Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 22 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de octubre de 2021

Aries, escucha las sugerencias de las personas que te rodean, tienen buenas intenciones. Buscarán que te equivoques para verte caer. Recibirás la ayuda económica por parte de una persona que te guarda mucho afecto. Surge el sentimiento de un nuevo amor. No estés cerca de ninguna situación que te genere problemas, evita las personas tóxicas.

Horóscopo hoy Tauro 22 de octubre de 2021

Tauro, vendrán para ti muy buenas noticias, ten paciencia y verás como aquello deseado llega. Recibirás una noticia que cambiará tu día, organízate mejor. Hay persona que dicen ser tus amigos, abre bien los ojos. Será un día para realizar trámites familiares Deberás trabajar duro para salvar tu relación. Surgirá una leve discusión con tu pareja.

Horóscopo hoy Géminis 22 de octubre de 202121

Géminis, recibirás el apoyo de una mujer para lograr un propósito, todo mejorará muy pronto. Tendrás el respaldo de un superior para ayudarte en temas de trabajo, lograrás culminar tu trabajo. Deberás acercarte a una persona que desea aclarar ciertos puntos contigo. Recibirás un obsequio de una persona que quiere acercarse a ti.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de octubre de 2021

Cáncer, una persona que está pasando por una situación difícil relacionada con una deuda te buscará para pedirte ayuda. Harás un importante esfuerzo para mantener la armonía de tu hogar. Equilibra tus energías con la meditación. Conseguirás llamar la atención de una persona especial, no temas al decir lo que sientes. Deja el resentimiento.

Horóscopo hoy Leo 22 de octubre de 2021

Leo, se concreta la firma de un documento para la adquisición de un bien. Intentarán manipularte para que tomes una decisión que sea a favor de otros. Se tu quién de el primer paso para aclarar un sentimiento. Establecerás una relación con una persona que has querido por mucho tiempo. Se renuevan los votos en una relación.

Horóscopo hoy Virgo 22 de octubre de 2021

Virgo, no tienes una visión clara hacia dónde vas, debes estar mucho más enfocado en lo que quieres lograr. Te tocará resolver una situación con una persona conflictiva. Se mucho más precavido. Habla con las personas que amas y resuelve cualquier mal entendido, después puede ser muy tarde. Se fortalecen los lazos de un nuevo amor.

Horóscopo hoy Libra 22 de octubre de 2021

Libra, celebraciones por el logro de un importante proyecto, es hora de recoger los frutos de tu esfuerzo. Ten cuidado con las reuniones improvisadas, podrás llevarte una sorpresa desagradable. Un amigo con intenciones amorosas logra confundirte. Deja de forzar a que surja un sentimiento, que las cosas fluyan a su tiempo. Lucha por tus sueños.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de octubre de 2021

Escorpio, estás más cerca de lograr un objetivo que creías difícil de alcanzar, todo esfuerzo tiene una recompensa. Planifica tus objetivos para tener mejores resultados. Mantén la fortaleza a la hora de tomar una decisión. Controla tus emociones e intenta no ser tan explosivo. Aprende a soltar. Surgen nuevos sentimientos por un amor del pasado.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de octubre de 2021

Sagitario, amigos te buscan pasa formar juntos una sociedad, deberás tomar las cosas con calma y analizarlas bien. Momentos difíciles en el ámbito financiero, pero todo pasará muy rápido. Deja de vivir en el pasado es hora de darte una oportunidad amorosa. Tendrás que buscar el apoyo de un familiar para afrontar un problema.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de octubre de 2021

Capricornio, revisa mejor el por qué las cosas no están fluyendo como quieres, busca orientación de una persona de confianza. Es momento que comiences a trabajar en cada uno de tus objetivos, los has postergado por mucho tiempo. Intenta mantener la calma, no dejes que nadie te haga perder la cordura. Discusiones a causa de una mentira.

Horóscopo hoy Acuario 22 de octubre de 2021

Acuario, deberás cumplir con una promesa, asume tu responsabilidad y hazte cargo de lo que ha de venir, no lo postergues más. Te pagan un dinero que creías perdido, es hora de administrarte mejor. Empiezas estudios que mejoran tus capacidades, no lo postergues. Excelente estado de salud física. Descubres la traición por parte de un amigo.

Horóscopo hoy Piscis 22 de octubre de 2021

Piscis, este día surgirán ideas innovadoras que pueden aportar mucho a tu crecimiento profesional. No juegues con los sentimientos de otras personas. Deberás consultar a un médico sobre tu estado de salud. Tienes un guía espiritual que te acompaña en todo momento, no le temas. Te ofrecen una oportunidad laboral, llegarán tiempos mejores para ti.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO