Consulta aquí el Horóscopo de hoy, sábado 23 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de mayo de 2020

Aries, siempre te has preocupado por ser detallista con los demás, ahora que las cosas han cambiado en la sociedad sientes que no puedes fluir como quieres con todas las personas. Adáptate a la situación y comienza a brindar detalles simples pero muy significativos. Lo maravilloso está en la sencillez.

Horóscopo hoy Tauro 23 de mayo de 2020

Tauro, has estado muy sensible últimamente gracias a una serie de cambios en tu vida cotidiana que te han afectado tanto física como emocionalmente. Debes cuidar tu estomago de alimentos que pueden estar ocasionando malestar. Toma infusión de manzanilla, esto te aliviará y mejorarás, guarda descanso.

Horóscopo hoy Géminis 23 de mayo de 2020

Géminis, hoy es el momento de renacer, de volver a empezar. Sientes mucha tristeza, algo ha cambiado dentro de tu ser. Es momento que te detengas y mires hacia atrás sin apegos ni resentimientos. Comienza a ver las cosas como aprendizaje y fortalecer tus dones. No pospongas tu avance por miedo al fracaso.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de mayo de 2020

Cáncer, es momento de reflexionar y tener la mejor actitud ante cualquier problema que estés pasando. Ánimo, tu familia y amistades te necesitan, siempre estás allí para ayudar y dar un buen consejo. Estarás pensando en cambiar tu actividad económica en algo mejor para ti. Piensa bien antes de decidir.

Horóscopo hoy Leo 23 de mayo de 2020

Leo, estarás en busca de nuevos recursos para el trabajo. Proponte metas, planes nuevos y realízalos. Te quejas mucho y te limitas, y eso te atrasa, no te deja avanzar. Sientes que no estás conforme con lo que haces y dejas de darle valor a tu esfuerzo. Valórate más y sigue adelante. Triunfa.

Horóscopo hoy Virgo 23 de mayo de 2020

Virgo, es necesario alejar a la gente tóxica de tu camino. Verás cómo empiezas a avanzar de una manera acelerada. Comenzarás a sentirte con mejor ánimo y energía. El florecimiento podrás activarlo cuando te lo propongas. Esfuérzate más y lo que ya no te ayuda sácalo de tu vida, empieza de nuevo.

Horóscopo hoy Libra 23 de mayo de 2020

Libra, busca nuevos proyectos donde incluyas a una parte de tu familia y no amistades. Puede que tus amigos estén ocupados en sus cosas y no se den el tiempo de ayudarte, no te resientas por eso y piensa que es lo mejor, que cada quien debe estar luchando por sus cosas. Aprende a ser más independiente.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de mayo de 2020

Escorpio, debes de reorganizar nuevamente tu vida, en el plano económico, social y emocional. Después de unos días difíciles encuentras respuestas que te llenarán de entusiasmo nuevamente. El sol sale para ti una vez más. Eres un guerrero incansable y prepárate porque falta mucho por luchar.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de mayo de 2020

Sagitario, todas las cargas y energías están cayendo sobre ti, ahora tienes más responsabilidades y eso te tiene cargado y agobiado. La tarea no es fácil y el camino es largo, pero tienes un espíritu de lucha y estás dispuesto a ganar todas las batallas que te pone la vida por delante. No te rindas.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de mayo de 2020

Capricornio, mira bien quién te rodea y con quién estás haciendo negocio, no vaya ser que te lleves una sorpresa desagradable. Aprovecha el tiempo en hacer algo especial con alguien, si sientes que se acabó el amor es tiempo de recuperar el sentimiento. Si estás soltero encontrarás una buena compañía.

Horóscopo hoy Acuario 23 de mayo de 2020

Acuario, estás perdiendo la paciencia muy rápido y eso está afectando a las personas que están a tu alrededor. Aprende a canalizar tu energía y deja atrás todo aquello negativo que no te deja estar tranquilo. Haz meditación o escucha música para relajarte. Te llegará un dinero, adminístralo bien.

Horóscopo hoy Piscis 23 de mayo de 2020

Piscis, estarás teniendo sueños recurrentes, esto se debe porque estás estresado y cansado, también tendrás sueños que son premonitorios cuyo significado te dirán mucho de tu vida. Eres muy sensitivo y al saber interpretar el mundo onírico te ayudará y revelará lo que ha de venir para ti y los tuyos.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio