Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 24 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de enero de 2022

Aries, sorprenderás a personas que no creían en tus capacidades de liderar, esto te abrirá las puertas para un posible ascenso o cambio de lugar. Recarga tus energías con un buen plan de descanso, busca unas buenas vacaciones con una buena compañía. Contarás con la ayuda de tu familia para pasar una difícil situación.

Horóscopo hoy Tauro 24 de enero de 2022

Tauro, se abren nuevas posibilidades para ti, no dudes y date la oportunidad de salir adelante. Pide concejos de quien tenga más experiencia en ese tema y toma una decisión. Si tu estas bien los que te rodean también estarán bien y felices. Es el inicio de una etapa positiva para ti y para tu familia. El amor toca a tu corazón.

Horóscopo hoy Géminis 24 de enero de 2022

Géminis, ten cuidado a la hora de tomar decisiones que tengan que ver con tus proyectos personales, también, recuerda que no debes culpar a nadie por tus propios errores. Tu intuición fallará a la hora de tomar una decisión, es momento que seas abierto a críticas y sugerencias externas.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de enero de 2022

Cáncer, conversa con tu pareja y construyan algo en común y hagan planes a largo plazo. Y si estas solo, ha llegado el momento de iniciar una relación que parece ser prometedora. Te encuentras ante el inicio de algo nuevo que tiene buenas perspectivas de futuro. Emprende ese camino no tengas miedo. Cuidado con tu billetera.

Horóscopo hoy Leo 24 de enero de 2022

Leo, ser constante traerá a ti grandes éxitos en todos los aspectos. Mantente firme en tus decisiones y lucha por cada cosa que deseas realizar, por más difícil que este la situación, tú lo vas a lograr. Debes amar y perdonarte por todos aquellos errores que pudiste cometer en un pasado, deja de culparte por cosas que ya no vienen al caso.

Horóscopo hoy Virgo 24 de enero de 2022

Virgo, estás teniendo mucho sueño durante el día y esto se debe a que estas muy cargado y preocupado, haz meditación escucha música con sonidos de la naturaleza, te ayudará a equilibrarte y veras que en pocos días te sentirás mejor y con buen ánimo. El sol sale para ti y para los tuyos solo ten fe. Descansa mejor.

Horóscopo hoy Libra 24 de enero de 2022

Libra, debes procurar que la frustración no sea protagonista en tus impulsos, controla tus acciones de manera racional. Reorganizaras todos los documentos, solo debes de esperar para que puedas continuar ese tema, demorara un tiempo más pero después de una larga espera todo saldrá favorable para ti. Ten confianza en ti mismo.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de enero de 2022

Escorpio, te estás adaptando muy bien a la situación, pero debes seguir haciendo cambios a tu vida y no quedarte conformándote con lo que ya has logrado. Debes ir por mas, evalúa otras posibilidades y mira todo desde otro ángulo, así obtendrás más ideas y verás que tu vida cambiará para bien. Cuidado perder tu celular.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de enero de 2022

Sagitario, la paciencia será tu aliada para lograr objetivos de largo plazo, no desesperes en el intento. A pesar del tiempo, los juegos de seducción seguirán siendo la clave para mantener la llama del amor encendida. No te niegues a probas cosas nuevas. Estás a muy poco de lograr tus objetivos, pero esto amerita un último esfuerzo, valdrá la pena.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de enero de 2022

Capricornio, si te sientes ansioso y no sabes cómo comenzar el día, tranquilo, concéntrate y haz algo práctico. Ordena tu casa, repara algo, juega con tu mascota o llama a alguien para conversar. Si calmas tu ansiedad con actividades te sentirás motivado para hacer otras cosas como trabajar o estudiar. Persona a quien te ofendió.

Horóscopo hoy Acuario 24 de enero de 2022

Acuario, te va a mostrar cómo seguir adelante paso a paso. Escucha, confía y aprende, no siempre tú tienes la razón, así avanzaras y te fortalecerás. Abre tu corazón. Es oportuno realizar en este momento chequeos médicos o de prevención para descartar cualquier tipo de problemas físicos futuros. Una noticia te impactará, prepárate.

Horóscopo hoy Piscis 24 de enero de 2022

Piscis, tratas de no enredar tu vida dejándote llevar por la corriente y te adaptas a sus altibajos, define en que momento debes tomar esa decisión que cambiara todo y no dejes pasar la oportunidad que quizás sería la más importante en tu vida. No dejes para mañana las decisiones que puedes tomar hoy. Con fe y amor.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO