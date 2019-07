Horóscopo de hoy 23 de julio de 2019: Averigua qué te deparan los astros según tu signo

Síguenos en Facebook

Hoy puede ser un día espléndido para ti o una fecha en la que debes tener más cuidado, para saber lo que te depara el destino descubre lo que dicen los astros para tu salud, amor y trabajo.

Aries (21 marzo-21 abril)

No te esperances en recibir ese dinero, es problema que se presenten problemas, pero es importante que mantengas la calma. Respira y recuerda que todo tiene solución. Se van a presentar problemas legales.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Tu familia no deja de reclamarte tu falta de preocupación hacia ellos y en el fondo sabes que tienen razón. Es momento de tomar decisiones que le devuelvan la alegría a tus seres queridos.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Recibirás una invitación a una reunión donde te encontrarás con amigos de antaño, quienes te traerán grandes recuerdos. En los próximos días nacerá un romance, ten cuidado y recuerda que siempre es mejor a peso lento.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Vas a presentar problemas con tu salud, el cual te va a generar grandes apuros por un repentino malestar. Las voces del pasado que te decían que vayas al médico ahora parecen tener razón. Ten cuidado.

Leo (23 julio-22 agosto)

No todo es trabajo, es momento de preocuparse por tu lado sentimental. Tu pareja siente que la has abandonado y no es así. Por otro lado, ten cuidado porque el exceso de confianza tampoco es bueno, siempre es bueno estar alerta.

Virgo (23 agosto-23 setiembre)

Ten cuidado, tu salud está en riesgo. El excesivo trabajo ha traído consigo grandes cantidades de estrés que se están manifestando con dolores de cabeza y ansiedad para comer. Es necesario que ordenes tu vida y tengas un horario.

Libra (24 setiembre-23 octubre)

Un familiar te buscará para pedirte auxilio. Sé atento con esta persona, recuerda que cualquiera puede tener una desgracia y es momento de ofrecerle una mano. Se presenta un viaje repentino, pero con noticias tristes.

Escorpio (24 octubre-22 noviembre)

La desconfianza es tu peor enemigo, pero desengáñate no existe sinceridad en la persona que más confías. Ten en cuenta que estas situaciones solo te hacen más fuerte, no es motivo para darte al abandono.

Sagitario (23 noviembre-21 diciembre)

Realizarás un trabajo que dará mucho que hablar en beneficio tuyo. Las personas sabrán la clase de profesional y calidad de ser humano que eres. Todo esto va a causar muchas envidias, así que trata de ignorar los comentarios malintencionados.

Capricornio (22 diciembre-20 enero)

Trata de controlar tus impulsos y ambiciones, porque solo harás que las personas descubran lo peor de ti y se pierdan la maravillosa persona que también eres. Recuerda que las cosas materiales no es la felicidad completa.

Acuario (21 enero-20 febrero)

Recibirás el título esperado y la invitación a realizar un viaje la extranjero que tanto habías soñado. Sin embargo es importante que tomes las cosas con calma. Recibirás muchas premiaciones.

Piscis (21 febrero-20 marzo)

Cuida tu salud, si sigues con ese ritmo de vida vas a presentar problemas de hipertensión. Es momento de ir a un nutricionista que te ayude a mejorar tus comidas. No lo tomes a la ligera porque puedes pasar un gran susto.