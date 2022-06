Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 23 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de junio de 2022

Aries, si te cierras en tu punto de vista no llegarás a ningún lado. Recuerda que la base del entendimiento está en la comunicación. Deja las culpas, de nada te sirve lamentarte por lo que no pudo ser o por lo que no pudiste ayudar, las cosas pasan por algo. Relaciones que van un poco más allá del marco convencional.

Horóscopo hoy Tauro 23 de junio de 2022

Tauro, situaciones colectivas de índole política llamarán tu atención. Es importante que te mantengas en constante estado de aprendizaje. Procura que tu mente este en constante actividad y desarrollo. Deberás aprender a tomar los consejos de las personas que te rodean como tal, evita ponerte a la defensiva constantemente. Abre tu mente.

Horóscopo hoy Géminis 23 de junio de 2022

Géminis, es importante que pienses bien antes de hablar. Pones en duda el mantener una relación por seguridad o por un sentimiento del deber. Noticia de familia o amistad que está lejos que te dan tranquilidad. Sentirás el peso de la rutina en tu espalda durante la jornada y buscarás ansioso el abrigo de los brazos de tu pareja.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de junio de 2022

Cáncer, llegará la prosperidad a tu vida cuando te centres más en tus objetivos. Alguien cerca de ti que te da muchas sorpresas y te llenara de alegría. No pierdas las oportunidades que se te están presentando. Aumenta tu disposición para el combate. Asume que no hay nada que pueda detenerte en la consecución de tus metas.

Horóscopo hoy Leo 23 de junio de 2022

Leo, debes creer más en lo que haces y en lo que quieres para que se materialice. Piensa en positivo todo el tiempo, aunque la duda te sorprenda. Maneja tus emociones, aleja la rabia y el resentimiento que no te trae nada bueno. La vida te devuelve algo que hiciste en el pasado. Ajustes en acuerdos, proyecto o en condiciones laborales.

Horóscopo hoy Virgo 23 de junio de 2022

Virgo, por más que tengas miedo en hacer algo debes ser fuerte y luchar por lo que quieres. Vivimos tiempos difíciles, estas aprendiendo a valorar las cosas. Ten fe. Te conectas con personas de y te da buenas ideas. Has cometido muchos errores y deberás aprender de ellos. Aprende a soltar el pasado. Entiende que los demás no tienen la culpa de lo que te pasa.

Horóscopo hoy Libra 23 de junio de 2022

Libra, no corras riesgos innecesarios porque podrían producirse caídas o torceduras muy molestas. Muévete con tranquilidad. Recuerda que es importante decir la palabra justa, en el momento preciso. Puedes brindar ayuda siempre y cuando no te afecte ni a ti ni a los tuyos. La providencia está contigo. Palabra clave: Razón.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de junio de 2022

Escorpio, es tiempo de revisión y autocrítica. Has superado un problema que te tenía muy preocupado. Te esforzaste y tuviste Fe y lo lograste. No te dejes intimidar por ciertas situaciones que experimentarás en la jornada. En ti está el transformar las vicisitudes en ventajas a tu favor. Estos serán días positivos y de alegrías para ti y los tuyos.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de junio de 2022

Sagitario, luego a analizar detenidamente tu accionar en el pasado, tendrás la claridad para tomar nuevos rumbos. Estás en el momento ideal para dar un salto en tu trabajo. Deja de buscar el amor en cada persona conocida, este llegará a tu vida cuando tu menos lo esperes. Relájate. Te has esforzado y mereces un ascenso, muestra tus habilidades.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de junio de 2022

Capricornio, debes pensar en nuevas actividades para divertirte y disfrutar de la vida. No te excedas en las comidas. Ser atento en las relaciones nunca pasa de moda. Todo lo que des te lo retribuirán. Construye desde el sentimiento. Tu cuerpo no es un cesto de basura. Si no controlas más la calidad de lo que ingieres tu estómago te pasará factura.

Horóscopo hoy Acuario 23 de junio de 2022

Acuario, aunque en tu historial no abunden relaciones estables, alguien atrapará tu atención. No reprimas tus sentimientos. Anímate. Te volverás loco buscando una respuesta que no estás dispuesto a aceptar. Reconcíliate, tendrás muchas posibilidades de fortalecer tus vínculos afectivos. Te mostrarás más protector, cálido y afectivo.

Horóscopo hoy Piscis 23 de junio de 2022

Piscis, no te aferres a los recuerdos, aprende a soltar. Haz las cosas con calma. Recibirás un regalo de alguien especial que te dará mucha alegría. Tendrás conexión con personas del extranjero y compartirán momentos gratificantes. Estarás con dolor de rodillas, cuida tu peso y tu alimentación. Se positivo.

