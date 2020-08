Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 23 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de agosto de 2020

Aries, es el momento de tener seguridad económica, por ello te planteas distintas formas de trabajo dependiente o de manera independiente. Piensa bien antes de tomar una decisión. Tendrás sucesos familiares de mucha preocupación, deberás de dedicarte más a ellos, por lo menos mientras pase la tempestad. Fuerza.

Horóscopo hoy Tauro 23 de agosto de 2020

Tauro, tensión familiar en estos días, evita las peleas y conduce a las personas a la conciliación. No seas tan intenso en las cosas, contrólate. Sale un secreto a la luz. Cuídate de asaltos en un transporte público. Pendiente con regularizar documentos. Después de la oscuridad viene la luz, todo se arreglará.

Horóscopo hoy Géminis 23 de agosto de 2020

Géminis, no tengas temor, haz las cosas de forma segura. Recuerda tus principios te hacen una persona seria y responsable, que nadie te saque de tu camino. Debes creer en ti primero y saber que todo lo que quieres hacer lo lograrás, solo lucha y esfuérzate más. Busca la armonía en tu hogar y dentro de ti.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de agosto de 2020

Cáncer, éxito y logros en tus proyectos. Recibirás grandes señales donde tu intuición te dirá lo que debes hacer. Revisa con un médico el malestar que sientes. Debes hacer cambios de conducta ante los nuevos retos que se te presentan. Muchas dudas en lo laboral, tiempos difíciles que pronto pasarán.

Horóscopo hoy Leo 23 de agosto de 2020

Leo, ordena tus ideas y prioriza las cosas. Mantén orden y perseverancia en todo lo que desees hacer. Una persona que se va de tu lado piensa en ti y te hablará de lo que siente. Buenas noticias que llegan rápido por teléfono cambiará tu día. Compra y venta importante, se activa tu actividad económica.

Horóscopo hoy Virgo 23 de agosto de 2020

Virgo, un golpe de suerte llega rápido y es para ti, disfrútalo. Todo estará en orden en tu trabajo. Después de la tormenta viene la calma y sale el sol para ti, se responsable en todo lo que te comprometes. Se activa el amor en estos momentos. Crecimiento personal y profesional. Invitación a ver una película.

Horóscopo hoy Libra 23 de agosto de 2020

Libra, se definen situaciones en tu vida, sobre todo en el aspecto emocional. Problemas de alergias por alimentos, cuídate más. Logras lo que quieres. Nuevas etapas y ciclos. Estos días será de gran empuje en tu negocio o trabajo. Estarás a la expectativa con un grupo de trabajo. Mejoramiento profesional.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de agosto de 2020

Escorpio, inicias empleo con éxito. Debes tener sentido de pertenencia. Nuevas oportunidades los astros están haciendo que brilles. No creas en los comentarios que las personas hacen sobre ti, que nadie te detenga en tus planes de crecer y de tener éxito. No te detengas, tus ángeles te acompañan. Paciencia.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de agosto de 2020

Sagitario, viajes de trabajo que tendrás que agendar, no olvides también dedicarte a la familia. El verdadero amor llega a tu vida, ten calma y paciencia. Muchos viajes vendrán a futuro, enfócate solo en el presente. Recuperas la confianza en alguien que te había hecho quedar mal. Pondrás en prácticas tus ideas.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de agosto de 2020

Capricornio, nuevos proyectos llegan a tu camino, no pararás hasta lograr que se concreten. Debes terminar lo que comienzas, así te cueste. Tendrás contacto con personas influyentes para un asunto de mucha importancia para ti. Estarás en busca de un cambio en el ámbito laboral, estos días serán claves para hacerlo.

Horóscopo hoy Acuario 23 de agosto de 2020

Acuario, victoria en algo que haces, esfuérzate más. No tengas miedo, eres fuerte y valiente. Adelante, si no arriesgas no sabrás que pudo pasar. Estarás preocupado por un problema familiar. Cuidado con pérdida en tu entorno, estarás decaído por eso, pero te recomiendo que ores y no dejes de tener fe.

Horóscopo hoy Piscis 23 de agosto de 2020

Piscis, piensa bien las cosas antes de tomar una decisión, tómate tú tiempo. Necesitas aclarar un compromiso laboral para evitar malos entendidos y problemas futuros. Viajes para solucionar asuntos familiares. Estarás pendiente del buen funcionamiento de algo que está a tu cargo. Pensarás en estudiar.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio