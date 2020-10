Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 22 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de octubre de 2020

Aries, tendrás una conversación sincera y muy determinante con un familiar. Buen augurio en el trabajo, lo que estaba dado por perdido se soluciona. Más vale llegar tarde que no llegar nunca, deja de vivir desesperada e intensamente. Obtendrás una ganancia de dinero que solucionará algunos problemas. No te desanimes.

Horóscopo hoy Tauro 22 de octubre de 2020

Tauro, vuelves a ver a un amigo. Visitas un parque, tendrás un contacto con la naturaleza. Cuídate de traiciones, descubrirás mentiras y engaños a tu alrededor, abre tus ojos. Tendrás conversaciones con una persona especial y le contarás tus problemas. Te dan un regalo que valorarás muchísimo. Ten fe, todo lo malo pasará.

Horóscopo hoy Géminis 22 de octubre de 2020

Géminis, te darás cuenta de lo mucho que te gusta una persona, tratarás de llamar su atención. Deja las penas y la depresión atrás, no te cargues de esa mala energía, las cosas no te saldrán bien. Deberás cambiar tu energía limpiándote con una vela blanca y pedir luz a tu vida a los ángeles. Cierras un ciclo e inicias otro.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de octubre de 2020

Cáncer, se hablará sobre tus responsabilidades dentro de tu trabajo. Te sentirás como nuevo, tu eres fuerte y saldrás de todo esto que te aqueja. Una comida te cae pesada. Los viejos hábitos no se cambian fácilmente, puedes intentar. Te tomará toda una vida llegar a conocer a tu pareja, vive cada momento y sé feliz.

Horóscopo hoy Leo 22 de octubre de 2020

Leo, debes arreglar algo en tu casa. Alegrías familiares. Mira hacia el exterior, salte del armazón, no todo es como tu deseas, abre los ojos. Recuperación física y económica. Un nuevo amor llega a tu vida. Los ángeles te dan la fortaleza para que tomes esa resolución postergada, deja de pensar y hazlo. Sé persistente.

Horóscopo hoy Virgo 22 de octubre de 2020

Virgo, aún hay mucho trabajo por hacer, no te rindas. Debes retomar las riendas de tu vida, decídete a vivir en armonía y en paz. Ten calma, llega a tu vida lo que tanto has deseado, desarrolla tu creatividad y has lo que más te gusta hacer. Al final del día todo se arreglará, ten paciencia y serenidad.

Horóscopo hoy Libra 22 de octubre de 2020

Libra, deberás mostrar más interés en tu pareja. Una intuición te guiará hacia un nuevo desarrollo. Disfruta de las nuevas relaciones amicales y aprende de ellas. Aprende a vivir sin temores, sin conflictos interiores, no seas negativo. Si te sientes tenso, pídele a los ángeles y ellos te envolverán en su manto de paz.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de octubre de 2020

Escorpio, hablas con alguien muy importante para ti sobre el futuro. Poco a poco vas a ir creciendo. Tendrás los caminos abiertos para lograr un proyecto independiente, aprovecha las oportunidades. Recibes un consejo muy positivo, escúchalo y aplícalo. Compromiso a corto plazo que logras terminar con satisfacción.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de octubre de 2020

Sagitario, usa tonos naranja o amarillos para estar en sintonía con las influencias astrales. El secreto de tu desarrollo y evolución será la creatividad. Debes aprovechar las energías que están a tu disposición para alcanzar tus metas. Debes aprender a armonizar las cosas, utiliza la razón y el corazón equilibradamente.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de octubre de 2020

Capricornio, compromiso pendiente con el que fallaste varias veces, ahora es el momento de concretarlo y hacerle frente. Hay dudas que no te dejan avanzar, aclara las cosas a tiempo. Busca la mejor salida para motivar el cambio positivo, está en tus manos. Decisiones importantes que deberás tomar por exigencia de tu pareja.

Horóscopo hoy Acuario 22 de octubre de 2020

Acuario, ¿por qué no iniciar ahora un proyecto independiente?, deja las dudas y arriésgate, es buen momento. Éxito rotundo en lo laboral con un grupo de compañeros aguerridos. Deberás ayudar a cuidar a una persona conocida, el cielo te premiará. Entusiasmo por un desafío nuevo que deberás cumplir en corto tiempo.

Horóscopo hoy Piscis 22 de octubre de 2020

Piscis, nuevas decisiones que tomar para lograr lo que realmente quieres, el sacrificio es necesario. Estar a cago requiere de seriedad y responsabilidad. Deseo y emoción por una conversación donde hablas de lealtad. Utiliza tu sentido común para tomar una decisión. En tus manos está el éxito, a través del camino que tomes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio