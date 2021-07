Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 23 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de julio de 2021

Aries, últimamente no has sido tan entusiasta, cambia esos ánimos. Piensa en positivo para que atraigas a ti esa maravillosa energía de prosperidad. Lo cotidiano te está consumiendo, cambia un poco la rutina. Despréndete de las cosas viejas, deja el apego por cosas que no son necesarias. Dejas una etapa donde te sentías estancado.

Horóscopo hoy Tauro 23 de julio de 2021

Tauro, tendrás problemas para equilibrar el trabajo con las cosas del hogar. El afán por querer terminar muchas actividades en un día te está consumiendo, organiza tu tiempo y ve poco a poco. Tu hogar será el mejor lugar de refugio entre tanta confusión, busca el apoyo de tu familia. Tendrás nuevas oportunidades de crecer económicamente.

Horóscopo hoy Géminis 23 de julio de 2021

Géminis, discusión entre dos amigos te perjudicará a tal punto que tendrás que alejarte de uno de ellos. Malas personas que se disfrazan de amistades te están haciendo daño, abre los ojos y aléjate. Si estás esperando que una sola persona cumpla todas tus expectativas, tendrás que esperar mucho tiempo. Prepárate para la gran carga laboral que se aproxima.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de julio de 2021

Cáncer, es un muy mal momento para involucrarte en préstamos, espera un poco. No caigas en desesperación, la paciencia será tu aliada para salir de tantos inconvenientes que te agobian. Antes discutir con tu pareja, ponte en su lugar, escucha su punto de vista. Tendrás algunos problemas en tu centro laboral o un proyecto de trabajo.

Horóscopo hoy Leo 23 de julio de 2021

Leo, dedica más tiempo al descanso y comienza a hacer algo que por tiempo has abandonado. Una persona que ha estado a tu lado por mucho tiempo guarda un resentimiento por temas del pasado, es tiempo de conversar. No discutas con personas que no escuchan tus comentarios, a veces es mejor callar. Se fuerte ante las dificultades.

Horóscopo hoy Virgo 23 de julio de 2021

Virgo, el cansancio de intenta una y otra vez puede motivarte a renunciar a tus objetivos, sin embargo, continúa que estás cerca de la victoria. Será una temporada difícil, no dejes pasar ninguna oportunidad. La meditación se puede convertir en aliado para tu bienestar personal. Ir a un parque a respirar aire te llenara de buenas energías.

Horóscopo hoy Libra 23 de julio de 2021

Libra, tu sector laboral puede ser inestable, aun así, no pierdas las ganas de luchar. No hagas en tu trabajo exigencias innecesarias arriesgando tu estabilidad. Tu excelente sentido del humor cautivará a esa persona, no tengas miedo en acercarte. Te enfrentarás a un familiar cercado, uno con el que ya anteriormente has tenido problemas.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de julio de 2021

Escorpio, lleva a cabo ese proyecto que has tenido en mente y recuerda no afectar a nadie más para lograr tus objetivos. Intenta evitar cualquier conflicto en estos días, serán tiempos bastante movidos. Deja de saltar las comidas, está afectando enormemente tu salud. Te harán una oferta que no podrás rechazar, sal de tu zona de confort.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de julio de 2021

Sagitario, no sientas miedo al comenzar de cero en otro lugar, siempre habrá buenas personas a tu alrededor que buscan tu bienestar. Recibe sin problemas las críticas constructivas. No dejes que nadie te pueda lastimar, deja de ponerte de último lugar. El amor es que llega a tu puerta en su forma más profunda cuando más lo necesitas.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de julio de 2021

Capricornio, guíate de tus instintos para tomar cualquier dedición financiera. Intenta buscar la forma de no sentirte encerrado, sal diez minutos a caminar. Secretos del pasado salen a la luz. Un bajón económico inesperado afectará tus finanzas, debes estar preparado. Si hay una situación o algo que te inquieta, hazle caso a tu instinto.

Horóscopo hoy Acuario 23 de julio de 2021

Acuario, los logros suelen tomarse su tiempo, debes tener más paciencia. El miedo a arriesgarte está haciéndote perder oportunidades grandiosas. Has estado por mucho tiempo ocultando tus sentimientos, es hora de sacarlos a la luz. Estás en perfecta sintonía con los sentimientos de las personas que te rodean.

Horóscopo hoy Piscis 23 de julio de 2021

Piscis, el apoyo de personas que te aman te harán mucho más fácil afrontar difíciles situaciones. Evalúa las oportunidades que se te están presentando antes de aceptar cualquier acuerdo. Tus emociones se verán afectadas por una situación incómoda que te ha tocado vivir. Habrá grandes discusiones por malentendidos del pasado.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio