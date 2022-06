Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 24 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de junio de 2022

Aries, deberás ceder en ciertas actitudes. Ahora sabes que nada en esta vida es fácil. Vendrán tiempos difíciles, pero ahora será más sencillo porque ya aprendiste como hacerlo. Si te apoyas en relaciones sólidas el amor siempre será algo gratificante para ti. Tiempo de generar nuevos vínculos o fortalecer los existentes.

Horóscopo hoy Tauro 24 de junio de 2022

Tauro, realizarás vínculos que te asegurarán estabilidad económica. Ganancias materiales a través de amigos y familiares. Suaviza las diferencias antes que perjudiquen tus proyectos. Escucha ofrecimientos y estúdialos con mesura. Deberás esforzarte para quedar en buena posición en tu trabajo. Ten paciencia todo se resolverá.

Horóscopo hoy Géminis 24 de junio de 2022

Géminis, aparecen oportunidades. Utiliza tu intuición para elegir la correcta. No desaproveches situaciones que se pueden dar una sola vez. No dejes que tu orgullo cierre tus ojos a cosas que son cada día más evidentes. Deberás cambiar pautas de trabajo. Una persona te ayudará en un asunto legal, ten fe todo saldrá favorable.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de junio de 2022

Cáncer, podrían surgir oportunidades que no debes desaprovechar. Finalmente, es posible que tengas que soportar cierta tensión. Aprende de las actitudes de tus superiores. Esto te dará una clara ventaja cuando sea tu turno de dirigir. Tendrás una clara tendencia a decir las palabras erróneas en el momento menos oportuno.

Horóscopo hoy Leo 24 de junio de 2022

Leo, si aún no has encontrado el alma gemela hoy será un buen día para lanzarte a la conquista. Utiliza tus dotes culturales y tu mirada intensa. Experimentarás ciertos distanciamientos con tu pareja durante la jornada de hoy. No dejes que pasen a mayores. Hacer lo que te gusta es un reto, lógralo. Te ayudarán tus sentimientos verdaderos.

Horóscopo hoy Virgo 24 de junio de 2022

Virgo, serás el soporte de tu pareja al tener ella que atravesar momentos francamente malos a nivel familiar. Si quieres controlar todo con tanta insistencia traerás ciertos roces a la pareja. Las dudas solo te causarán problemas. El diálogo y la buena comunicación serán fundamentales para readaptarse a la pareja.

Horóscopo hoy Libra 24 de junio de 2022

Libra, estarás feliz simplemente compartiendo tu vida y tus alegrías con tu pareja, y hay un énfasis en tus relaciones afectivas. No puedes permitirte permanecer sumergido en ciertos momentos tormentosos de tu vida. Logras derrotar una energía negativa de una mujer cercana. Atracción por alguien cercano que te inquieta.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de junio de 2022

Escorpio, no temas la soledad. Abraza este momento que tienes para ti y disfrútalo al máximo. Aprovecha para conocerte más a fondo. Las palabras pueden convertirse en un castigo todavía más severo que el daño físico. Sé moderado con el daño que infringes con ellas. Busca apoyo en amigos. Una disculpa sin fundamento no funciona.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de junio de 2022

Sagitario, lograrás liberarte de tabúes y sentimientos reprimidos durante la jornada de hoy, esto traerá consigo sensaciones de liberación. Tu constante indiferencia para con los sentimientos de los demás te está llevando en curso de colisión con la soledad. Estás advertido. Realizarás pagos pendientes por hacer y quizás no te alcance.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de junio de 2022

Capricornio, la energía negativa de alguien que decía quererte puede crearte desilusiones, pero logras vencerlas. Prepárate para disfrutar del fruto de tu esfuerzo aplicado a la solución de ciertos inconvenientes que vivías. Confía en lo que sientes que debes hacer. Se hablará entre la pareja de los errores de cada uno para mejorarlos.

Horóscopo hoy Acuario 24 de junio de 2022

Acuario, nuevas proyecciones te mantendrán ocupado. El poder de tu mente es único, piensa en grande y lo lograrás. Suceden los cambios esperados y alguien especial te apoya. El orgullo es motivo principal de la discordia en un círculo social. No dejes que el pasado nuble tu futuro. Evita estar a la defensiva. Distanciamiento pasajero de la pareja.

Horóscopo hoy Piscis 24 de junio de 2022

Piscis, te sentirás aceptado y querido en tu nuevo grupo. Nuevas sorpresas para ti te alegrarán en medio de las dificultades que estás teniendo. Siempre saldrá el sol para ti, solo debes ser fuerte y esperar con fe que las cosas se ordenen a tu alrededor. Te enteras de un asunto de un hombre del que tienes años que no sabes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 20 al 26 de junio con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 20 al 26 de junio con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO