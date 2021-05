Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 23 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de mayo de 2021

Aries, pasarán acontecimientos inesperados que cambiarán totalmente tus planes. Deja de pensar que tu vida no tiene sentido, comienza a trabajar en ti y en tu seguridad. La impulsividad es algo que te jugará en contra. Las cosas no están sucediendo como quiere porque no son para ti, vendrán mejores oportunidades.

Horóscopo hoy Tauro 23 de mayo de 2021

Tauro, dosifica de la mejor manera tu energía, de forma que pueda estar bien distribuida en la semana. Ahora puedes dar un paso importante y vivir una experiencia de felicidad al lado de tus seres queridos. Dolor de cabeza. No seas impaciente, lo que tiene que llegar, llegará cuando menos lo esperas.

Horóscopo hoy Géminis 23 de mayo de 2021

Géminis, los nervios están traicionándote, debes mejorar la seguridad en ti mismo. Los conflictos solo dejan las energías negativas en tu entorno, mantén la paz. Naturalmente rechazas las injusticias y está bien que no quieras mantener el silencia ante ellas. Alguien está usando su nombre, ten cuidado y abre tus ojos. Los astros están contigo.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de mayo de 2021

Cáncer, has tomado malas decisiones mientras estás enfadado, debes tomar aire y pensar antes de actuar. Alegrías al aire libre en un paseo a la naturaleza. Tienes importantes desafíos, estos días debes estar preparado. Un error del pasado tomará represarías contra ti, busca el apoyo en tu familia. Alguien no te está respetando.

Horóscopo hoy Leo 23 de mayo de 2021

Leo, un tema familiar te mantendrá disperso estos días, intenta, aunque sea difícil mantener tu mente en donde estás. La rutina cotidiana te está consumiendo, cambia un poco la rutina. Las noticias pueden afectar tu paz mental, date un descanso. Te invitarán a un lugar que no te conviene ir, sigue tus instintos.

Horóscopo hoy Virgo 23 de mayo de 2021

Virgo, hay una conversación pendiente con una persona muy cercana a ti, no dejes que el silencio le responda. En tu camino aparecerán buenas y valiosas propuestas de trabajo que no debes de rechazar de ninguna manera. Todo esfuerzo logrará su cometido, es lo justo y lo deseado, solo debes saber esperar.

Horóscopo hoy Libra 23 de mayo de 2021

Libra, has colocado tantas trabas mentales a tus objetivos que difícilmente se llevan a cabo, paciencia. No permitas que nadie te quite la oportunidad de ser feliz. Tu relación se verá afectada por motivos laborales. Tendrás pruebas difíciles, pero saldrás de ellas victorioso. No permitas que te deprimas con pensamientos oscuros o pesimistas.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de mayo de 2021

Escorpio, por las noches conseguirás la paz que tanto anhelabas, eso se debe al trabajo espiritual. En caso de que requieras ayuda, pídela. Te consolidas en el trabajo. Comienza por valorar la riqueza que te rodea y de la que apenas te has dado cuenta. La organización no ha sido tu fuerte últimamente, es un aspecto de debes cambiar.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de mayo de 2021

Sagitario, deja de pensar en situaciones que tú mismo no puedes controlar, deja esto a tiempo y ve lo positivo y aprendizaje. Deja a cada quien lo que le corresponde en cuanto a su responsabilidad se refiere. No dejes que el entorno te desenfoque, sigue luchando por tus objetivos. Algo que te inquieta en casa se resuelve.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de mayo de 2021

Capricornio, hoy no habrá nada que te pueda quitar la felicidad que viene para ti. Buscarás ayuda espiritual por todo lo que estás pasando. Debes conocer mejor a las personas antes de confiar en ellas, últimamente has cometido algunos errores. Ten cuidado con los accidentes y descuidos en estos días.

Horóscopo hoy Acuario 23 de mayo de 2021

Acuario, experimentarás nuevas emociones que le darán felicidad plena. Hay momentos donde necesitamos amistades que nos ayuden a crecer como personas. Por mucho tiempo has estado haciendo a un lado tu beneficio personal. Haz la inseguridad a un lado y busca tu mejor potencial. Estás pensando en un nuevo proyecto.

Horóscopo hoy Piscis 23 de mayo de 2021

Piscis, acepta aquello que está sucediendo si esto escapa totalmente de tus manos. Será una temporada difícil, no dejes pasar ninguna oportunidad. Sentirás gran energía para hacer muchas actividades, sin embargo, no abuses de ella o terminarás mal la semana. No hagas ninguna inversión por el momento.

