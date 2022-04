Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 23 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de abril de 2022

Aries, la madurez llega de golpe al darte cuenta de qué tan responsable eres de tus actos. Por eso es preciso que pienses bien las cosas antes de hacerlas. Se prudente y no confíes en nadie. Tendrás una gran sorpresa el día de hoy de parte de una persona especial, disfrútala. No eleves tu voz al discutir, esto te carga de malas energías.

Horóscopo hoy Tauro 23 de abril de 2022

Tauro, el pesimismo está nublando tu futuro, estás llamando energías negativas que no te traerán nada bueno. Has ejercicios al aire libre para despejar tu mente y mantenerte saludable. Aunque el ambiente de trabajo este tenso, trata de sonreír y ver las cosas de diferente manera. Te rencontrarás con alguien especial, vive tu momento.

Horóscopo hoy Géminis 23 de abril de 2022

Géminis, deja de pensar en los demás y ponte de primero, verás que los resultados serán mejor hasta para tu entorno. Deja de lamentarte por el pasado triste. Busca en tu familia la motivación necesaria para salir adelante. Intenta encontrar las mismas emociones del pasado en tu futuro, esto es lo que no ha permitido que cierres tu ciclo.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de abril de 2022

Cáncer, la espera de una respuesta te tiene estancado en un solo sitio, debes evaluar otras opciones. Tu intuición jugará a tu favor a la hora de tomar una decisión que cambiará muchos aspectos de tu vida. Compras un nuevo vestuario que te hace feliz. El dejar ir también es la muestra de amor más grande que puedas dar.

Horóscopo hoy Leo 23 de abril de 2022

Leo, la paciencia es una virtud que te acompaña por naturaleza, esto te será muy útil en un evento de índole familiar. Aunque no te sientas bien el día de hoy, te sugiero que pongas de tu parte para cambiar esa energía pesada que sientes. No debes afrontar tu solo los problemas, debes unirte más con la familia y salir adelante juntos.

Horóscopo hoy Virgo 23 de abril de 2022

Virgo, el sentirte incomprendido ha apagado la pasión en tu relación, la comunicación será la herramienta clave para la felicidad. De lo bueno se aprende, pero también de lo negativo y doloroso se saca un buen aprendizaje. No mires para otro lado, déjate conquistar. Se paciente y ordenado. Piensa antes de hablar.

Horóscopo hoy Libra 23 de abril de 2022

Libra, tus palabras serán la clave para cerrar un asunto que cambiará tu estabilidad. Comenzarás el día y la melancolía te invadirá por completo, te sentirá sin fuerzas, animo esto pasará pronto. No tengas miedo y anímate, no pierdas el tiempo. Las emociones se están involucrando en tu vida laboral, no estás teniendo el equilibro adecuado en ello.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de abril de 2022

Escorpio, prepárate, ya que una persona se te acercará de forma sincera y tierna. Abre los ojos, las oportunidades económicas serán escasas y podrá escoger alguna muy interesante. Canaliza mejor tus energías. En este día, podrías sentirte desmoralizado con la vida que estás transitando, no te desanimes, sigue adelante tu puedes.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de abril de 2022

Sagitario, comparte tus ideas y trabaja en equipo, verás que juntando los esfuerzos podrás materializar tus ideas. No es el momento de realizar una inversión, espera que las aguas se calmen. Sera un período excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa que hace meses lo tienes pendiente. Toma rápido la decisión.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de abril de 2022

Capricornio, deberás apelar a tu madurez y aceptar tus tendencias negativas. Intenta no culpar a los otros por los problemas que enfrenta tu solo. Has demorado en ver los resultados en un proyecto que has puesto todos tus esfuerzos, ten paciencia que muy pronto verás los frutos. Haz de tripas corazones, ponte fuerte y que nadie te hiera.

Horóscopo hoy Acuario 23 de abril de 2022

Acuario, has sido distante en las actividades que te han programado y esto ha ocasionado que duden de tu eficiencia. Ocúpate de los asuntos legales y económicos. Por más que no hayas concretado ese negocio hasta el momento, debes saber que va bien encaminado para lograrlo. Evalúa tu posición y haz lo necesario para liberarte de la negatividad.

Horóscopo hoy Piscis 23 de abril de 2022

Piscis, un compañero de trabajo buscará acercarse a ti para una relación amorosa, esto es algo que debes evitar. Obsesionarse con algo que no puedes cambiar no te ayudará a avanzar. Valora más tu tranquilidad sobre todo en casa. Abraza el futuro con optimismo ya que será una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores o compañeros.

