Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 23 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de junio de 2021

Aries, renace la confianza que habías perdido por un error que has cometido en el pasado. Colocas en práctica aquello que has aprendido con los errores. Renovación espiritual y física. La confianza en ti te llevará a conocer una persona muy especial que cambiará tu vida. No es buen momento para irte o mudarte a otro sitio.

Horóscopo hoy Tauro 23 de junio de 2021

Tauro, no te dejes influenciar por una persona que actúa por sus conveniencias. No bebas de más, los excesos son dañinos. Una persona te agradecerá el apoyo que le has dado en todo este tiempo. Antiguas costumbres están limitando tu crecimiento profesional. Te molesta la presencia de hombre que no quiere hacer nada.

Horóscopo hoy Géminis 23 de junio de 2021

Géminis, harás una ejemplar actuación en una actividad que te destacas. En tu salud, deberás sanar tu ser Interior, ya basta de sufrir. Ejercicios de relajación te ayudarán a relajarte. Días para ser positivo y confiar en tu intuición. Tendrás un día tan provechoso que se abrirán las puertas que creíste cerradas.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de junio de 2021

Cáncer, no te dejes llevar por los sentimientos, eso te puede hacer cometer errores. Una fuerza espiritual cambia por completo un estado emocional que te encontrabas. Actualmente estás en una situación difícil, pero llegará por fin a su fin. Tu disposición para trabajar es lo que te traerán un gran reconocimiento.

Horóscopo hoy Leo 23 de junio de 2021

Leo, gran pena por la pérdida o alejamiento de un ser querido. Traición por parte de un amigo. La Charla con un amigo o familiar cercado te hace llevar la vida de una forma distinta. A veces sientes que te faltan energías suficientes para hacer las cosas. En casa no olvides que deben cuidarse y apoyarse.

Horóscopo hoy Virgo 23 de junio de 2021

Virgo, donde comen dos también pueden comer tres, no lo olvides ni te quejes. Encontrarás en lo espiritual lo que has perdido en lo físico. No dejes que los fracasos te desanimen, continúa que vienen mejores momentos para ti. Mírate en el espejo y decide hacer un cambio físico. Deja de cometer los mismos errores del pasado.

Horóscopo hoy Libra 23 de junio de 2021

Libra, una celebración en puerta y mucho que organizar. Disfrutarás de un viaje que te hará reflexionar. Deja de quejarte por tanto y comienza a ver el lado bonito de las cosas. Desarrollarás grandes habilidades después de una dura situación Invitación inesperada a un sitio donde hay mucha alegría.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de junio de 2021

Escorpio, debes aprender a disfrutar de los pequeños placeres que la vida te regala. Es mejor que te tomes una pausa y veas bien si te conviene aceptar o no una propuesta. Despeja tu mente en otras actividades que sean muy distintas a tu ritmo de trabajo. Te escriben algo bonito y te invitan a una cita romántica.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de junio de 2021

Sagitario, olvida el pasado y deja atrás aquellas personas que en algún momento te han hecho daño. Sales de un lugar con una fuerte molestia. Le estás dedicando mucho tiempo a otras personas dejando a un lado tu bien estar. Comenzarás de cero en un lugar que traerá mucha paz a tu vida. Comida en familia con alegrías.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de junio de 2021

Capricornio, no debes ni regresar ni ir a ese lugar donde sufriste, deja que el pasado se vaya de tu vida. Una situación familiar et hará buscar otro camino. Debes descansar un poco más. Algo en lo legal saldrá a tu favor. Debes aprender a confiar más en ti para llegar a tu objetivo. Cambios en tu vivienda, hay que mover las energías.

Horóscopo hoy Acuario 23 de junio de 2021

Acuario, tu prioridad en este momento tiene que ser no perder las oportunidades, has dejado pasar muchas. Mantente optimista, no te dejes llevar por el entorno. Sé justo con lo que haces. Deberás ir a un psicólogo o recibir un consejo para sanar viejas heridas. Recibes una llamada importante con activación de planes.

Horóscopo hoy Piscis 23 de junio de 2021

Piscis, cansancio físico a raíz de un evento negativo. Buenas energías en tu entorno. Descubres en lo espiritual algo que te faltaba. Dolores de rodilla. Reunión donde conoces a unas personas y hablarán de proyectos. Rutina de ejercicios que te mantienen en forma, tu salud es primero. Evita la autodestrucción, todo tiene solución.

