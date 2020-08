Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 24 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de agosto de 2020

Aries, no toleras perder tu libertad. Cumple con tus responsabilidades. Visitas un sitio de mucho verde. Días de celebración por nacimiento. Salida con compañeros a relajarte un poco, pero debes de cuidarte, sobre todo en estos tiempos. Realizarás estudios que te ayuda a superarte. No discutas en la calle.

Horóscopo hoy Tauro 24 de agosto de 2020

Tauro, te preocupas por cumplir con las responsabilidades en tu oficina. Tendrás estabilidad en lo económico, pero será un proceso lento. Debes proteger a la familia, no permitas que nadie intervenga en asuntos que les corresponde. Nuevos sucesos que dan cambios en tus ideas y abrirán tu mente. Éxitos en todo.

Horóscopo hoy Géminis 24 de agosto de 2020

Géminis, logras un éxito en lo económico. Encuentras en la calle lo que no te dan en tu casa, debes tener cuidado a veces las apariencias engañan. Serás próspero en lo que haces. Sal del encierro, busca que hacer. Haz tu trabajo y olvida a los demás, concéntrate para que hagas todo bien. Ideas vendrán a tu mente.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de agosto de 2020

Cáncer, pendiente con personas cercanas que no son claros, pueden llevarte a la confusión. Nuevas iniciativas. Mujer que pone algo en tus manos y la confianza en ti, has las cosas bien y no le falles. Ten calma y atiende a tu familia, ellos te necesitan. Cuidado con lo que firma. Planes para una nueva inversión.

Horóscopo hoy Leo 24 de agosto de 2020

Leo, te invitan a una reunión, cuidado con lo que comes. Logros en lo que te propones. Debes hacer una pausa en tu ritmo de trabajo y descansar. Grandes logros ya que una persona te ayudará sin ningún interés ni nada a cambio. Deberás adaptarte a un establecimiento con nuevas estructuras físicas.

Horóscopo hoy Virgo 24 de agosto de 2020

Virgo, hijo que te busca por ayuda económica y esto te trae discusiones con tu pareja. Problema legal que ganas. Alegrías ya que tendrás una buena noticia. Te proponen negocio y buscaras un consejo. Un compañero viene arrepentido a pedirte disculpas por su imprudencia, escúchalo y dale una nueva oportunidad.

Horóscopo hoy Libra 24 de agosto de 2020

Libra, tendrás que sacrificar tu punto de vista ante un jefe. Te llenas de energías positivas. Sanación que llega y borra todo dolor que hay en tu alma. Te llaman de un empleo o empresa importante. Los cambios de tu vida llegan para darte una gran lección de vida, estas creciendo. Se cierra un ciclo e inicias otro.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de agosto de 2020

Escorpio, alegrías por personas queridas. Viajes de ida y vuelta con tu familia por diversión. Algo con una marca que te trae beneficio. Logros después de un viaje. Conoces a una persona que te cae bien y comienza una amistad. Deberás enfrentar situaciones nuevas con serenidad e inteligencia, toma la mejor decisión.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de agosto de 2020

Sagitario, en el trabajo habrá competencia donde te pondrás un poco incómodo. Sales de viaje con la familia a un lugar cercano para relajarte y recargarte de energía positiva, disfruta siempre que te cuides. Deseos de cambio. Hermano que te apoya en tus decisiones. No te compares con nadie, tú eres único.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de agosto de 2020

Capricornio, tendrás una oportunidad de salir adelante y resaltar en tu trabajo, no la dejes pasar. No permitas que te manipulen con niños. Vences enemigos. Triunfos próximos. En el trabajo, habrá cambios radicales, esto afectará tu estabilidad, debes esperar y todo se calmará. Beneficios en el ámbito profesional.

Horóscopo hoy Acuario 24 de agosto de 2020

Acuario, recibes un mensaje importante de alguien lejano. No des marcha atrás, cuando inicies algo no retrocedas, sigue adelante. Cuídate de persona que lo que hacen es envidiarte, aléjate de todo aquel que quiera hacerte quedar mal ante los demás. Lo que es tuyo llega, quizás demore, pero llega. Sigue adelante.

Horóscopo hoy Piscis 24 de agosto de 2020

Piscis, todo lo que deseas se concreta en corto tiempo. Debes tomar muchos líquidos, puede que estés reteniendo líquido y será necesario prestar más atención a tu salud. Llegan dos personas para ofrecerte un nuevo negocio o empleo, piénsalo bien antes de tomar una decisión, puede que te den buenas ganancias.

