Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 23 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de setiembre de 2022

Aries, aviso de peligro en este día, perdidas o robo, deberás moverte con cuidado. Vences una situación en tu oficina, pero cuidado con la revancha, hay personas mal intencionadas. Si cultivas lo eres espiritual, no te sentirás solo. Alegrías y celebraciones en una reunión familiar. No dejes cabos sueltos, deja todo claro en una conversación.

Horóscopo hoy Tauro 23 de setiembre de 2022

Tauro, hoy la esperanza será tu mejor aliada, nunca la pierdas pronto todo pasará. Sorpresas y buen augurio en casa, un gran cambio te alegrara por completo tu vida. Manéjate con cuidado en tu trabajo y no confíes en nadie. Esfuérzate más para que te den la razón. Estas rodeado de personas con un afecto verdadero y sincero hacia tu persona.

Horóscopo hoy Géminis 23 de setiembre de 2022

Géminis, escucha las palabras de aquellos que quieren lo mejor para ti, no cae mal un poco de experiencia. No tiene que pasarte algo grandioso para que seas feliz, basta con que tengas en tu rostro una pequeña sonrisa y todo saldrá bien. Usa tu intuición y aléjate de quien te hace daño. Te separas de una persona, a veces la distancia te hace reflexionar.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de setiembre de 2022

Cáncer, en estos días has realizado gastos innecesarios que te han traído consecuencias, controla tus ingresos. Te vas de un lugar con alegría y una sonrisita sarcástica, aunque por dentro estés desecho. Te hacen un reconocimiento y te da satisfacción. Palabra clave Valentía. Se sincero, no trates de engañar ni engañarte a ti mismo.

Horóscopo hoy Leo 23 de setiembre de 2022

Leo, si tienes proyectos en mente, será mejor que no los comentes, guarda silencio, así las cosas se te darán. Se te olvidan las cosas, haz una pausa y respira, tomate un minuto para concentrarte mejor. Se ponen los límites a una reunión, evita las discusiones. Estas lleno de dudas sobre una persona, deja que te demuestre sus intenciones.

Horóscopo hoy Virgo 23 de setiembre de 2022

Virgo, deseas alejarte de alguien, cada quien deberá tomar su propio camino. Logros en cosas que en verdad te interesan. Vive en el Hoy. No te apegues a nada. Regresarás nuevamente el equilibrio económico para ti. Un dinero llega a tus manos, adminístralo bien, ahorra un poco para una inversión que realizarás más adelante.

Horóscopo hoy Libra 23 de setiembre de 2022

Libra, hecho sorprendente ocurrirá muy pronto, tendrás una nueva enseñanza. Disfruta de un grupo con personas muy sonrientes que alegraran tu día. Hecho curioso con hijos que te mantendrán ocupado. Un hijo te llena de alegrías. Cambios inesperados que llamaran tu atención. Palabra clave la es la Lealtad, será reciproco en tu pareja.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de setiembre de 2022

Escorpio, una nueva aventura esta por comenzar en tu vida, atrévete a vivir de manera feliz y libre. Algo se evapora de tu vida, pero te reinventas y se concretan proyectos. Grandes movimientos económicos deberás hacer, adminístrate de manera ordenada. Concretas una cita con alguien que llama tu atención.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de setiembre de 2022

Sagitario, llego la hora de terminar con ese contrato, no te aflijas algo nuevo vendrá para ti. Te acusan de que eres un sobrado, no hagas caso a comentarios negativos. No gastes el dinerito que vas a invertir en ti, piensa en ti mismo y date valor. El amor se activa. El amor llega de quien menos lo esperas en el momento preciso.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de setiembre de 2022

Capricornio, siempre es un buen momento para comenzar de nuevo. No decidas nada sin pensar bien antes de tomar una determinación. Buscas la prosperidad en un negocio nuevo. Un amigo se enferma del estómago, te preocupará su salud. Una cábala que te traerá suerte es poner un imán en tu billetera para atraer el dinero.

Horóscopo hoy Acuario 23 de setiembre de 2022

Acuario, busca tu paz espiritual en nuevas actividades. Comienza a vincularte emocionalmente con más compromiso y lealtad con los proyectos que tienes en mente. Te ofrecen un empleo, pero no en lo que conoces mejor, deberás prepararte, no temas lo harás bien. Suerte en todo lo que emprendas. Estarás pendiente de hacerte un tratamiento médico.

Horóscopo hoy Piscis 23 de setiembre de 2022

Piscis, juego de palabras con tu pareja que te deja pensativo, desconfiarás. Harás un viaje corto por trabajo, todo saldrá bien. Rechazas una invitación, ya habrá más oportunidades. Hecho curioso con una mascota en la casa. Renuevas la libreta contactos, ahora son más. Saca de tu closet lo que no usas y renuévate.

