deseos de sentir que te quieren o desean. Compra de ropa pendiente. Alguien te expresa su cariño. Chequeo general pendiente. Estarás tranquilo y satisfecho porque verás el resultado de tu gran esfuerzo. Ten más fe.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de junio de 2021

Sagitario, grandes logros en el ámbito laboral desde un proyecto. Pendiente de documento o renovación. Estás postergando una actividad de suma importancia para ti, comienza a trabajar en ello. Te preparas para estudiar, además de poner un negocio independiente que te ayude a que tu economía mejore, hazlo y no dudes.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de junio de 2021

Capricornio, has estado tomando malas decisiones, aunque pienses que es tarde es mejor echarse para atrás, será lo mejor para ti. Propuesta para un plan de negocios. Llega un dinero a tus manos. Salida de un encierro o laberinto mental. Sorpresivo evento de calle. Buscarás invertir un dinero. Pedirás ayuda a hermana o amiga.

Horóscopo hoy Acuario 22 de junio de 2021

Acuario, vendrán para ti nuevos desafíos de los cuales debes estar preparado para enfrentarlo. Necesidad de ser más agradable con los que te rodean. Se activa tu vida social. Agradeces lo que recibiste de una persona desprendida o de corazón noble. Un compañero de trabajo te trae una alegría. No te sientas solo, contacta a tus amigos.

Horóscopo hoy Piscis 22 de junio de 2021

Piscis, recibirás una oferta para un trabajo temporal que no te conviene tomar. Preocupación por gasto en firma de documento o trámite. Tres son multitud. Un muy buen amigo que tienes por las redes muy activo contigo. Una persona piensa mucho en ti y tiene miedo de acercase. Tendrás protección del cielo. No escuches chismes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio