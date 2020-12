Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 23 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de diciembre de 2020

Aries, no hagas caso a comentarios de personas que no te valoran y sigue adelante lo estás haciendo bien, ánimo. Acepta los cambios que vienen y resístelos con fortaleza. Irás a un compartir especial. Se cuidadoso. No pierdas el tiempo con quien no lo merece, tu tiempo es valioso no lo olvides. Alegrías por cobro de dinero.

Horóscopo hoy Tauro 23 de diciembre de 2020

Tauro, debes seguir adelante sin importar lo que digan los demás, lo importante es que te esfuerces. No decaigas levántate. Te preocupará una situación de alguien conocido o de un familiar. Ayúdalo en lo que puedas. No pienses cosas negativas, deja el pesimismo y orgullo atrás, sé feliz. Tiempos de unión y de amor familiar.

Horóscopo hoy Géminis 23 de diciembre de 2020

Géminis, avanza sin que nadie te detenga y el que quiera seguirte lo hará sin tu pedírselo. Haz el bien sin esperar nada a cambio. Sufres una desilusión, pero te recuperarás rápido. Buscas otros caminos en lo laboral, no te canses. Debes estar seguro con algo que te ofrecen para el año entrante. Es hora de cambiar de rutina.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de diciembre de 2020

Cáncer, sientes que estás en un precipicio y que no tienes salida, tranquilo que siempre habrá una mano que te sujeta fuerte, lo único que tienes que hacer es tener fe. Cuidado con un corte de cabello con alguien que tiene la mano pesada. Debes estar seguro de las decisiones que estás por tomar en lo sentimental.

Horóscopo hoy Leo 23 de diciembre de 2020

Leo, tu casa es lo más sagrado para ti, ahora que te encuentras más en casa deberás cuidarla mejor, cuidado con robos. Te alejas de alguien o se crea un muro emocional que derribarás con el tiempo, te costará perdonar, pero debes hacerlo para avanzar. Llegas a un acuerdo con una persona por vivienda o un nuevo alquiler.

Horóscopo hoy Virgo 23 de diciembre de 2020

Virgo, hay cosas que son innecesarias tenerlas, lo sencillo es lo que te va a hacer sentir bien, elimina algunas cosas de tu vida para que te sientas más cómodo. Alguien te impulsa a un nuevo proyecto. Te convertirás en padre o madre. Piensa bien lo que vas a decir cuando desees comunicar tus inconformidades.

Horóscopo hoy Libra 23 de diciembre de 2020

Libra, te sentirás sólo a pesar que estas rodeado de personas que te aprecian o te quieren, no te encierres en ti mismo ya que eso no te va a permitir estar en equilibrio y te volverá más vulnerable. Conocerás a alguien que te cambiará la vida. En estos días tendrás trabajo y dinero, quizás no mucho pero no te faltará.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de diciembre de 2020

Escorpio, debes fomentar la comunicación y la conexión con las demás personas, la soledad no es la mejor compañía sobre todo en estos momentos. Discrepancia entre la pareja, conversen. Conéctate con la energía de la abundancia, decrétala y fluye armónicamente con la fuente divina. Sales de una situación conflictiva.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de diciembre de 2020

Sagitario, hoy sentirás que quieres hacer muchísimas cosas, estarás entusiasmado, llegar excelentes noticias para ti. Tómalo con calma porque es algo que tú te mereces. Estás esperando a alguien querido, ya casi llega ese día. Pendiente con una reunión virtual por compromiso adquirido de trabajo, todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de diciembre de 2020

Capricornio, renacerá el amor dentro de ti. Se agradecido por todo lo que haz de recibir. Tiempo de recoger lo que cosechaste. Debes estar pendiente y ocuparte más de tu pareja. Una nueva relación se activa, o el fortalecimiento tras las pruebas de una larga unión amorosa. Con tu pareja buscas estabilidad y firmeza. Ten fe.

Horóscopo hoy Acuario 23 de diciembre de 2020

Acuario, sientes temor por lo que ha de venir para ti, no te desgastes pensando, mantente fuerte y sigue adelante. Podrás ayudar como siempre a quien lo necesita. La suerte está de tu lado, no pierdas las oportunidades que se te presenten. Llega un dinero que estaba pendiente, aprende a administrarte mejor. Mantén la calma.

Horóscopo hoy Piscis 23 de diciembre de 2020

Piscis, estarás recordando aquellas cosas que te han dañado en el pasado y que producen emociones negativas dentro de ti, pues ya pasa la página y dedícate ahora a ser feliz. Cuidado en meterte en una relación que te traerá problemas. Te alejas de una persona por razones sentimentales, será lo mejor. Ten paciencia.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio